Много эмоций и мало голов. Итоги 1 тура Кубка Америки

Группа A

США – Колумбия – 0:2

Коста-Рика – Парагвай – 0:0

Перед началом турнира этот квартет называли «группой смерти». Но ожидания были испорчены травмой Хамеса, отсутствием Кейлора Наваса и скромной игрой Пулишича. В этой группе еще будет борьба, но обилие голов ожидать можно не всегда. Парагвай и США не славятся результативностью. Коста-Рика тоже рисковать не станет – у нее появились реальные шансы на выход в плей-офф, и терять их ради красивой игры никто не хочет.

Провал американцев в первом матче понятен. Колумбийцы отдали им мяч, а для США такая игра некомфортна – позиционные атаки не получались, а контрвыпады соперника оставались без внимания обороны.

Колумбия же уверенно забила два мяча и стала одним из лидеров всего турнира. Играет команда через Куадрадо, а не через Хамеса. И, возможно, микротравма Родригеса пойдет команде на пользу. Это способ окончательно выстроить игру через того, кто удачно провел предыдущий сезон и готов стать лидером нападения.

Кстати, по итогам второго тура колумбийцы квалифицировались в плей-офф, переиграв парагвайцев 2:1, а США разгромили Коста-Рику, наколотив ей четыре безответных мяча. Колумбия вышла дальше, все остальные команды сохраняют шансы на второе место, но у США они повыше – в их активе три очка, а у костариканцев и парагвайцев – всего по одному.

Группа B

Гаити – Перу – 0:1

Бразилия – Эквадор – 0:0

Перуанцам повезло, что Бразилия и Эквадор сыграли вничью. Но на первом месте они вряд ли задержатся. Хотя теперь, включившись в борьбу за четвертьфинал, команда способна показать результат выше своих возможностей.

Матч «Бразилия – Эквадор» должен был стать самым интересным в группе B, но в итоге – скучная безголевая ничья. Если бы не глупая ошибка арбитра, Эквадор бы выиграл. Но бразильцам повезло. Они этого своей блеклой игрой не заслужили: о хваленой бразильской атаке не было и речи. Но с таким составом интересной игры от Бразилии никто и не ждал.

Прогноз на 2-й тур:

Бразилия – Гаити

Эквадор – Перу

Эквадор и Перу – равные команды, и на их борьбу стоит посмотреть. Прогнозы и предсказания здесь неуместны. А вот если бразильцы оплошают в матче с гаитянами – пора будет задуматься о компетентности Дунги. И ему уже вряд ли помогут хорошие отношения с федерацией футбола.

Группа C

Ямайка – Венесуэла – 0:1

Мексика – Уругвай – 3:1

Матч между Ямайкой и Венесуэлой потонул в разговорах о поединке между Мексикой и Уругваем. Да и из запоминающегося там были только 2 штанги, удаление Остина и отсутствие Уэса Моргана. Капитан «Лестера» после победы в АПЛ неделю не тренировался, ходил на вечеринки и в заявку не попал.

А вот Мексика и Уругвай провели пока лучший матч турнира. Интересно, что Копа Америка привлекала звездным составом, а в итоге мексиканцы переиграли Уругвай не за счет индивидуального мастерства своих звезд. Чичарито на поле потерялся, Очоа не играл, Гуардадо вообще был удален. В сборной Мексики много футболистов из национального чемпионата. Они играют слаженно и поэтому более выносливы. Это и позволило им дожать соперника на последних минутах.

При этом Уругвай даже без Суареса выглядел неплохо. Особенно в начале второго тайма, когда команда, играя в меньшинстве, исключительно на эмоциях вела игру и в итоге забила.

Прогноз на 2-й тур:

Уругвай – Венесуэла

Мексика – Ямайка

Уругвай и Мексика с такой игрой должны спокойно разобраться со своими соперниками. И вообще, пока определение фаворитов этой группы не вызывает споров. Но это Кубок Америки, здесь все может поменяться уже в следующем туре.

Группа D

Панама – Боливия – 2:1

Аргентина – Чили – 2:1

В последний игровой день первого тура команды наконец-то начали много забивать – 6 голов за 2 игры. Главной новостью матча финалистов прошлогоднего кубка, Аргентины и Чили, было отсутствие Месси. Лионель повредил спину в товарищеской встрече с Гондурасом и, скорее всего, пропустит еще один матч своей сборной.

Но и без главной звезды аргентинцы обыграли соперника. Функции лидера взял на себя Анхель Ди Мария, который забил сам и отдал голевую передачу. Его команда контролировала игру практически весь матч, за исключением разве что последних минут. Тогда чилийцы забили, но в целом «красная команда» игру провалила. Оба гола привезли защитники, ошибаясь на своей половине поля. Варгас постоянно попадал в офсайд, а агрессия Видаля слишком редко давала положительный результат. Прошлогодним чемпионам еще предстоит построить ту игру, которая раньше вызывала восхищение.

В другом матче Панама по делу обыграла Боливию, которая приехала на эту Копу со слабым составом. Претендовать на выход из группы панамцы, наверное, не будут, но потрепать нервы чилийцам в последнем туре все же могут.

Прогноз на 2-й тур:

Чили – Боливия

Аргентина – Панама

Сюрпризов в этой группе пока не ожидается. Аргентина и Чили по-прежнему выглядят фаворитами, готовыми бороться за призовые места. Будет жаль, если Месси все же пропустит еще одну игру. У журналистов тогда не будет отличного повода, чтобы вспомнить об оффшорных скандалах аргентинской звезды.

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