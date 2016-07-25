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    «Ростов» получил бракованные медали

    «Ростов» в дополнение к 40 выделенным медалям заказал дополнительный комплект из 30 наград. После из поступления в офис клуба выяснилось, что они бракованные – в них допущена грубая ошибка. Изготовитель допустил ошибку в слове «Россия», написав его с одной буквой «с» и тремя буквами «и».

    «В РФС предложили заказать дополнительную партию медалей, мы согласились, однако их сделали с ошибками. Вместо «Чемпионат России» написано «Чемпионат Росиии». Мы заказывали эти медали через сотрудника РФС, который занимается наградами.

    Один из наших тренеров заказывал для себя партию из 8 медалей, пришлось их раздать, – пояснил источник. Изготовление дополнительных медалей футбольный клуб оплачивал отдельно из своего бюджета», – рассказал источник в клубе.

    Источник: Life

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    25.07.2016 12:43
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июля 2016, 18:17

      Сотрудникам РФС, включая Президента Мудко, нужно выдавать зарплату
      только фальшивыми банкнотами с изображением на них Л.П.Берия на
      одной стороне и пулемётом "Максим" с другой стороны.

      4
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 июля 2016, 18:13

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июля 2016, 16:24

      Ну нет, чтобы вместо "Чемпионат Росиии" ошиблись, написав "Чемпионат Англии" или "Чемпионат Испании"... Бракоделам всё равно, а футболистам приятно... :-))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 июля 2016, 16:13

      Сотрудника РФС случайно не Женя Гинер звать? )))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 июля 2016, 16:13

      В РФС чем дальше, тем интереснее. Господину Мутко пора задуматься...

      1
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      Рейтинг: +277

      ц > Томь вперёд 25 июля 2016, 17:44

      Задуматься? Чем? Да по его карману не бьёт, и неважно.

      0
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 25 июля 2016, 16:08

      Бараныыыыыыыыыы

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 25 июля 2016, 15:55

      Да отстаньте вы от наборщика калмыка он написать не может имя свое а тут вы пристали со страной... Ну или сделайте наборщикам нормальные зарплаты а не 20 рублей... Хотя о чём это я "ужас... опечатка!!!!"

      0
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      Рейтинг: +2859

      nemolod 25 июля 2016, 15:26

      Наоборот,надо радоваться этому! Лет через 10-15 они станут раритетом ,так как они бракованные,а следовательно редкие и у коллекционеров будут пользоваться большим спросом! И вполне возможно,что кому-то из их обладателей со временем могут понадобиться денежные средства-ведь не у всех после футбола все хорошо складывается!

      4
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      Рейтинг: +423

      Drapik 25 июля 2016, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Похоже на утку. На "фотофакте" толком ничего не видно. На сайте клуба инфы нет. На сайте РФС тоже. Источник в клубе - не назван. Не понятно, к чему информация об оплате, наверняка есть прописанные условия - сколько медалей РФС выдает призерам, а дополнительные по доп.соглашению.

      -4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Drapik 25 июля 2016, 15:34

      Увелич и посмотрит там второе слова три иии

      3
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      Рейтинг: +423

      Drapik > de bruyne 25 июля 2016, 15:57

      "увеличь" пишется с мягким знаком

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 июля 2016, 15:06

      Не смешно...

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