Дубль Черчесова. Неоднозначные итоги для Кержакова. Как прошел сезон для русских в Европе

Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.

Чемпионство Черчесова

Станислав Черчесов принял «Легию» по ходу нынешнего сезона. Осенью команда играла нестабильно, а неожиданно захвативший лидерство «Пяст» уж точно не хотел уступать позиции. Наш тренер варшавцев взбодрил, а зимние покупки позволили команде держать форму. «Легия» и «Пяст» шли рядом до самого последнего тура, но за две игры до финиша в очном противостоянии команда Черчесова разгромила соперника со счетом 4:0. Тот успех оказался решающим.

«Легия» стала чемпионом Польши, а перед этим еще и выиграла Кубок. В финале команде Черчесова пришлось посоперничать с неуступчивым «Лехом». Принципиальное противостояние завершилось минимальной победой варшавцев, а сам матч даже пришлось приостанавливать из-за неподобающего поведения болельщиков.

Митрюшкин засверкал в «Сьоне»

Зимой Антон Митрюшкин захотел уехать из «Спартака» в Европу. Московский клуб талантливому вратарю не препятствовал, продав того в швейцарский «Сьон». В Швейцарии Митрюшкину пришлось пережить долгое ожидание разрешения на работу, а потом еще и пытаться завоевать доверие главного тренера. Сначала в «Сьоне» основным был латыш Ванинс, однако в конце сезона Митрюшкин отвоевал себе место в составе.

Получилось удачно. Антон отыграл за «Сьон» семь матчей, пропустив в них десять мячей. В одной из игр нашему вратарю даже удалось сделать голевую передачу через все поле. А позже он удостоился интереса со стороны дортмундской «Боруссии». Контракт Митрюшкина со «Сьоном» подписан по системе «3,5+1», но у московского «Спартака» есть приоритетное право на выкуп голкипера обратно.

Противоречивый сезон Кержакова

«Цюрих» Александра Кержакова весь сезон болтался на границе зоны вылета, а затем туда все-таки свалился. Уйти с последнего места в чемпионате команде не помогла даже смена тренера. Однако Кержаков никак не может сказать, что провел провальный сезон. За 17 матчей швейцарской Суперлиги Александр забил пять мячей, один из которых оказался в воротах Митрюшкина. Кержаков до последнего надеялся на вызов в сборную, однако Слуцкий решил не брать нападающего на Евро.

Уже после оглашения заявки на летний турнир Кержаков встрепенулся. Его последний матч в Швейцарии все-таки оказался удачным. В финале Кубка Швейцарии «Цюрих» оказался сильнее команды «Лугано» (1:0). Следующий сезон «Цюрих» начнет во втором дивизионе, но сможет сыграть в Лиге Европы. Однако Александр Кержаков летом возвращается в «Зенит», где будет пытаться закрепиться в составе.

Тарханов покорил Болгарию

Российский специалист Александр Тарханов по ходу сезона встал у руля болгарской «Славии». Из команды ушло несколько лидеров, поэтому Тарханову пришлось быстро решать проблему, приглашая молодых игроков. Среди них оказались россияне Никита Сергеев и Сердер Сердеров. Бывший форвард «Анжи» Сердеров вскоре стал лидером коллектива. Сергеев же лишь в концовке сезона смог завоевать место в основе.

Молодняк Тарханова при этом быстро прогрессировал. Средний возраст его коллектива около 20-ти лет, поэтому совсем не удивительно, что иногда «Славия» проваливалась. По итогам сезона клуб финишировал четвертым, впервые за 20 лет отобравшись в еврокубки через чемпионат Болгарии. У Тарханова все еще продолжает действовать контракт с клубом, а теперь он продолжит удивлять общественность и в Лиге Европы.

Сложный сезон для Черышева

Два матча в Примере Денис провел за мадридский «Реал». Отметился Черышев и в скандальном кубковом матче, где не должен был играть из-за дисквалификации. «Реал» исключили из розыгрыша кубка, а россиянина сослали в аренду в «Валенсию». В стане «летучих мышей», проваливших нынешний сезон, Денис Черышев обрел самого себя. За семь игр в чемпионате наш игрок забил трижды. Он мог провести на поле намного больше времени, но долго просидел в лазарете.

Травма помешала Денису Черышеву и поехать на Евро. На восстановление уйдет два-три месяца, после чего вингеру снова придется определяться с местом продолжения карьеры. «Реалу» Денис не нужен в силу и без того высокой конкуренции, а «Валенсию» и «Вильярреал» могут отпугнуть частые повреждения футболиста.

Гостеприимная Чехия

Принадлежащий ЦСКА защитник Вячеслав Караваев отпахал сезон за «Яблонец». Наш фуллбек поиграл на обоих флангах обороны, но при этом успел попробовать свои силы и в полузащите. Опыт полезный, ведь Караваев возвращается в армейский клуб, где его собираются наигрывать в основном составе. В чемпионате «Яблонец» занял седьмое место, а в Кубке Чехии дошел до финала, где уступил команде «Млада Болеслав» (0:2).

