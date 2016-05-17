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  • Родной клуб Дирка Кейта с размахом празднует чемпионство в 4-м дивизионе Голландии

Родной клуб Дирка Кейта с размахом празднует чемпионство в 4-м дивизионе Голландии

Голландия. 62-тысячный город Катвейк. Местная футбольная команда «Квик Бойз», выступающая в четвертом по силе дивизионе страны. Вот такой размах праздника у клуба, который сумел выиграть лигу Hoofdklasse B по итогам сезона-2015/16.

Первый гол в решающем матче вообще обрушил всю «трибуну» за воротами – давления людей не выдержали рекламные щиты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но все разрешилось благополучно, а «Квик Бойз» победили со счетом 5:1 команду «Дельтаспорт», чей герб, кстати, кажется очень знакомым. По окончании игры главный приз команде вручил суперзвездный голландский нападающий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Конечно же, вы его узнали. «Квик Бойз» – команда, в которой выступал знаменитый Дирк Кейт перед тем, как перебраться в «Утрехт», а затем дальше развивать свою успешную карьеру. В честь него названа одна из трибун домашнего стадиона. В этом же городе родился еще один будущий игрок сборной Голландии – Джеффри Талан, известный по выступлениям за «Херенвен», как раз когда этот клуб сенсационно пробрался в Лигу чемпионов. «Квик Бойз» до ЛЧ далековато, но они вполне счастливы и без этого турнира.

Между прочим, в Катвейке есть даже свое любительское супердерби – «Катвейк» против «Квик Бойз». Говорят, в ноябре 2014-го на нем присутствовало целых восемь тысяч человек, хотя домашняя арена «Квик Бойз» вмещает всего 6500. Между тем, фанаты начали зажигать еще на предматчевой тренировке. Потрясающе!

Чем знаменит «Квик Бойз» в футбольном плане? В 2020 году клуб отметит свое 100-летие. У нее есть несколько наград в любительском футболе, но восемь лет назад команда обратила на себя внимание всей страны, добравшись до четвертьфинала Кубка Голландии. В 2007-м резервисты «Херенвена» проиграли «ПСВ», но клуб из Эйндховена исключили из Кубка из-за участия в матче дисквалифицированного игрока. Чудом добравшийся до 1/8 финала «Квик Бойз» попал на этой стадии как раз на молодежь «Херенвена», которую обыграл в серии пенальти. Правда, в четвертьфинале клуб из Катвейка был разгромлен у себя на поле «Бредой» (0:3). Как насчет новой страницы в клубной истории?

Голландия. Эредивизие Голландия Кейт Дирк
Комментарии (1)
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Liverpool-The-Best
1463499004
4 дивизион! У нас бы так рекламировали и развивали в общем футбол!
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