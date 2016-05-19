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    Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко назвал расширенный состав своей команды для подготовки к чемпионату Европы 2016 во Франции. Отметим, что бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не попал в этот список, как и нападающий «Рубина» Марко Девич.

    Расширенный состав сборной Украины выглядит следующим образом:

    Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»), Никита Шевченко («Заря»);

    Защитники: Евгений Хачериди («Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук (все – «Шахтер»), Артем Федецкий («Днепр»), Никита Каменюка («Заря»);

    Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Анатолий Тимощук («Кайрат»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все – «Шахтер»), Евгений Шахов, Руслан Ротань (оба – «Днепр»), Иван Петряк, Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья»);

    Нападающие: Филипп Будковский («Заря»), Роман Зозуля («Днепр»), Артем Кравец («Штутгарт»).

    Резерв: Иван Ордец («Шахтер»), Артем Путивцев («Термалика»), Виталий Буяльский («Динамо»), Артем Гордиенко («Заря»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 17:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 мая 2016, 21:05

      Тут уже как на Евровидении из жалости вам не помогут,разорвут и плюнут в лицо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 20 мая 2016, 07:31

      Здались они нам,как собаке пятая нога

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 мая 2016, 23:44

      Значит своей игрой тренера сборной не впечатлили.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 мая 2016, 23:05

      пусть радуются...украине ниче не светит...вылетит сразу...точно говорю..)

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 мая 2016, 22:50

      Политика возобладала, эти игроки ничем не хуже приглашенных, а Селезнев пожалуй и лучше оных.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      vovko 19 мая 2016, 22:39

      Если Тимоху взяли, надо брть и СаШо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 19 мая 2016, 21:05

      На этом сказалась игра в политически неправильном чемпионате)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 мая 2016, 20:00

      Пиар утке не помог.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 19 мая 2016, 18:48

      лол, Тимощук из Кайрата, лучше 30 летнего Селезнева? Без которого проблем в нападении итак хватает? Ну тогда посмотрим поглядим...

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