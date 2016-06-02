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  • Андреа Пирло, Карим Бензема и еще 5 игроков, которых будет не хватать на Евро

Андреа Пирло, Карим Бензема и еще 5 игроков, которых будет не хватать на Евро

Андреа Пирло (Италия)

Пирло – главная потеря турнира. Без итальянца вообще сложно представить чемпионат Европы. На последних двух розыгрышах Пирло сыграл почти во всех матчах своей сборной. Пропустил только четвертьфинал в 2008-м против Испании. Без него сборная проиграла и вылетела. А ведь до этого было еще и золото Чемпионата мира в Германии.

Под руководством нынешнего главного тренера сборной Пирло пережил настоящее возрождение, когда перешел из «Милана» в «Ювентус». Казалось бы, Конте рассчитывает за ветерана, с которым у него было налажено продуктивное взаимопонимание. И даже переезд итальянца в США не должен на это повлиять.

Но Конте не вызвал Пирло. «Если ты едешь в более слабый чемпионат, то рискуешь не попасть в сборную. Нужно смириться с этим», – заявил наставник сборной Италии.

Венсан Компани (Бельгия)

Еще один лидер своей сборной. Но Компани пропустит Евро не из-за причуд тренера, а по более объяснимой причине. Бельгией получил очередную травму и выбыл на 4 месяца. С таким невезением непонятно, когда Компани успевает подтверждать статус одного из лучших защитников мира. Ведь это его 33-я травма в «Манчестере».

Марк Нобл (Англия)

29летний капитан «Вест Хэма» еще ни разу не выступал за национальную команду. Нобл провел отличный сезон и заслужил билет во Францию. Но он не вошел даже в расширенный состав сборной.

В Англии этому удивились. Главный тренер «Вест Хэма», Славен Билич, заявил, что Нобл – лучший английский полузащитник этого сезона. Сам футболист со своим тренером спорить не стал. Он тоже недоволен решением руководства сборной: «Я провел отличный сезон и разочарован». Обидевшийся Нобл сказал, что смотреть Чемпионат Европы не будет.

В сборной Англии теперь нет лидеров вроде Терри, Лэмпарда или Джерарда. Нобл мог занять это место. Но не занял. Что ж, для сборной России это к лучшему.

Карим Бензема (Франция)

Бензема не является лидером мадридского «Реала». В испанском клубе он выполняет черновую работу, доставляя мячи Роналду и Бейлу, отвлекая защитников или замыкая прострелы.

В сборной Карим – совсем другой игрок, едва ли не самый заметный в команде. Он неожиданно стал лидером французов на ЧМ-2014, доказав, что умеет играть и «первым номером».

Но осенью Бензема влез в мутную и неприятную историю. Он был арестован полицией. Суд предъявил форварду обвинение в соучастии при шантаже другого игрока сборной, Матье Вальбуэна.

Так и непонятно, в чем конкретно обвиняется Бензема, но французская федерация футбола отстранила его от игр за сборную, и нападающий теперь точно не сыграет на домашнем турнире.

Алан Дзагоев (Россия)

Новость о том, что Алан травмировался и не поедет на Евро многих шокировала. Дзагоева давно принято считать креативным центром нашей не очень креативной сборной. Он может и отдавать точные передачи нападающим, и забивать сам.

Важно, что на поле Дзагоев ретранслировал мысли и тактические наработки главного тренера, с которым и него отличные отношения. Без Алана в сборной тот механизм, который пытается создать Слуцкий, будет нарушен. Но, с другой стороны, это шанс для краснодарской тройки «Мамаев-Торбинский-Смолов». Что мешает им стать лидерами атаки?

Фернандо Торрес (Испания)

Испанец провел за сборную больше сотни матчей и забивал в двух последних финалах чемпионата Европы. Торрес – тот футболист, с которым всегда ассоциировалось нападение «красной фурии». Но после провала в Бразилии Дель Боске существенно поменял состав, и теперь в нем нет места ни импульсивному Косте, ни нестабильному Торресу.

Это обидно. Последние годы Торреса много критиковали, ожидали от него такой же игры, как в «Ливерпуле». А когда этой игры не было – разочаровывались. В «Атлетико» Торрес снова раскрылся, но по-другому. Здесь он уже не просто звездный футболист. Он – ветеран и лидер команды. Торрес чувствует ответственность перед болельщиками и главным тренером. Поэтому чаще возвращается назад, активнее играет в обороне, не брезгует выполнять черновую работу. Вряд ли Торрес, в его нынешней форме, помешал бы испанцам.

Хатем Бен-Арфа (Франция)

Еще один игрок, который провел блестящий сезон в своем клубе. Говорили, что он едет в «Ниццу» доигрывать, но в итоге – 17 голов в 33 матчах и 4-е место в гонке бомбардиров. Теперь ходят слухи, что Бен-Арфа перейдет в «Барселону».

Но в сборной Франции жесткая конкуренция на каждой позиции, и Дешам решил не рисковать. Хотя включил Хатема в резервный список. До основного вингер, увы, не дослужился, потому Евро потеряло еще одного крайне интересного футболиста.

Пирло, Клозе и еще три великих игрока, которых слишком рано списали в утиль

Сборная России на Евро-2016. Кем Слуцкий мог бы заменить Дзагоева

Чемпионат Европы Европа Италия Бельгия Англия Франция Россия Испания Компани Венсан Пирло Андреа Нобл Марк Торрес Фернандо Бензема Карим Дзагоев Алан Бен Арфа Атем
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