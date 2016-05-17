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    Торрес и Диего Коста не попали в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2016

    Нападающий «Челси» Диего Коста и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес не были включены в заявку сборной Испании главным тренером национальной команды Висенте дель Боске.

    Отметим, что в предварительную заявку попал нападающий «Реала» Лукас Васкес. Ниже вы можете увидеть полный список игроков:

    Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»).

    Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Хорди Альба («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Хуанфран («Атлетико»).

    Полузащитники: Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Сеск Фабрегас («Челси»), Сауль («Атлетико»).

    Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Нолито («Сельта»), Альваро Мората («Ювентус»), Лукас Васкес («Реал»).

    Источник: AS

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    17.05.2016 13:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14

      Veteran83 19 мая 2016, 10:43

      У испанцев слабоватое нападение в этот раз. Торрес и Коста (как бы он меня не раздражал), конечно, не супер-звезды, но уж не слабее Адурица с Нолито.
      Более или менее напад - это Мората.
      Васкеса, видимо, авансом взяли, так как до него очередь на вряд ли дойдет.
      Да и не напад он в чистом виде.
      А так, защита с полузащитой нормальные.
      Многие уже не "те", конечно, но все же.

      1
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      Рейтинг: +10

      Zhakuntok 18 мая 2016, 20:28

      Белерин испанец или нет?

      0
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      Рейтинг: +14

      Veteran83 > Zhakuntok 19 мая 2016, 10:43

      Испанец.
      Более того, он - каталонец.

      0
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      Рейтинг: +17

      Stanley12 17 мая 2016, 18:30

      Васкес вообще-то не нападающий

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 17 мая 2016, 18:00

      Торрес вместо Васкеса

      -1
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      Рейтинг: +19

      Yakub17 17 мая 2016, 17:23

      Торрес не помешал бы

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 17 мая 2016, 17:18

      Отличный состав, вот только с нападающими неочень

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 17 мая 2016, 17:15

      Нормально. По делу. У Косты травма.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 17 мая 2016, 16:29

      Да и эта команда способна выйграть,у нас и такой заявки нет..

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 15:59

      Просто у ребят всё в порядке с выбором игроков)))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 мая 2016, 15:50

      Своеобразный фейр-плей от Испании, двоих грязных игроков решили не брать))) коста по жизни грязный, а торес поддался духу своей команды и тоже стал грязным

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