Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Траоре забил за ЦСКА. Месси уйдет из «Барселоны». Дайджест событий дня


    2
    Голосов: 7
    11.07.2016 21:10
    Витсель перейдет в «Наполи». Кокорина заявили за «Зенит-2». Гризманн признан лучшим игроком Евро-2016. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

    В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол нападающего Ласина Траоре. Аренда форварда «Монако» московским клубом еще не оформлена официально, но ему уже позволили сыграть за новую команду.

    Кокорин внесен в заявку «Зенита-2»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин внесен в заявку второй команды сине-бело-голубых и сможет помочь «Зениту-2» в матчах ФНЛ. Отметим, что сегодня состоится встреча 1-го тура с «Соколом». Напомним, Кокорин был отправлен во второй состав за инцидент в отпуске в Монте-Карло, где нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым за одну ночь потратил на шампанское 250 тысяч евро.

    Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17

    Коусейру готов вернуться в Россию

    Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру заявил, что готов возглавить один из клубов РФПЛ, если у него будут подобные предложения. Напомним, португальский специалист возглавлял железнодорожников с 2011 по 2012 год. «Если я получу приглашение из России, то с радостью вернусь. Мне очень нравилось работать в «Локомотиве». Но пока меня никто не зовет, так что я работаю в Португалии», – сказал Коусейру.

    Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

    Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается. В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.

    Гризманн – лучший игрок Евро-2016

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком завершившегося Евро-2016. Отметим, что французский форвард, забивший шесть голов и отдавший две результативные передачи, помог своей национальной команде дойти до финала. Ранее футболист получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата Европы во Франции.

    Месси может уйти из «Барселоны» в 2018 году

    «Барселона» может лишиться в 2018 году своего лидера – Лионеля Месси, который может покинуть каталонскую команду после завершения своего действующего контракта. В последнее время дела у Месси пошли на спад. Этому поспособствовали поражение сборной Аргентины от Чили в финале Кубка Америки, а также вынесенный недавно приговор суда за уклонение от уплаты налогов, по которому футболисту полагается срок в 21 месяц тюрьмы.

    Как Роналду победил Месси

    Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи». По информации источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить игрока в новый клуб. Сам футболист уже выбрал себе 28-й игровой номер. По данным Transfermarkt, стоимость Витселя составляет 28 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 29 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

    Из 1550 болельщиков, задержанных во время Евро-2016, 59 были приговорены к условным и реальным срокам

    Во время Евро-2016 полицией Франции было задержано 1550 болельщиков, 59 из которых были приговорены к условным срокам, еще 64 – выдворены из страны. Об этом сообщил глава МВД Франции Бернар Казнев. «Правоохранительные органы провели 1550 задержаний, 891 человек был помещен под стражу. К реальным и условным срокам приговорены 59 человек, 64 человека выдворены из страны», – сказал Казнев.

    Пять крутых вещей и достижений Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Nizol9536564 12 июля 2016, 16:19

      ЦСКА Вперед к новому титулу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июля 2016, 10:33

      ну вот и замена мусе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 июля 2016, 09:52

      А ведь Мамаев и Кокорин вообще могут исчезнуть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      v0va 12 июля 2016, 09:29

      Была бы неплохая связка Траоре и Муса. Жаль не будет такого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 июля 2016, 09:24

      Траоре с самолета на поле - и гол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 12 июля 2016, 06:54

      пока витсель..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 12 июля 2016, 02:16

      пока витсель...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 12 июля 2016, 00:53

      Месси идет в тюрьму. =(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Gorr777 11 июля 2016, 22:29

      Месси надо будет уходить в Динамо Москва,а ещё лучше Енисей Красноярск, жаль что в Норильске команды профессиональной не знаю,а может и нет там летнего футбола, будет опыт игры уникальный для него, и налоги меньше точно,чем в Испании:)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11