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  • Торрес и Диего Коста не попали в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2016

Торрес и Диего Коста не попали в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2016

17 мая 2016, 13:48
17

Нападающий «Челси» Диего Коста и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес не были включены в заявку сборной Испании главным тренером национальной команды Висенте дель Боске.

Отметим, что в предварительную заявку попал нападающий «Реала» Лукас Васкес. Ниже вы можете увидеть полный список игроков:

Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Хорди Альба («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Хуанфран («Атлетико»).

Полузащитники: Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Сеск Фабрегас («Челси»), Сауль («Атлетико»).

Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Нолито («Сельта»), Альваро Мората («Ювентус»), Лукас Васкес («Реал»).

Источник: AS
Чемпионат Европы Весь мир Испания Челси Атлетико Реал Торрес Фернандо Коста Диего Дель Боске Висенте
Комментарии (17)
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Серега М.
1463482853
Торрес заслужил место в сборной!
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BarcelonianDestroyer
1463487917
Адруис хоть нахера нужен?
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dzhanavar
1463488631
Торреса надо было взять
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diadushka
1463489420
Своеобразный фейр-плей от Испании, двоих грязных игроков решили не брать))) коста по жизни грязный, а торес поддался духу своей команды и тоже стал грязным
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ivan199103
1463494705
Отличный состав, вот только с нападающими неочень
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Yakub17
1463494999
Торрес не помешал бы
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Дима97
1463497205
Торрес вместо Васкеса
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Stanley12
1463499055
Васкес вообще-то не нападающий
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Zhakuntok
1463592489
Белерин испанец или нет?
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Veteran83
1463643794
У испанцев слабоватое нападение в этот раз. Торрес и Коста (как бы он меня не раздражал), конечно, не супер-звезды, но уж не слабее Адурица с Нолито. Более или менее напад - это Мората. Васкеса, видимо, авансом взяли, так как до него очередь на вряд ли дойдет. Да и не напад он в чистом виде. А так, защита с полузащитой нормальные. Многие уже не "те", конечно, но все же.
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