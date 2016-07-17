Роналду занялся благотворительностью. «Краснодар» продаст Мамаева. Дайджест событий дня

Роналду отдал все призовые за победу на Евро на лечение больных раком детей

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью. 31-летний футболист перечислил 275 тысяч евро, которые он получил в качестве призовых за победу на чемпионате Европы, в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Стоит отметить, что трехкратный обладатель «Золотого мяча» поступил так же с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.

Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником. На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.

Анри хочет возглавить «Арсенал»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал понять, что в будущем он желает стать главным тренером лондонского клуба. «Совру, если скажу, что не хочу возглавить «Арсенал», ведь я люблю этот клуб. Футбол – моя страсть, так будет всегда. Я хотел бы тренировать, но пока далек от этого. Уверен, что мог бы руководить любой командой, но для начала мне нужно получить тренерскую лицензию и новые знания. Нахожусь в процессе выполнения этого», – сказал Анри.

Марез может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Барселоны». Именно каталонский клуб считается главным претендентом на подписание алжирца. Представители испанского гранда уже провели предварительные переговоры с агентом полузащитника. Ранее сообщалось, что Марез отказывается продлевать с лисами контракт, который истекает в 2019 году. По этой причине не исключается, что английский клуб все-таки пойдет на продажу игрока.

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«Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

«Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

Денисов готов выступать за «Динамо» в ФНЛ

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов готов остаться в московском клубе и выступать в ФНЛ в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент футболист восстанавливается от последствий травмы. Ранее сообщалось, что бело-голубые не имеют предложений по полузащитнику от других клубов. Контракт Денисова с «Динамо» рассчитан еще на один год.

Фернандо прибыл в расположение «Спартака»

Полузащитник Фернандо присоединился к «Спартаку». 24-летний бразилец прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые. В сегодняшнем товарищеском матче с клубом «Янг Бойз» москвичи одержали победу со счетом 3:1. Фернандо в этот момент тренировался в зале.

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Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России

Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что в конце прошлого сезона у 37-летнего чеха закончился контракт с томским клубом и теперь он является свободным агентом. «Хочется продолжать играть. Варианты есть, но конкретных предложений пока нет. Приоритет – Россия, ведь в этой стране я провел почти всю карьеру. Если не получится, то могу вернуться домой. О завершении карьеры даже не думаю, чувствую в себе силы играть, здоровье позволяет еще выходить на поле», – сказал Йиранек.

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