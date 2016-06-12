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  • Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия

Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия

Непраздничная атмосфера

К большому сожалению, внимание общественности перед матчем Англии и России было приковано к событиям нефутбольного характера. К стартовой игре «Трех львов» на Евро-2016 в Марсель приехало не менее 70 тысяч футбольных фанатов из Англии – это больше, чем вмещает «Стад Велодром». Облюбовав пабы в районе Старого Порта, время от времени английские фанаты высыпали на улицу, распевая песни, закидывая бутылками полицию, и круша некстати попадавшиеся элементы городского дизайна. После того, как полиция отвечала слезоточивым газом, англичане отступали и возвращались обратно в пабы.

В то время, как множество СМИ сообщают о драках между российскими и английскими фанатами, в этих сообщениях содержится лишь доля правды. На деле пьяные полчища фанатов из Англии успели за несколько дней, предшествовавших матчу, вступить в конфликты с полицией, фанатами «Марселя», бандами арабов, идущих на провокацию. Футбольные хулиганы из России вступили в большую игру в день матча, и британские журналисты поражались организованности их действий. Крупных столкновений не произошло, но перекидывание бутылками, стульями и прогоны англичан, устраиваемые пребывающими в меньшинстве российскими хулиганами, продолжались до вмешательства полиции, вооруженной водометами и гранатометами со слезоточивым газом.

«Такого не было уже 16 лет», – комментировали иностранные журналисты происходящее, вспоминая столкновения английских фанатов с полицией в Брюсселе перед матчем с Германией как последний случай подобных беспорядков. Ближе к началу матча ситуация в городе успокоилась.

КоСмоДзю

Стартовый состав, который выставил Слуцкий против Англии, удивил многих. Но известно о нем стало еще накануне – бумажка с составом, наигрываемом на предматчевой тренировке, не укрылась от объектива фотокорреспондентов.

Сразу для четырех футболистов сборной России игра против Англии стала дебютной. До этого Нойштедтер, Смолов, Щенников и Головин еще ни разу не выходили в основном составе в официальных матчах. Кто мог представить еще полгода назад, что Россия начнет чемпионат Европы с парой опорных Головин-Нойштедтер?

В атаке весь сбор перед турниром наигрывалась связка КоСмоДзю – Кокорин и Смолов на флангах, Дзюба на острие – и Слуцкий сделал ставку именно на это сочетание игроков в матче против англичан.

«Мы приехали, чтобы победить»

Как и в городе, на стадионе россияне пребывали в численном меньшинстве – английских болельщиков на арене было раз в 7 больше.

Болельщики из России под первые звуки гимна вывесили баннер с флагом России и названиями тысячи российских городов, поддерживающих национальную сборную.

Обстановка вокруг матча повлияла на атмосферу на трибунах – англичане освистали гимн России, после чего радостно подвергали гулу каждую потерю российской сборной.

Первый тайм прошел при полном преимуществе англичан, как на футбольном поле, так и на трибунах – численное превосходство давало о себе знать. На 10 ударов англичан Россия ответила лишь одним, однако первый тайм окончился нулевой ничьей.

Во втором тайме Россия стала играть смелее, контролировать мяч, но, несмотря на заметные улучшения в игре, пропустила со спорного штрафного. Российские болельщики стали поддерживать команду еще активнее, зажгли файера. Оставалось надеяться на чудо, и оно случилось. Подключившийся в атаку капитан команды Березуцкий на последней минуте отправил мяч в сетку ворот Харта, приведя в восторг россиян на трибуне. Англичане впервые за день замолчали.

Столкновения вспыхнут в новом месте?

После финального свистка вспыхнул конфликт между сектором болельщиков сборной России и находившимися рядом англичанами, в результате, последним пришлось спешно спасаться бегством. Никто не пострадал, но факт того, что этот матч прошел под аккомпанемент беспорядков за пределами поля и на трибунах, сильно расстраивает.

После матча конфликты у Старого Порта приутихли – за время игры полиция успела взять район под контроль, но об окончании столкновений говорить пока не приходится. Завтра в Ницце, в двух часах езды от Марселя, играет сборная Польши, и многочисленная группа футбольных хулиганов из России планирует поехать туда. Но Марселю рано расслабляться – впереди город ждет сложная для организаторов игра между Украиной и Польшей.

В преддверии домашнего чемпионата мира России есть, из чьих ошибок извлекать уроки. Остается верить, что через два года организаторам турнира удастся избежать конфликтов и столкновений, а сборная России подарит болельщикам не меньше эмоций, чем на последней минуте матча с Англией.

Россияне вырвали ничью в матче с Англией

Шесть причин, почему сборная России выиграет чемпионат Европы

Чемпионат Европы Россия Англия Россия Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Нойштедтер Роман Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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nikita08
1465725151
Россия лучшая
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mihail1980
1465725280
молодцы
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narkozanos
1465726298
Англия думает ей на ЧМ18 тоже позволять это в России делать,уахахах,я просто хочу посмотреть на это,если мы в 200 человеком гоним всех этих лохов,то что будет когда нас будет в тысячи раз больше?
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Masteralex
1465727563
Франция она рядом, да и во Франции свои же арабы такие беспорядки каждый год творят, жгут и громят, поэтому эти пивные разрушители это цветочки для Марселя а в Россию никто не приедет в таком количестве, чтобы не побояться творить беспредел, а те кто не побоится и приедем быстро поймут что здесь вам не там, в общем всё будет культурно, только местная гопота и может что-то сделать, только на них маски-шоу быстро найдёт управу
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Arsenal-Zenit1994
1465727695
Пизда Полякам, за Евро-2012 придётся ответить.
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geragera
1465734590
че то тут лажу пишут . я 100% зная что нашим так накидали что ели ноги унесли позорники
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BoltCX
1465737912
Буду болеть за Уельс против Англичан.
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Виталий1
1465741650
К сожалению Футбол из праздника для болельщиков в последние годы превратился в главное событие для грязного быдла, использующего стадион для реализации своих ущербных комплексов. Причем с попустительства клубов и футбольных чиновников, плодящих всяческие "фанатские сообщества" с косноязычними главарями и прочих тварей.
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Виталий1
1465742003
Почитайте европейские СМИ (сейчас по сути антироссийскую пропаганду). Там просто захлёбываются от радости - вот, мол, кто там ещё сомневался, что русские , это злобное, тупое, агрессивное быдло? Пожалуйста, любуйтесь! Причёт, тот факт, что такое же быдло (правда не в таком процентном отношении ко всему населеню) есть во всех странах, игнорируется, и всё внимание направляется на русских!
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nurel
1465761358
Мда уж...
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