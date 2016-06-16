112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016

Самый скучный чемпионат с 1980-го

Групповой этап на Евро ввели в 1980 году, и с тех пор так мало, как сейчас, еще не забивали. В 1980-м и была меньшая результативность (1,93 гола за игру) по сравнению с последующими. Но на Евро-2016 – пока 1,83.

Рубеж в 600 голов преодолен

600-й гол в истории чемпионатов Европы повезло забить Луишу Нани, правда, его Португалия все равно умудрилась не обыграть Исландию. Воспоминания о 500-м вызывают смешанные чувства, ведь его забил испанец Хави в полуфинале Евро-2008 в ворота сборной России. Вспомнили, прослезились, идем дальше.

Капитанище-рекордсменище

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон – первый в истории Евро футболист, «капитанивший» на трех чемпионатах. В качестве капитана итальянец выводил свою команду на нынешнем и двух предыдущих Евро.

Рекордные штаны

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай – теперь самый возрастной участник чемпионатов Европы: он вышел на матч с Австрией в возрасте 40 лет и 74 дней. Еще и совершил несколько крутых сэйвов ради победы над австрийцами (2:0). Ну разве не красавец?

Германия впервые за 20 лет на Евро результативно угадала с заменой

Бастиан Швайнштайгер стал первым футболистом сборной Германии со времен Евро-96, который забил, выйдя на замену. Поразительно, но это так. Последним таким счастливчиком был Оливер Бирхофф, он забил дважды в финале того чемпионата и принес немцам победу над чехами (2:1) и золото турнира. Кстати, два года назад в финале ЧМ-2014 золотой гол также забил вышедший на замену немец – Марио Гетце.

Английская традиция – ужасно стартовать

Это какой-то заговор: Англия так и не смогла ни разу за все время выиграть первый матч на Евро. Уж с Россией, казалось бы, упустить победу было невозможно, но вмешались пружины Василия Березуцкого. 9 чемпионатов – 9 стартовых матчей без побед (5 ничьих, 4 поражения). Первой командой из Великобритании, выигравшей первую игру, стал вообще дебютант Уэльс, переигравшей Словакию (Шотландия тоже не побеждала). С ума сойти.

Хуже только турки

Эти ребята вообще проиграли все свои стартовые матчи на крупных турнирах: на ЧМ-1954/2002, а также на Евро-1996/2000/2008/2016). Зато увозили медали и с мундиаля (2002) и с европейского турнира (2008).

Дорогу молодым!

В первом туре Евро-2016 несколько сборных обновили свои рекорды, связанные с молодыми футболистами. Самый юный участник чемпионата Европы в составе Турции теперь Эмре Мор (18 лет, 323 дня), Украины – Александр Зинченко (19 лет, 179 дней), а Португалии – Ренату Санчеш (18 лет, 301 день). У поляков самый «молодой» гол забил Аркадиуш Милик (22 года, 104 дня), поразивший ворота Северной Ирландии.

Испанский монолит

Сборная Испании пропустила всего один несчастный гол на чемпионатах Европы в течение последних аж 15 часов и 18 минут игрового времени! Мяч этот был забит итальянцами на Евро-2012, а до этого Испания пропускала лишь на групповом этапе Евро-2008 (правда, от всех – России, Швеции, Греции – по одному голу). Проигрывали испанцы вообще последний раз в 2004-м (Португалии – 0:1, после чего вылетели, не выйдя из группы)

Итальянский секрет долголетия

Италия в матче с Бельгией выставила самый возрастной состав в истории всех чемпионатов Европы. Средний возраст – 31 год, 169 дней. И обыграла бельгийцев 2:0, показав при этом скоростной футбол. Чудеса. Эх, Тотти бы еще сюда.

А еще итальянцы установили рекорд финальных стадий по сухим матчам – 17.

Забей, не попадая в створ

Шведы отожгли в матче с Ирландией – в створ ворот так ни разу и не попали, но гол умудрились забить – после прострела Ибрагимовича в свои ворота мяч внес защитник Кларк.

Первый пришелец в истории

Владимир Вайсс-младший, унизивший вчера защиту российской сборной, стал первым автором гола с неевропейского континента за все чемпионаты Европы. Сейчас Вайсс играет за катарский клуб «Аль-Гарафа». А мы, мало того, что пропустили смешной мяч, так еще и вот так вляпались в историю.

Лучший-худший стрелок с Золотыми мячами

Криштиану Роналду бил по чужим воротам чаще всех – сразу 10 раз. Только в створ попал лишь однажды. Ближе к нему по количеству ударов только Алаба и Брозович (по 6). Зато Криштиану бил больше, чем аж девять команд в первом туре Евро. Включая нашу.

Главный дриблер чемпионата – защитник

Дриблеров на этом Евро полным-полно, а выделился правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер – 6 удачных обводок. Опередил вообще всех. Сегодня посмотрим, как его будут сдерживать валлийцы.

Левандовски – палка

Фраза, которую как-то обронил Георгий Черданцев, вполне подходила к самому звездному игроку из матча Польша – Северная Ирландия. Роберт Левандовски терял мяч без контакта с соперником аж целых 7 раз. И по чужим воротам так ни разу и не пробил.

Напасовали

Полузащитник сборной Швейцарии и новичок «Арсенала» Гранит Джака отдал 116 пасов в матче с Албанией – пока рекорд. Но эффективнее всех Тони Кроос – у него было на 7 передач меньше, зато процент точности лучше – 93,6% (у Джаки – 87,9%).

Неожиданно нашелся свой Кроос у сборной России – вчера Василий Березуцкий отдал 112 пасов с точностью 92,9%. Потрясающе. Но молодец и Сергей Игнашевич – ведь здорово открывался под передачи партнера, не правда ли?

Главный Сычев чемпионата

Пока этот титул за Златаном Ибрагимовичем, которого больше всех ловили в офсайд – 4 раза. Мората, Роналду и Нолито тоже хотели бы встать в один ряд с Сычевым, но недоработали – всего 3 офсайда.

Король воздуха из Исландии и гренадер-Эвра

18 выигранных верховых единоборств за 81 минуту – как вам? Автор нереального достижения – летучий исландец Колбейн Сигторссон. Впрочем, левому защитнику команды Франции Патрису Эвра очень захотелось превзойти исландского форварда, и «высоченный» 174-сантиметровый француз умудрился вчера выиграть 17 верховых единоборств. Уму непостижимо, это как вообще?

Выбей в аут!

Лидер по выносам мяча на Евро: легионер из России. Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выполнил этот прием аж 12 раз за матч со Швецией. Средний показатель в чемпионате России у него – 4,5 выноса за игру.

О самых-самых напоследок

Били лучше всех по воротам португальцы (26), а попадали валлийцы (72% в створ). Точнее всех передачи исполняли испанцы и португальцы (по 88,8%), они же чаще владели мячом (67,3%). Обводили – англичане (против России – 23 успешных обводки), отбирали мяч – хорваты (25 успешных отборов), перехватывали – валлийцы (21), а в офсайд ловились испанцы (7). Правым флангом чаще атаковала Исландия (54%), реже – Испания (24%). Левым: чаще – Румыния (55%), реже Исландия (22%).