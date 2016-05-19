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  • Симонян предлагает Украине выйти из ФИФА. «Зенит» интересуется игроком «Ромы». Дайджест событий дня

Симонян предлагает Украине выйти из ФИФА. «Зенит» интересуется игроком «Ромы». Дайджест событий дня

 

Симонян отреагировал на просьбы украинцев лишить Россию ЧМ-2018

Первый вице-президент РФС прокомментировал информацию о прошении Украины отобрать у России право на проведения Чемпионата мира. Никита Павлович уверяет, что к этому стоит отнестись с юмором, а сами «жевто-блакитные», если не хотят ехать на ЧМ, всегда могут выйти из ФИФА.

«Зенит» намерен приобрести полузащитника «Ромы»

Речь о Леандро Паредесе, который в этом сезоне на правах аренды играет за «Эмполи». 21-летний аргентинец считается одним из самых талантливых молодых футболистов, но из-за высокой конкуренции не может пробиться в основу. Конкуренты на рынке у петербуржцев серьeзные, среди них: «Барселона», «Челси» и «Ливерпуль».

Нападающие из РФПЛ не попали в расширенный состав сборной Украины

Но политический подтекст здесь искать не стоит: Евгений Селезнев и Марко Девич выступают в последнее время не очень удачно. Первый и вовсе разругался с тренером и намерен покинуть клуб. Полный же расширенный состав сборной выглядит вот так.

«Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной

В «Спартаке» могут оказаться Бердыев и Азмун

Все чаще ходят слухи о том, что тренер «Ростова» по окончании сезона подпишет контракт со «Спартаком». Среди главных требований Бердыева – полный карт-бланш на приобретения. В связи с этим в прессе сразу же прошел слух, что первой покупкой красно-белых при таком раскладе может стать Сердар Азмун. По слухам, представителей москвичей уже отсылали запрос о стоимости в «Рубин», которому принадлежат права на форварда.

«Шальке-04» заинтересован в кандидатуре Боаша

Андре Виллаш-Боаш в субботу проведет последний матч у руля «Зенит». Тренер наверняка уже ищет новый клуб, потому в СМИ все чаще идут разговоры о том, где португалец продолжит карьеру. Наиболее вероятным вариантом сейчас считается «Шальке-04», который выбирает между Боашем и Маркусом Вайнцирлем. Похоже, спонсорство «Газпрома» очень понравилось Андре. 

«Зенит», сборная Индонезии и еще три команды для Жозе Моуринью

Хамес Родригес намерен перейти в «МЮ»

Около недели назад сообщалось о намерении мадридцев расстаться с колумбийцем. По информации ESPN, стороны договорились о контракте. Стоимость Хамеса оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов, что вполне устраивает «Реал», запланировавший на лето очередную закупку звезд.

Черышев готов уехать из Испании ради «Динамо»

Не бойтесь, Денис не сошел с ума. Речь о его отце, который вполне резонно хочет попробовать себя в роли главного тренера команды, которая некогда много для него сделала. Действующий контракт Дмитрия истекает летом, а предложений о продлении от «Севильи» пока не поступало. Сам тренер заявил, что готов возглавить «Динамо» даже в случае вылета команды в ФНЛ.

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Губочан отправился в сборную до завершения РФПЛ

Продолжаем о «Динамо», ибо шокирующих новостей вокруг клуба, нависшего над пропастью, все больше. Не так давно залечивший травму Томаш Губочан решился на странный поступок: прямо перед важнейшим заключительным туром Премьер-лиги он уехал в расположение сборной. Причин для спешки не было никаких, однако словак сделал свой выбор. Видать, для сборной России подопечные Яна Козака заготовили нечто особенное.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Россия Украина Спартак Шальке-04 Реал Манчестер Юнайтед Динамо Девич Марко Селезнев Евгений Губочан Томаш Черышев Дмитрий Родригес Хамес Азмун Сердар Паредес Леандро Бердыев Курбан Виллаш-Боаш Андре Симонян Никита
Комментарии (5)
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Илхом А
1463702944
Губочана на выход
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Ильгизар И
1463724837
газпром и анре боаш
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Strig
1463727261
Не любил хохлов, хотя служил на украине и девки там гарные а те козлы что у власти они только козлы и не более...
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TUMS
1463738137
Браво Никита Павлович...
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RUPRICHT
1463759775
И ДАТЬ ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ГОНДУРАСУ ИЛИ ГВАДЕЛУПЕ!!!!А В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ УКРАИНЕ ДАТЬ ПРАВО НА СУДЕЙСТВО!!!А ВМЕСТО СБОРНОЙ УКРАИНЫ МОНГОЛИЯ!!!!
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