Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия

Непраздничная атмосфера

К большому сожалению, внимание общественности перед матчем Англии и России было приковано к событиям нефутбольного характера. К стартовой игре «Трех львов» на Евро-2016 в Марсель приехало не менее 70 тысяч футбольных фанатов из Англии – это больше, чем вмещает «Стад Велодром». Облюбовав пабы в районе Старого Порта, время от времени английские фанаты высыпали на улицу, распевая песни, закидывая бутылками полицию, и круша некстати попадавшиеся элементы городского дизайна. После того, как полиция отвечала слезоточивым газом, англичане отступали и возвращались обратно в пабы.

В то время, как множество СМИ сообщают о драках между российскими и английскими фанатами, в этих сообщениях содержится лишь доля правды. На деле пьяные полчища фанатов из Англии успели за несколько дней, предшествовавших матчу, вступить в конфликты с полицией, фанатами «Марселя», бандами арабов, идущих на провокацию. Футбольные хулиганы из России вступили в большую игру в день матча, и британские журналисты поражались организованности их действий. Крупных столкновений не произошло, но перекидывание бутылками, стульями и прогоны англичан, устраиваемые пребывающими в меньшинстве российскими хулиганами, продолжались до вмешательства полиции, вооруженной водометами и гранатометами со слезоточивым газом.

«Такого не было уже 16 лет», – комментировали иностранные журналисты происходящее, вспоминая столкновения английских фанатов с полицией в Брюсселе перед матчем с Германией как последний случай подобных беспорядков. Ближе к началу матча ситуация в городе успокоилась.

КоСмоДзю

Стартовый состав, который выставил Слуцкий против Англии, удивил многих. Но известно о нем стало еще накануне – бумажка с составом, наигрываемом на предматчевой тренировке, не укрылась от объектива фотокорреспондентов.

Сразу для четырех футболистов сборной России игра против Англии стала дебютной. До этого Нойштедтер, Смолов, Щенников и Головин еще ни разу не выходили в основном составе в официальных матчах. Кто мог представить еще полгода назад, что Россия начнет чемпионат Европы с парой опорных Головин-Нойштедтер?

В атаке весь сбор перед турниром наигрывалась связка КоСмоДзю – Кокорин и Смолов на флангах, Дзюба на острие – и Слуцкий сделал ставку именно на это сочетание игроков в матче против англичан.

«Мы приехали, чтобы победить»

Как и в городе, на стадионе россияне пребывали в численном меньшинстве – английских болельщиков на арене было раз в 7 больше.

Болельщики из России под первые звуки гимна вывесили баннер с флагом России и названиями тысячи российских городов, поддерживающих национальную сборную.

Обстановка вокруг матча повлияла на атмосферу на трибунах – англичане освистали гимн России, после чего радостно подвергали гулу каждую потерю российской сборной.

Первый тайм прошел при полном преимуществе англичан, как на футбольном поле, так и на трибунах – численное превосходство давало о себе знать. На 10 ударов англичан Россия ответила лишь одним, однако первый тайм окончился нулевой ничьей.

Во втором тайме Россия стала играть смелее, контролировать мяч, но, несмотря на заметные улучшения в игре, пропустила со спорного штрафного. Российские болельщики стали поддерживать команду еще активнее, зажгли файера. Оставалось надеяться на чудо, и оно случилось. Подключившийся в атаку капитан команды Березуцкий на последней минуте отправил мяч в сетку ворот Харта, приведя в восторг россиян на трибуне. Англичане впервые за день замолчали.

Столкновения вспыхнут в новом месте?

После финального свистка вспыхнул конфликт между сектором болельщиков сборной России и находившимися рядом англичанами, в результате, последним пришлось спешно спасаться бегством. Никто не пострадал, но факт того, что этот матч прошел под аккомпанемент беспорядков за пределами поля и на трибунах, сильно расстраивает.

После матча конфликты у Старого Порта приутихли – за время игры полиция успела взять район под контроль, но об окончании столкновений говорить пока не приходится. Завтра в Ницце, в двух часах езды от Марселя, играет сборная Польши, и многочисленная группа футбольных хулиганов из России планирует поехать туда. Но Марселю рано расслабляться – впереди город ждет сложная для организаторов игра между Украиной и Польшей.

В преддверии домашнего чемпионата мира России есть, из чьих ошибок извлекать уроки. Остается верить, что через два года организаторам турнира удастся избежать конфликтов и столкновений, а сборная России подарит болельщикам не меньше эмоций, чем на последней минуте матча с Англией.

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