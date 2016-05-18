Торреса и Косту не возьмут на Евро. На финале Лиги Европы ожидается большой эксперимент. Дайджест событий дня

Гвардиола зовет Крооса в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в «Манчестер Сити» нынешним летом – настолько велико желание нового главного тренера англичан Хосепа Гвардиолы приобрести этого футболиста, с которым он успел поработать в «Баварии». Кстати, именно из-за ухода Крооса Гвардиола не захотел продлевать контракт с мюнхенским клубом. Теперь игрок и тренер могут воссоединиться в АПЛ.

Ибрагимович не усилит «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, не стал подтверждать информацию о переходе шведа в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что СМИ успели сообщить о грядущем трансфере. Райола заявил, что слухи о контракте Ибры с «МЮ» не имеют под собой никакого основания. Напомним, по окончании сезона Ибрагимович получит статус свободного агента и может достаться любому клубу бесплатно.

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«ПСЖ» готов раскошелиться на 100 миллионов ради Хамеса

Французский «ПСЖ» уже нашел замену Ибрагимовичу и всерьез рассчитывает, что новым лидером команды станет полузащитник «Реала» Хамес Родригес. Парижане готовы выложить 100 миллионов евро ради трансфера 24-летнего колумбийского футболиста, который не сработался в испанском суперклубе с Зинедином Зиданом и намерен уйти в другую команду.

Торрес и Диего Коста не сыграют на Евро-2016

По крайней мере, вероятность этого близка к стопроцентной, поскольку главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске уже объявил предварительную заявку из 26 футболистов, где не оказалось ни Диего Косты, ни Фернандо Торреса. Зато нашлось место форварду «Реала» Лукасу Васкесу. Есть и некоторые другие неожиданности. Полный список доступен тут.

Швайнштайгер, Сане и Киммих – в расширенном составе сборной Германии

Немцы тоже объявили предварительный состав своей национальной команды на Евро-2016. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев выбрал 27 футболистов, из которых четверо не попадут в финальную заявку. В списке присутствуют такие игроки, как Джошуа Киммих, Лерой Сане и Бастиан Швайнштайгер. Заявку можно посмотреть здесь.

Украина определилась с заявкой на Евро. В списке – целых три человека

Оригинальный ход от Федерации футбола Украины, от которой сегодня ждали списка кандидатов на поездку на чемпионат Европы. Однако опубликованы были лишь имена трех вратарей – это голкипер «Шахтера» Андрей Пятов, страж ворот «Бешикташа» Денис Бойко и первый номер «Зари» Никита Шевченко. Ранее луганский клуб на своем сайте сообщил о том, что в сборную Украины помимо Шевченко вызваны Каменюка, Петряк, Караваев и Будковский. Планируется, что полную заявку украинцы, наконец, объявят в четверг, 19 мая.

4 недели до Евро-2016. Что уже известно о заявках

«Переход в «Кубань» – неправильный выбор», – признался Селезнев

Возможно, теперь украинский нападающий Евгений Селезнев поедет на Евро-2016, раз теперь он не игрок краснодарской «Кубани». Недавно донецкий «Шахтер» объявил о подписании контракта с этим форвардом, а сам Селезнев высказался по поводу своего российского этапа карьеры: «Я поехал в «Кубань», потому что понимал, что мне нужна игровая практика. Особенно перед Евро. Мне это пообещал главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев. Я считаю, что сделал неправильный выбор. Я все понял и хотел вернуться домой».

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Систему Hawk-Eye опробуют на финале Лиги Европы

До Евро-2016 еще больше трех недель, а в Европе пока еще не определились победители евротурниров. В среду, 18 мая, состоится финал Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Севильей», и в этом огненном матче впервые за всю историю проведения соревнований под эгидой УЕФА будет применена система автоматического определения взятия ворот. При этом на линии ворот все еще будут работать дополнительные судьи, все внимание которых теперь будет сосредоточено на том, что происходит в штрафной площади. Финальный матч «Ливерпуль» – «Севилья» начнется в 21:45 по московскому времени.