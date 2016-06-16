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  • 112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016

112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016

Самый скучный чемпионат с 1980-го

Групповой этап на Евро ввели в 1980 году, и с тех пор так мало, как сейчас, еще не забивали. В 1980-м и была меньшая результативность (1,93 гола за игру) по сравнению с последующими. Но на Евро-2016 – пока 1,83.

Рубеж в 600 голов преодолен

600-й гол в истории чемпионатов Европы повезло забить Луишу Нани, правда, его Португалия все равно умудрилась не обыграть Исландию. Воспоминания о 500-м вызывают смешанные чувства, ведь его забил испанец Хави в полуфинале Евро-2008 в ворота сборной России. Вспомнили, прослезились, идем дальше.

Капитанище-рекордсменище

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон – первый в истории Евро футболист, «капитанивший» на трех чемпионатах. В качестве капитана итальянец выводил свою команду на нынешнем и двух предыдущих Евро.

Рекордные штаны

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай – теперь самый возрастной участник чемпионатов Европы: он вышел на матч с Австрией в возрасте 40 лет и 74 дней. Еще и совершил несколько крутых сэйвов ради победы над австрийцами (2:0). Ну разве не красавец?

Германия впервые за 20 лет на Евро результативно угадала с заменой

Бастиан Швайнштайгер стал первым футболистом сборной Германии со времен Евро-96, который забил, выйдя на замену. Поразительно, но это так. Последним таким счастливчиком был Оливер Бирхофф, он забил дважды в финале того чемпионата и принес немцам победу над чехами (2:1) и золото турнира. Кстати, два года назад в финале ЧМ-2014 золотой гол также забил вышедший на замену немец – Марио Гетце.

Английская традиция – ужасно стартовать

Это какой-то заговор: Англия так и не смогла ни разу за все время выиграть первый матч на Евро. Уж с Россией, казалось бы, упустить победу было невозможно, но вмешались пружины Василия Березуцкого. 9 чемпионатов – 9 стартовых матчей без побед (5 ничьих, 4 поражения). Первой командой из Великобритании, выигравшей первую игру, стал вообще дебютант Уэльс, переигравшей Словакию (Шотландия тоже не побеждала). С ума сойти.

Хуже только турки

Эти ребята вообще проиграли все свои стартовые матчи на крупных турнирах: на ЧМ-1954/2002, а также на Евро-1996/2000/2008/2016). Зато увозили медали и с мундиаля (2002) и с европейского турнира (2008).

Дорогу молодым!

В первом туре Евро-2016 несколько сборных обновили свои рекорды, связанные с молодыми футболистами. Самый юный участник чемпионата Европы в составе Турции теперь Эмре Мор (18 лет, 323 дня), Украины – Александр Зинченко (19 лет, 179 дней), а Португалии – Ренату Санчеш (18 лет, 301 день). У поляков самый «молодой» гол забил Аркадиуш Милик (22 года, 104 дня), поразивший ворота Северной Ирландии.

Испанский монолит

Сборная Испании пропустила всего один несчастный гол на чемпионатах Европы в течение последних аж 15 часов и 18 минут игрового времени! Мяч этот был забит итальянцами на Евро-2012, а до этого Испания пропускала лишь на групповом этапе Евро-2008 (правда, от всех – России, Швеции, Греции – по одному голу). Проигрывали испанцы вообще последний раз в 2004-м (Португалии – 0:1, после чего вылетели, не выйдя из группы)

Итальянский секрет долголетия

Италия в матче с Бельгией выставила самый возрастной состав в истории всех чемпионатов Европы. Средний возраст – 31 год, 169 дней. И обыграла бельгийцев 2:0, показав при этом скоростной футбол. Чудеса. Эх, Тотти бы еще сюда.

А еще итальянцы установили рекорд финальных стадий по сухим матчам – 17.

Забей, не попадая в створ

Шведы отожгли в матче с Ирландией – в створ ворот так ни разу и не попали, но гол умудрились забить – после прострела Ибрагимовича в свои ворота мяч внес защитник Кларк.

