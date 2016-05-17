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    Озил и Швайнштайгер вошли в расширенный состав сборной Германии на Евро-2016

    На официальном Твиттере немецкой сборной стал доступен полный список футболистов, попавших в расширенный состав команды на Евро-2016. Отметим, что в списке оказались Джошуа Киммих, Лерой Сане и Бастиан Швайнштайгер.

    Полностью заявка сборной Германии выглядит так:

    Голкиперы: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Джером Боатенг («Бавария»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Йонас Хектор («Кельн»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Шкодран Мустафи («Валенсия»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Рома»).

    Полузащитники: Карим Беллараби, Юлиан Брандт (оба – «Байер»), Юлиан Дракслер («Вольфсбург»), Лерой Сане («Шальке»), Марио Гетце, Джошуа Киммих (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д).

    Нападающие: Марио Гомес («Бешикташ»), Томас Мюллер («Бавария»), Лукаш Подольски («Галатасарай»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Андре Шюррле («Вольфсбург»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 15:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 18 мая 2016, 14:56

      а почему Лам вне заявки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Pablo Aimar 19 мая 2016, 00:24

      Филипп закончил карьеру в сборной после победы на ЧМ...ЕГО БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАТЬ НА ЭТОМ ЕВРО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 17 мая 2016, 17:27

      отличный состав

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Lb40 17 мая 2016, 16:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще бы, в какой ещё сборной вы ещё увидите столько афрогерманцев и одного израгерманца)))

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Lb40 17 мая 2016, 17:57

      Они ж там родились. Или нет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +34

      MaxReds > Lb40 18 мая 2016, 09:26

      Для европейских команд это не очень много, до Франции и Бельгии им далеко, вот там наверное вратари только белые!

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > MaxReds 20 мая 2016, 10:35

      Так это хорошо? Хорошо,что играют дети вчерашних гастарбайтеров,а не отечественная молодежь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > андрей андреев 20 мая 2016, 10:37

      А что это меняет?
      От того, что у нас условные узбечки рожают,их детишки нам ближе не становятся!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 мая 2016, 16:04

      А как бы их не взяли

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 16:01

      Мда, неплохой подбор игроков))) а мы тут ждём Нойштедера)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 мая 2016, 15:32

      Draxsler играет за Wolfsburg!!

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > sachsen-leipzig 17 мая 2016, 16:16

      Мои поздравления!

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