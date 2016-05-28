За «Реал». Почему Хамесу Родригесу нужна победа в Лиге чемпионов

Май 2013-го. Предпоследний тур чемпионата Португалии. Эпическое сражение «Порту» – «Бенфика». Матч решает все вопросы о чемпионе: победа «Порту» принесет клубу золото, ведь в последнем туре они точно обыграют «Пасуш». Непроигрыш «Бенфики» – долгожданный триумф «орлов», заключительный матч они также легко выиграют, поэтому последний тур в расчет не берется никем. При счете 1:1 за шесть минут до конца чудовищный провал в защите «Бенфики» позволяет Хамесу Родригесу выйти один на один с голкипером. Мяч скачет неудобно, но такому техничному парню подстроиться под него – раз плюнуть. Если он забьет – все будет кончено.

Хамес не забил. Он сумел нанести мощный удар, но мяч отразила штанга. Заголовки завтрашних газет уже готовы. Он забил кучу голов в этом сезоне, нараздавал множество голевых передач, но станет антигероем. «Трагичная развязка Хамеса», – пригорюнится Record. «Мальчик не сдюжил», – усмехнется A Bola. Продать парня за большие деньги, конечно, смогут, только скоро ли он сам придет в себя после этого промаха?

Жизнь все развернула на свой лад. Спустя шесть минут дикий удар никому неизвестного Келвина поверг в шок красно-белую часть Лиссабона, Порту же сошел с ума. 2:1. Тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рухнул на колени – этот трагичный кадр обошел все спортивные интернет-порталы мира. Жезушу предстояло проиграть еще два финала, Хамесу же до этого не было никакого дела. Его промах мигом забыли, а Порту всю следующую неделю готовился к чемпионскому параду. Три очка в последней игре уже были записаны заранее.

В последнем туре «Порту» поехал в гости к занявшему третье место сенсационному «Пасушу» (который позже пробился в квалификацию Лиги чемпионов и был разгромлен «Зенитом»). Пасуш-де-Феррейра – небольшой городок в округе Порту, команда задач уже не решала, а ее тренер Паулу Фонсека, призванный сегодня тренировать «Шахтер» вместо Мирчи Луческу, по окончании того сезона возглавил как раз «Порту». В первом тайме Хамес рухнул за метр до штрафной площади «Пасуша», но судья поставил пенальти, который реализовал Лучо. Второй гол состоялся во втором тайме и окончательно убил еще кое-как дышавшую интригу. Хамес реабилитирован. Жизнь выручила парня и поднесла ему восьмой трофей за три года в «Порту». Келвин же с тех пор забил четыре гола за дубль и до сих пор безуспешно ошивается в не самых выдающихся бразильских клубах.

Ну а удачливый колумбийский юноша через месяц был продан за 45 миллионов в «Монако» вместе с чудесным Жоау Моутинью, который во Франции пошустрил, а затем затух в лиге уныния и провалился вместе с Португалией на ЧМ-2014. Хамес же был ярок и дирижировал атаками монегасков при Раньери, поглядывая в более серьезный чемпионат. И снова нужен импульс, искра, вспышка, чтобы не прогадать со следующим местом работы, новым этапом карьеры. «Ман Сити» обхаживал колумбийца, не задумываясь об адаптации техничного парня в АПЛ, где ему пришлось бы учиться другому футболу, который Хамесу чужд.

На выручку пришел чемпионат мира. Пока российские комментаторы забавлялись с переименованием Хамеса в Джеймса, сам Родригес забил во всех пяти матчах колумбийцев, да еще и раздал две голевые передачи. С шестью голами он стал лучшим бомбардиром мундиаля и выиграл Золотую бутсу турнира, хотя меньше всего думал об этом, рыдая после поражения от Бразилии в объятиях великодушного Давида Луиза. Цена, между тем, взлетела до небес, и мадридский «Реал», не задумываясь, выложил 75 миллионов евро за 23-летнего футболиста. А гол в ворота Уругвая был признан лучшим в 2014 году.

Как Хамес зажег при Карло Анчелотти – вы все прекрасно помните. Здорово вписался, пусть и не сразу, попал в символическую сборную на сайте УЕФА, да еще и получил титул лучшего полузащитника испанского чемпионата. Однако на Кубке Америки-2015 парень выглядел так же бледно, как и вся его сборная, выделяясь лишь желтыми карточками. Затем он выпросил кучу выходных у Рафы Бенитеса, после чего травмировался на два месяца.

Дальше – хуже: настойчивые слухи о выклянчивании нового контракта и измене красавице-жене с русской моделью, потом гонки на машине со скоростью 200 км/ч и штраф аж в десять тысяч евро, сплетни о неатлетичном виде футболиста (попросту говоря, Хамеса начали называть жирным и неповоротливым). Все это приправилось скандальным походом в клуб после чувствительного поражения в дерби от «Атлетико» и последующей ссорой с Зинедином Зиданом. С Роналду вроде как отношения тоже складывались не слишком. Притом по статистике колумбиец смотрится не хуже себя прошлогоднего, но до неприличия часто наслаждается статусом звезды и совершенно не стремится прогрессировать, что в его годы – едва ли не приговор. Продажа в условный «Интер» и спуск в Лигу Европы вместо ЛЧ совсем не за горами, если так дальше будет продолжаться.

Ждать от жизни нового импульса для этого парня – путь в никуда, если Хамес считает, что теперь не он сам, а все еще кто-то незримый его снова подтолкнет к победам. Заставляют колумбийца теперь реальные люди – заслуженный капитан Серхио Рамос и космическая величина в лице Зидана. Проблемы с заиканием в детстве помешали сформировать характер, но победы были обязаны его развить. Спасать себя Хамесу придется в следующем сезоне («Реал», по слухам, расставаться с ним все же не намерен), но лучше начинать уже сейчас, уже сегодня, там, где можно стать героем суперклуба на всю жизнь. На той арене, где «Реал» еще никогда в своей истории не побеждал.

В случае успеха Хамес станет первым игроком в истории футбола, который выигрывал Золотую бутсу чемпионата мира, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Если же и это не послужит импульсом и сверхмотивацией, мы потеряем фантастического футболиста уже в его 24 года. Стать новым Келвином никогда не поздно, это произойдет легко, само собой, путь уже виден, необязательно даже лупить по штангам. Но уход из футбола фантастического Хамеса никто не сможет объяснить хотя бы вот этому мальчишке, для которого колумбиец уже стал идолом на всю оставшуюся жизнь.

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