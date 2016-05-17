Торрес и Диего Коста не попали в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2016

Нападающий «Челси» Диего Коста и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес не были включены в заявку сборной Испании главным тренером национальной команды Висенте дель Боске.

Отметим, что в предварительную заявку попал нападающий «Реала» Лукас Васкес. Ниже вы можете увидеть полный список игроков:

Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Хорди Альба («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Хуанфран («Атлетико»).

Полузащитники: Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Сеск Фабрегас («Челси»), Сауль («Атлетико»).

Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Нолито («Сельта»), Альваро Мората («Ювентус»), Лукас Васкес («Реал»).