Первый пришелец в истории

Владимир Вайсс-младший, унизивший вчера защиту российской сборной, стал первым автором гола с неевропейского континента за все чемпионаты Европы. Сейчас Вайсс играет за катарский клуб «Аль-Гарафа». А мы, мало того, что пропустили смешной мяч, так еще и вот так вляпались в историю.

Лучший-худший стрелок с Золотыми мячами

Криштиану Роналду бил по чужим воротам чаще всех – сразу 10 раз. Только в створ попал лишь однажды. Ближе к нему по количеству ударов только Алаба и Брозович (по 6). Зато Криштиану бил больше, чем аж девять команд в первом туре Евро. Включая нашу.

Главный дриблер чемпионата – защитник

Дриблеров на этом Евро полным-полно, а выделился правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер – 6 удачных обводок. Опередил вообще всех. Сегодня посмотрим, как его будут сдерживать валлийцы.

Левандовски – палка

Фраза, которую как-то обронил Георгий Черданцев, вполне подходила к самому звездному игроку из матча Польша – Северная Ирландия. Роберт Левандовски терял мяч без контакта с соперником аж целых 7 раз. И по чужим воротам так ни разу и не пробил.

Напасовали

Полузащитник сборной Швейцарии и новичок «Арсенала» Гранит Джака отдал 116 пасов в матче с Албанией – пока рекорд. Но эффективнее всех Тони Кроос – у него было на 7 передач меньше, зато процент точности лучше – 93,6% (у Джаки – 87,9%).

Неожиданно нашелся свой Кроос у сборной России – вчера Василий Березуцкий отдал 112 пасов с точностью 92,9%. Потрясающе. Но молодец и Сергей Игнашевич – ведь здорово открывался под передачи партнера, не правда ли?

Главный Сычев чемпионата

Пока этот титул за Златаном Ибрагимовичем, которого больше всех ловили в офсайд – 4 раза. Мората, Роналду и Нолито тоже хотели бы встать в один ряд с Сычевым, но недоработали – всего 3 офсайда.

Король воздуха из Исландии и гренадер-Эвра

18 выигранных верховых единоборств за 81 минуту – как вам? Автор нереального достижения – летучий исландец Колбейн Сигторссон. Впрочем, левому защитнику команды Франции Патрису Эвра очень захотелось превзойти исландского форварда, и «высоченный» 174-сантиметровый француз умудрился вчера выиграть 17 верховых единоборств. Уму непостижимо, это как вообще?

Выбей в аут!

Лидер по выносам мяча на Евро: легионер из России. Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выполнил этот прием аж 12 раз за матч со Швецией. Средний показатель в чемпионате России у него – 4,5 выноса за игру.

О самых-самых напоследок

Били лучше всех по воротам португальцы (26), а попадали валлийцы (72% в створ). Точнее всех передачи исполняли испанцы и португальцы (по 88,8%), они же чаще владели мячом (67,3%). Обводили – англичане (против России – 23 успешных обводки), отбирали мяч – хорваты (25 успешных отборов), перехватывали – валлийцы (21), а в офсайд ловились испанцы (7). Правым флангом чаще атаковала Исландия (54%), реже – Испания (24%). Левым: чаще – Румыния (55%), реже Исландия (22%).

Чемпионат Европы Европа Россия Испания Италия Германия Турция Англия Швеция Березуцкий Василий Кроос Тони Эвра Патрис Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Ибрагимович Златан Гранквист Андреас Левандовски Роберт Кирай Габор Вайсс Владимир
Комментарии (2)
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ufos73
1466090548
"вчера Василий Березуцкий отдал 112 пасов с точностью 92,9%. Потрясающе. Но молодец и Сергей Игнашевич – ведь здорово открывался под передачи партнера, не правда ли?" Стеб засчитан +++ ))))))))))))))
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Nesterenko
1466115693
Ну конечно, ведь полузащита России боялась мяча как огня. Одни защитники уже два матча и атакуют и пасуют и защищаются. Товарищ Слуцкий, меняйте состав!!
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