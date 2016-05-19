Симонян предлагает Украине выйти из ФИФА. «Зенит» интересуется игроком «Ромы». Дайджест событий дня

Симонян отреагировал на просьбы украинцев лишить Россию ЧМ-2018

Первый вице-президент РФС прокомментировал информацию о прошении Украины отобрать у России право на проведения Чемпионата мира. Никита Павлович уверяет, что к этому стоит отнестись с юмором, а сами «жевто-блакитные», если не хотят ехать на ЧМ, всегда могут выйти из ФИФА.

«Зенит» намерен приобрести полузащитника «Ромы»

Речь о Леандро Паредесе, который в этом сезоне на правах аренды играет за «Эмполи». 21-летний аргентинец считается одним из самых талантливых молодых футболистов, но из-за высокой конкуренции не может пробиться в основу. Конкуренты на рынке у петербуржцев серьeзные, среди них: «Барселона», «Челси» и «Ливерпуль».

Нападающие из РФПЛ не попали в расширенный состав сборной Украины

Но политический подтекст здесь искать не стоит: Евгений Селезнев и Марко Девич выступают в последнее время не очень удачно. Первый и вовсе разругался с тренером и намерен покинуть клуб. Полный же расширенный состав сборной выглядит вот так.

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В «Спартаке» могут оказаться Бердыев и Азмун

Все чаще ходят слухи о том, что тренер «Ростова» по окончании сезона подпишет контракт со «Спартаком». Среди главных требований Бердыева – полный карт-бланш на приобретения. В связи с этим в прессе сразу же прошел слух, что первой покупкой красно-белых при таком раскладе может стать Сердар Азмун. По слухам, представителей москвичей уже отсылали запрос о стоимости в «Рубин», которому принадлежат права на форварда.

«Шальке-04» заинтересован в кандидатуре Боаша

Андре Виллаш-Боаш в субботу проведет последний матч у руля «Зенит». Тренер наверняка уже ищет новый клуб, потому в СМИ все чаще идут разговоры о том, где португалец продолжит карьеру. Наиболее вероятным вариантом сейчас считается «Шальке-04», который выбирает между Боашем и Маркусом Вайнцирлем. Похоже, спонсорство «Газпрома» очень понравилось Андре.

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Хамес Родригес намерен перейти в «МЮ»

Около недели назад сообщалось о намерении мадридцев расстаться с колумбийцем. По информации ESPN, стороны договорились о контракте. Стоимость Хамеса оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов, что вполне устраивает «Реал», запланировавший на лето очередную закупку звезд.

Черышев готов уехать из Испании ради «Динамо»

Не бойтесь, Денис не сошел с ума. Речь о его отце, который вполне резонно хочет попробовать себя в роли главного тренера команды, которая некогда много для него сделала. Действующий контракт Дмитрия истекает летом, а предложений о продлении от «Севильи» пока не поступало. Сам тренер заявил, что готов возглавить «Динамо» даже в случае вылета команды в ФНЛ.

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Губочан отправился в сборную до завершения РФПЛ

Продолжаем о «Динамо», ибо шокирующих новостей вокруг клуба, нависшего над пропастью, все больше. Не так давно залечивший травму Томаш Губочан решился на странный поступок: прямо перед важнейшим заключительным туром Премьер-лиги он уехал в расположение сборной. Причин для спешки не было никаких, однако словак сделал свой выбор. Видать, для сборной России подопечные Яна Козака заготовили нечто особенное.

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