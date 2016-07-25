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«Ростов» получил бракованные медали

25 июля 2016, 12:43
55

«Ростов» в дополнение к 40 выделенным медалям заказал дополнительный комплект из 30 наград. После из поступления в офис клуба выяснилось, что они бракованные – в них допущена грубая ошибка. Изготовитель допустил ошибку в слове «Россия», написав его с одной буквой «с» и тремя буквами «и».

«В РФС предложили заказать дополнительную партию медалей, мы согласились, однако их сделали с ошибками. Вместо «Чемпионат России» написано «Чемпионат Росиии». Мы заказывали эти медали через сотрудника РФС, который занимается наградами.

Один из наших тренеров заказывал для себя партию из 8 медалей, пришлось их раздать, – пояснил источник. Изготовление дополнительных медалей футбольный клуб оплачивал отдельно из своего бюджета», – рассказал источник в клубе.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (55)
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Fireman-100
1469440410
Конченые грамотеи, наверно их Фурсенко лично обучал.
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Obojaemiy
1469443200
вот и видно какие образованные люди работают в РФС!!!
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vgarakh
1469444917
Вот, они, первые плоды ЕГЭ. Страна скоро будет полностью безграмотной и мы разучимся писать комментарии.
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yorgenbarenz
1469445789
В следующий раз будете отливать медали,запомните,чушки: правильно-Роисся.
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Обер-КанцлерЪ
1469445811
Привет от поколения ЕГЭ !
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Grelas
1469447013
РФС - шарашкина контора.
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Kuborg_Ua
1469447117
Красавцы я знал что Росииия это грамотная страна! :)
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Qranat
1469447249
Даже в этом, своем хозяйстве, Мутко навести порядок не может... Как заказывали, как проверяли ? Или как со скандалами допинговыми он будет утверждать, что и здесь нужна персональная ответственность члена РФС, а ее руководитель опять не при делах ? Позорники
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15112007
1469448239
Жуть. Если бы 2 место было у ЦСКА такого бы не допустили. Отвратительно. С каким же пренебрежением относятся руководители РФПЛ и РФС к провинциальным командам
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ufos73
1469452424
Сотрудника РФС случайно не Женя Гинер звать? )))
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