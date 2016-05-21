Добытчики золота из ЦСКА, киллер московского «Динамо» и другие герои – в обзоре 30-го тура РФПЛ

Золотые герои – Алан Дзагоев (ЦСКА) и Игорь Акинфеев (ЦСКА)

ЦСКА выиграл свое шестое российское чемпионство благодаря единственному голу в матче с «Рубином» на великолепной «Казань-Арене», и его автором стал именно Алан Дзагоев. Впрочем, награду лучшего игрока матча Дзагоев должен разделить с Игорем Акинфеевым, чей блестящий двойной сэйв на последних минутах спас здоровье многим фанатам ЦСКА, а самому клубу – чемпионство. Итак, 0:1, и «Рубин» не покинул десятку, но лишился главного тренера (это был последний матч для Чалого), а армейцы празднуют завоевание очередных золотых медалей.

Не спаси Акинфеев, чемпионом быть бы «Ростову», который спокойно переиграл на выезде «Терек» благодаря голам Нобоа и Ерохина в каждом из таймов. Сердар Азмун на этот раз отметился голевым пасом, а ростовчане хоть и забили меньше всех из топ-6 российского чемпионата, зато так и остались клубом с самой крепкой обороной, которой в следующем сезоне предстоит вытерпеть на себе ужасы квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА стал чемпионом России!

Бронзовый герой – Артем Дзюба («Зенит»)

Вообще, болельщики «Зенита» по этому сезону должны сильно полюбить Артема Дзюбу – тот и в Лиге чемпионов немало забивал, и в чемпионате, а кроме этого дважды огорчал «Спартак», а заодно и потопил с партнерами «Динамо» – на его счету сегодня гол и голевая передача на Кокорина (еще одна ирония судьбы). Разгром на «Арене Химки» довершил Кришито, который забил пенальти на последней минуте, и «Зенит» оформил бронзовые медали, несмотря на победу «Краснодара» над «Амкаром» (там все решил единственный гол Мамаева).

Герой-спаситель – Иван Пауревич («Уфа»)

«Динамо» оставалось лишь ждать, что «Мордовия» и «Уфа» свои матчи не выиграют, тогда даже поражение от «Зенита» оставляло бело-голубых в стыках. Саранский клуб без шансов уступил в Москве «Локомотиву» 0:3 (аплодисменты автору дубля – молодому Рифату Жемалетдинову, еще один гол на счету Шкулетича), а вот уфимцы, принимая «Спартак», забили уже на первой минуте, вскоре пропустили от Мельгарехо, но вышли вперед, реализовав очень сомнительный пенальти. За 22 минуты до конца хозяева довели счет до угрожающих 3:1. Угрожающих вылету «Динамо», что в итоге и произошло. Автором двух голов с игры стал как раз Иван Пауревич, которого мы не раз ругали в наших обзорах за ужасные ошибки в обороне (в том числе и в важнейшем матче против «Динамо»).

«Динамо» и «Мордовия» вылетели напрямую, а «Уфа» осталась в РФПЛ на следующий год. В стыковые матчи угодили «Анжи» и «Кубань» – махачкалинский клуб так и не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (встреча завершилась нулевой ничьей), а «Кубань» уступила немотивированному «Уралу» 0:2 – счет открыл Гогниев, а удвоил – Сапета. Таким образом, «Анжи» сыграет в стыковых играх с «Волгарем», а «Кубань» – с «Томью». Матчи пройдут 24 и 27 мая.

Символическая сборная 30-го тура РФПЛ:

Результаты 30-го тура РФПЛ:

«Рубин» – ЦСКА – 0:1

«Терек» – «Ростов» – 0:2

«Динамо» – «Зенит» – 0:3

«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

«Урал» – «Кубань» – 2:0

«Крылья Советов» – «Анжи» – 0:0

«Уфа» – «Спартак» – 3:1

«Локомотив» – «Мордовия»» – 3:0

Все голы 30-го тура РФПЛ

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