«Ростов» получил бракованные медали

«Ростов» в дополнение к 40 выделенным медалям заказал дополнительный комплект из 30 наград. После из поступления в офис клуба выяснилось, что они бракованные – в них допущена грубая ошибка. Изготовитель допустил ошибку в слове «Россия», написав его с одной буквой «с» и тремя буквами «и».

«В РФС предложили заказать дополнительную партию медалей, мы согласились, однако их сделали с ошибками. Вместо «Чемпионат России» написано «Чемпионат Росиии». Мы заказывали эти медали через сотрудника РФС, который занимается наградами.

Один из наших тренеров заказывал для себя партию из 8 медалей, пришлось их раздать, – пояснил источник. Изготовление дополнительных медалей футбольный клуб оплачивал отдельно из своего бюджета», – рассказал источник в клубе.