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  • Роналду занялся благотворительностью. «Краснодар» продаст Мамаева. Дайджест событий дня

Роналду занялся благотворительностью. «Краснодар» продаст Мамаева. Дайджест событий дня

Роналду отдал все призовые за победу на Евро на лечение больных раком детей

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью. 31-летний футболист перечислил 275 тысяч евро, которые он получил в качестве призовых за победу на чемпионате Европы, в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Стоит отметить, что трехкратный обладатель «Золотого мяча» поступил так же с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.

Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником. На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.

Анри хочет возглавить «Арсенал»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал понять, что в будущем он желает стать главным тренером лондонского клуба. «Совру, если скажу, что не хочу возглавить «Арсенал», ведь я люблю этот клуб. Футбол – моя страсть, так будет всегда. Я хотел бы тренировать, но пока далек от этого. Уверен, что мог бы руководить любой командой, но для начала мне нужно получить тренерскую лицензию и новые знания. Нахожусь в процессе выполнения этого», – сказал Анри.

Марез может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Барселоны». Именно каталонский клуб считается главным претендентом на подписание алжирца. Представители испанского гранда уже провели предварительные переговоры с агентом полузащитника. Ранее сообщалось, что Марез отказывается продлевать с лисами контракт, который истекает в 2019 году. По этой причине не исключается, что английский клуб все-таки пойдет на продажу игрока.

«Ювентус» ждет Игуаина, «Барселона» сохранит Месси. Онлайн летнего трансферного окна

«Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

«Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

Денисов готов выступать за «Динамо» в ФНЛ

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов готов остаться в московском клубе и выступать в ФНЛ в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент футболист восстанавливается от последствий травмы. Ранее сообщалось, что бело-голубые не имеют предложений по полузащитнику от других клубов. Контракт Денисова с «Динамо» рассчитан еще на один год.

Фернандо прибыл в расположение «Спартака»

Полузащитник Фернандо присоединился к «Спартаку». 24-летний бразилец прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые. В сегодняшнем товарищеском матче с клубом «Янг Бойз» москвичи одержали победу со счетом 3:1. Фернандо в этот момент тренировался в зале.

«Спартак» подписал Фернандо. Таблица летних трансферов РФПЛ

Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России

Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что в конце прошлого сезона у 37-летнего чеха закончился контракт с томским клубом и теперь он является свободным агентом. «Хочется продолжать играть. Варианты есть, но конкретных предложений пока нет. Приоритет – Россия, ведь в этой стране я провел почти всю карьеру. Если не получится, то могу вернуться домой. О завершении карьеры даже не думаю, чувствую в себе силы играть, здоровье позволяет еще выходить на поле», – сказал Йиранек.

Трансферное лето: кого купят «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Весь мир Португалия Арсенал Барселона Динамо Краснодар Спартак Денисов Игорь Йиранек Мартин Мамаев Павел Роналду Криштиану Фернандо Ба Демба Марез Рияд
Комментарии (12)
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Igorello97
1468782703
Мамаев приносил огромную пользу, зря его выгоняют.
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kurskih
1468788303
Роналду молоток!
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TUMS
1468790609
Вот у кого человечности учиться надо...
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GeorgeXIII
1468790811
Мамаева надо в ФК Чита!!!!
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swot1205
1468809926
Нормальные такие новости
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343443
1468811319
Нормальные такие новости
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pik54
1468815156
Мамаев найдёт себе клуб.
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headvk
1468818292
Мамаев клоун!
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alexandr1205
1468822622
Роналду человек!!! Не просаживает премиальные по барам в Монте-Карло...
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NoN141
1468850296
Понравился ход Роналду, ну вот ради чего он это сделал, ради себя или ради детей. В любом случае я рад что Роналду так поступил)
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