Именно туда, кстати, ездил в аренду и нападающий «Спартака» Денис Давыдов. Но толком поиграть в футбол в Чехии у нашего форварда не получилось. Он долго набирал форму и оставался на скамейке основной команды, попутно проводя матчи за дубль. В одной из таких игр Давыдов и получил травму, которая выбила его из строя до конца сезона. Денис уже вернулся в «Спартак».

Либерецкий «Слован» занял в чемпионате Чехии третью строчку. В этом команде помог полузащитник Дмитрий Ефремов. Футболист не всегда выходил в стартовом составе, не радовал большим количеством результативных действий, но все равно внес вклад в успешный сезон команды. Пока нет информации, где Ефремов продолжит дальнейшую карьеру.

«Баник», где выступал наш защитник Артем Мещанинов, покинул высшую лигу Чехии. По ходу сезона Мещанинов завоевал себе место в стартовом составе, а в одной из игр вынужденно попробовал себя даже в роли вратаря. «Баник» набрал в чемпионате всего 14 очков и занял последнее место в турнирной таблице.

Успехи русских в «Шальке»

Теперь уже официально русский Роман Нойштедтер занял с «Шальке» пятое место в Бундеслиге. Нойштедтер провел в чемпионате 30 матчей, однажды отметившись голевой передачей. Интересно, что изначально Роман выходил на поле в полузащите, однако затем полностью переквалифицировался в центрального защитника. Именно в этом амплуа его теперь и нужно воспринимать.

Лучшим бомбардиром второй команды «Шальке» стал форвард Алексей Гасилин. Принадлежащий «Зениту» российский игрок забил в нынешнем сезоне 14 мячей. Гасилин не сможет остаться в «Шальке», а его будущее в футболе прояснится после разговора с Луческу.

Принадлежит «Зениту» и форвард Максимилиан Проничев. Он наколотил 15 голов за молодежку, добавив к ним еще и 4 голевых передачи. Дальнейшая карьера Проничева тоже зависит от решения Луческу, но существует большая вероятность, что игрок отправится в очередную аренду.

Наши в Португалии

«Лейрия» не смогла пробиться в португальскую Сегунду, поэтому сезон можно считать неудачным. В основном составе команды почти все матчи отыграл защитник Кирилл Костин, перешедший в клуб из «Зенита». Анатолиэ Николаеш зимой пришел в «Лейрию» из ЦСКА, но больше выступает за молодежную команду, изредка попадая в заявку основной.

Виталий Лысцов провел добротный сезон за «Бенфику Б». Его команда спаслась от вылета из Сегунды, а наш защитник заслужил много положительных отзывов о своей игре. Ожидается, что в следующем сезоне мы увидим Лысцова в основной команде «Бенфики». А его партнер по команде Иван Злобин должен наконец-то закрепиться в «Бенфике Б» и побороться за роль первого голкипера.

«Спортинг Б» выступил лучше «Бенфики», заняв в чемпионате десятое место. Однако защитнику Томасу Рукасу до основного состава «Спортинга» далеко. Даже в дубле футболист считается игроком ротации. Лишь несколько матчей Томас начинал с первых минут.

Чего добились остальные

Отличный сезон в Нидерландах провел футболист «Витесса» Аршак Корян. Наш игрок привлекался к тренировкам с основным составом, а выступал при этом за молодежную команду. Коряну удалось стать лидером коллектива, а самый крутой матч Аршак выдал против «Альмере Сити» (6:3). В нем Корян дважды забил сам и еще два раза ассистировал партнерам. Всего на счету Коряна шесть голов и восемь голевых передач.

Неплохо отыграл и нападающий французского «Аяччо» Андрей Панюков. Российский игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы, но затем вернулся и помог «Аяччо» взять важные очки в Лиге 2. За клуб Панюков провел в чемпионате 23 матча, забив шесть голов. Ходят слухи, что своей игрой Панюков заинтересовал клубы Лиги 1.

Наставник Андрей Чернышов спас сербский «Спартак» от вылета из высшего дивизиона. Изначально под его руководством команду лихорадило, однако поставленную задачу коллектив выполнил. Клуб остался в лиге, выдав мощную концовку сезону.

Основной голкипер молодежной команды «Фиорентины» Артем Макаров играл уверенно и надежно. Зачем только «фиалки» ищут нового вратаря на замену Тэтэрушану, когда в клубе есть наш парень? Макаров брал пенальти, делал голевые передачи и справлялся со всеми трудностями. За 30 игр в чемпионате Макаров пропустил 38 мячей, проведя семь сухих матчей.

Запомнился и выступающий за «Вильярреал Б» Антон Швец. Российский футболист неплохо проявил себя в нынешнем сезоне. Концовку футбольного года смазало повреждения, но до этого Швецу удалось сыграть 20 матчей и забить три мяча.

Фото: Global Look Press

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