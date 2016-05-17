Родной клуб Дирка Кейта с размахом празднует чемпионство в 4-м дивизионе Голландии

Голландия. 62-тысячный город Катвейк. Местная футбольная команда «Квик Бойз», выступающая в четвертом по силе дивизионе страны. Вот такой размах праздника у клуба, который сумел выиграть лигу Hoofdklasse B по итогам сезона-2015/16.
Первый гол в решающем матче вообще обрушил всю «трибуну» за воротами – давления людей не выдержали рекламные щиты.
Но все разрешилось благополучно, а «Квик Бойз» победили со счетом 5:1 команду «Дельтаспорт», чей герб, кстати, кажется очень знакомым. По окончании игры главный приз команде вручил суперзвездный голландский нападающий.
Конечно же, вы его узнали. «Квик Бойз» – команда, в которой выступал знаменитый Дирк Кейт перед тем, как перебраться в «Утрехт», а затем дальше развивать свою успешную карьеру. В честь него названа одна из трибун домашнего стадиона. В этом же городе родился еще один будущий игрок сборной Голландии – Джеффри Талан, известный по выступлениям за «Херенвен», как раз когда этот клуб сенсационно пробрался в Лигу чемпионов. «Квик Бойз» до ЛЧ далековато, но они вполне счастливы и без этого турнира.
Между прочим, в Катвейке есть даже свое любительское супердерби – «Катвейк» против «Квик Бойз». Говорят, в ноябре 2014-го на нем присутствовало целых восемь тысяч человек, хотя домашняя арена «Квик Бойз» вмещает всего 6500. Между тем, фанаты начали зажигать еще на предматчевой тренировке. Потрясающе!
Чем знаменит «Квик Бойз» в футбольном плане? В 2020 году клуб отметит свое 100-летие. У нее есть несколько наград в любительском футболе, но восемь лет назад команда обратила на себя внимание всей страны, добравшись до четвертьфинала Кубка Голландии. В 2007-м резервисты «Херенвена» проиграли «ПСВ», но клуб из Эйндховена исключили из Кубка из-за участия в матче дисквалифицированного игрока. Чудом добравшийся до 1/8 финала «Квик Бойз» попал на этой стадии как раз на молодежь «Херенвена», которую обыграл в серии пенальти. Правда, в четвертьфинале клуб из Катвейка был разгромлен у себя на поле «Бредой» (0:3). Как насчет новой страницы в клубной истории?