Торрес и Диего Коста не попали в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2016

У испанцев слабоватое нападение в этот раз. Торрес и Коста (как бы он меня не раздражал), конечно, не супер-звезды, но уж не слабее Адурица с Нолито.
Более или менее напад - это Мората.
Васкеса, видимо, авансом взяли, так как до него очередь на вряд ли дойдет.
Да и не напад он в чистом виде.
А так, защита с полузащитой нормальные.
Многие уже не "те", конечно, но все же.
Нападающий «Челси» Диего Коста и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес не были включены в заявку сборной Испании главным тренером национальной команды Висенте дель Боске.
Отметим, что в предварительную заявку попал нападающий «Реала» Лукас Васкес. Ниже вы можете увидеть полный список игроков:
Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»).
Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Хорди Альба («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Хуанфран («Атлетико»).
Полузащитники: Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Сеск Фабрегас («Челси»), Сауль («Атлетико»).
Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Нолито («Сельта»), Альваро Мората («Ювентус»), Лукас Васкес («Реал»).