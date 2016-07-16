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  • Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?

Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?

Что погубило АВБ?

Многие ли верили, что Александр Кержаков, изгнанный из команды Андре Виллаш-Боашем, сможет вернуться в свой родной клуб? Вернуться в качестве действующего игрока в 33 года, и поехать на сборы с абсолютным желанием доказать новому главному тренеру свою нужность в качестве игрока основной обоймы? Я, признаться честно, в этом сильно сомневался. Но винил в этом не самого игрока, а рыжебородого португальца, чьи весьма сомнительные принципы, забрали у лучшего бомбардира в истории «Зенита» и сборной России полтора сезона стабильной игровой практики.

Больше того, насколько я понимаю, история с Кержаковым, когда Мистер неожиданно заявил, что больше не рассчитывает на этого игрока, стала последней каплей для руководства. С Виллаш-Боашем решили не продлевать контракт еще прошлым летом, и это было принципиальная позиция. Его мания величия, его желание контролировать все (вплоть до согласования интервью игроков и разрешения им общаться с прессой) шла в конфликт с той политикой, которую привык вести дуэт Дюков-Митрофанов. Плюс Кержаков – это не юноша Могилевец, которому Виллаш-Боаш мог пообещать место в составе, а через неделю уже забыть, и на это никто из высших чинов не обратил внимания. Кержаков – это большая фигура для «Зенита», это личность, любимец публики, с ним поступать по-свински, все равно, что зайти в грязной обуви на любимую яхту Алексея Миллера. Последствия гарантируются. И Виллаш-Боаш обеспечил себе не продление контракта именно этим решением. Почему-то посчитав, что наличие чемпионского титула делает из него минимум Петра I. И не верьте словам Митрофанова, который зимой говорил, что португалец может остаться. Такой вопрос даже не поднимался.

Так вот, почему же многие не верили, что Кержаков может вернуться. В один момент вокруг него стало слишком много гламура: съемки на телевидении, масса интервью, супруга – дочь влиятельного сенатора, про историю с бывшей женой вообще вспоминать не хочется. Хоть он постоянно и говорил, что приоритетом для него является футбол, я думал, что за него решают уже другие люди. Съемочные группы «Матч ТВ» ездили снимать его персональные тренировки, проследовали за ним в Цюрих, когда официально была оформлена аренда. Он не хотел, чтобы о нем забыли. Как и боятся этого все звезды шоу-бизнеса. Ведь это – Александр Кержаков, человек – эпоха, парень с того самого питерского двора, хоть и вырос в Кингисеппе.

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Но после нескольких месяцев выступлений в Швейцарии, Кержаков заставил изменить отношение к себе. Он бился на поле не менее отважно, чем орк Дуротар за свои идеалы в недавно вышедшем «Варкрафте». Но потом Александра ждал еще один удар – Леонид Слуцкий приманил его пальцем, вызвав на товарищеский матч, но оставив вне окончательного списка. Сыграть на третьем для себя Евро у Александра не получилось, зато по возвращению в Петербург пришла радостная весть: игрок встретился с новым главным тренером Мирча Луческу и румын позвал его на первый сбор в Австрию.

Год, два и «Зенит»-2

Все это было еще перед стартом Евро-2016. Вдохновленный Кержаков, которого опять приманили пальцем, отправился вместе с 28 футболистами, чтобы Луческу создавал из имеющегося материала новую команду. И за неделю до первого официального матча «Зенита» в сезоне, у форварда нет на руках подписанного контракта. При этом, даже в неофициальных разговорах не удается узнать, почему соглашение до сих пор не подписано. Одни утверждают, что клуб изначально выдвинул свои требования – однолетний контракт с приличным понижением заработный платы. В руководстве считают, что возраст Кержакова не позволит ему больше одного года играть на уровне, соответствующим амбициям «Зенита». Сам игрок с этим не согласен. Заявленная мечта сыграть на домашнем чемпионате мира никуда не делась, для этого нужна постоянная игровая практика, желательно без лишних передвижений из клуба в клуб. Поэтому Кержаков, якобы, настаивает на двухлетнем контракте или хотя бы по схеме 1+1 и автоматическом продлении при наличии определенного количества матчей. Также игрок не хочет идти на значительные уступки по зарплате. По предыдущему соглашению он получал около 2.5 миллионов евро, новое на его взгляд, не должно быть в разы меньше.

Другие утверждают, что проблема с новым соглашением заключается в том, что руководство сразу дало понять: игрока не видят в главной команде на постоянной основе и при необходимости он должен быть готов к играм за «Зенит»-2. С учетом того, что сине-бело-голубые точно приобретут одного нападающего, а Александр Кокорин присоединится к тренировкам в течение недели, плюс есть Артем Дзюба и Павел Долгов, история со второй командой выглядит вполне реалистичной. Но Кержаков категорически не хочет играть в ФНЛ.

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Сомнений в том, что стороны в конечном итоге договорятся, сомнений нет. Ведь это выгодно обоим. Игрок получит место в команде, возможности периодически выходить на поле и новый контракт. Клуб сможет задействовать самого популярного игрока России в различных рекламных акциях, а после ухода Халка «Зениту» необходимо новое лицо. Кержаков идеально вписывается в эту роль. Да и болельщики, узнав о возвращении легенды, снова потянутся на трибуны. Достаточно вспомнить, что один только фанатский Вираж (а это несколько тысяч человек) практически весь прошлый сезон вспоминали кричалками воспитанника «Смены».

Наверное, в утопическом мире Кержаков вернулся бы на поле в футболке со стрелкой на груди, вернулся бы с таким же резким, быстрым, неутомимым, сделал бы хет-трик в ворота «Спартака», а в микст-зоне сказал: «Я бил, бью и буду бить». Но такой сценарий едва ли воплотиться в жизнь, тем более в клубе с такими задачами и философией. Кержу придется смириться, что он уже не на первых ролях и попытаться потаскать рояль за любителями шутить и потусит в Монте-Карло столько, сколько он сможет. Ведь, когда Александр будет на поле, болельщики точно впадут в экстаз, вспоминая славные годы команды, которой уже не вернуть.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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Lb40
1468653518
70 минут отбегает,создаст пару моментов,сыграет в подыгрыше,может забьет,вот это Керж. Кержа в основу! Керж сам пойдёт в бой,а вираж поддержит!
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18JG
1468653718
Керж парень упертый - он свое веское слово еще скажет!
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Zeff
1468656321
Оставьте Кокорина там, где оно есть.
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Garrincha58
1468667045
Платить пару лямов что бы тот забил три четыре гола полный бред селекции Зенита Почему не дать шанс Шейдаеву пусть не сразу но он точно бы через год а может раньше заиграл, а Керж уже сходит
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salvor1986
1468675832
Керж это ЛЕГЕНДА! Крутой футболист, такие не скоро у нас появятся!
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kvm
1468686227
сбитый кривоногий лётчик
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lihindic
1468690192
пусть играет
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кошмарик
1468741180
дайте Кержу спокойно играть!!
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XaXatyn
1468752550
Пусть Керж зенит теперь тащит
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