Мокрое техасское дерби. Как в МЛС пытались играть в одной большой луже

Судья одного из матчей МЛС – безумно смелый человек. Заставить 22 мужчин барахтаться в воде, пытаясь забить мяч ногой в ворота – безусловно, крутой поступок, впрочем, напрочь лишенный здравого смысла. Жуткий дождь превратил поле в бассейн, так что участники техасского дерби между «Далласом» и «Хьюстоном» были вынуждены приспосабливаться к антифутбольным условиям.
Впрочем, когда дошло вот до такого идиотизма, арбитр игру приостановил. Полную бесперспективность этой затеи он понял на четвертой минуте. Ну, и то хорошо.
Последовала 113-минутная пауза, и матч был возобновлен. Команды обменялись голами, и так и закончили – 1:1. Меньше всего этот результат устроил «Даллас», поскольку этот клуб играл против аутсайдера, идущего в своей конференции на последнем месте. Неудивительно, ведь полностью соперника «Далласа» по техасскому дерби зовут «Хьюстон Динамо».