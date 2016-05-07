Анри и Бергкамп, Роналдо и Рауль и еще 15 крутых дуэтов форвардов

17. Алексис Санчес и Антонио Ди Натале («Удинезе»)

Ди Натале провел в «Удинезе» 12 сезонов, в профессиональном футболе – 20 лет. И, когда он называет Санчеса лучшим партнером в нападении, который у него когда-либо был – это дорогого стоит. Пара помогла «Удинезе» занять четвертое место в Серии А и пройти в квалификацию Лиги чемпионов, забив совместными усилиями 40 голов.

16. Халк и Радамель Фалькао («Порту»)

Фалькао не всегда был объектом для шуток. В 2011 году он был на пике возможностей наряду с мощным Халком. Дуэт настрелял 74 гола во всех соревнованиях, а «Порту» завоевал четыре титула в одном сезоне.

15. Рональдо и Рауль («Реал»)

Мадридцы сделали «требл бедных» в сезоне 2002/03, выиграв в чемпионате Испании, Межконтинентальном кубке и Суперкубке. Особенно круто смотрелась связка доморощенного Рауля и приобретенного за 45 миллионов евро бразильца Рональдо.

14. Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

Еще один пример дуэта, представители которого играли в совершенно разных стилях. Трезеге стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2001/02, забив 24 мяча. Хотя ему, на самом деле, помогла не столько развитая мускулатура, сколько оставшийся на скамейке запасных Марсело Салас.

13. Крис Саттон и Хенрик Ларссон («Селтик»)

Ларссон забил 35 голов всего за 37 матчей в сезоне-2000/01 и получил «Золотую бутсу». Не без помощи виртуозной игры в воздухе Саттона. Теперь игроки такого уровня редко появляются в Шотландии.

12. Диего Тристан и Рой Макай («Депортиво»)

Тристан и Макай играли вместе сразу после сезона, когда «Депортиво» шокировало мир победой в испанской лиге. Нападающие забили 37 голов, правда, команда упустила все возможные титулы.

11. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»)

Если вы сможете построить идеальную ударную силу, то она будет выглядеть примерно, как Анри и Бергкамп. Последний мог забить мяч с любого места на поле при помощи своей магической правой ноги. А сила, контроль и атлетизм Анри стали ночным кошмаром абсолютно всех защитников.

10. Джимми Флойд Хассельбайнк и Эйдур Гудьонсен («Челси»)

Хассельбайнк и Гудьонсен, перешедшие из мадридского «Атлетико» и «Болтона» соответственно, сработались сразу же. Легендарные удары левой ногой от Джимми и хитрые передачи Гудьонсена стали причиной 39 голов и помогли голландцу выиграть «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги в сезоне-2000/01.

9. Андрей Шевченко и Оливер Бирхофф («Милан»)

Очень редко встретишь нападающего, который умеет делать все. Еще реже встретишь двоих таких нападающих в одной команде. Шева и Бирхофф угрожали вратарям с абсолютно любого места на поле в сезоне-1999/2000, забив 35 голов на двоих.

8. Нил Куинн и Кевин Филлипс («Сандерленд»)

Не все супергерои носят футболки топ-клубов. Куинн и Филлипс забили 34 гола за скромный «Сандерленд» в сезоне-1999/2000. После чего Филлипс получил европейскую «Золотую бутсу».

7. Винченцо Монтелла и Марко Дельвеккио («Рома»)

Монтелла и Дельвеккио, итальянская версия «толстого и тонкого», блистали в сезоне 1999/2000, забив 19 и 11 голов соответственно. Однако тогда «Рома», под руководством Фабио Капелло, смогла занять в Серии А только 6-е место.

6. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»)

Этот список не может обойтись без короля Коула и его лучшего одноклубника Йорка. Они были хорошими друзьями как на поле, так и вне его. Правда, как ни странно, знаковое событие для «МЮ» – победа в Лиге Чемпионов 1998/99 – случилась именно тогда, когда двух этих игроков не было на поле.

5. Марсело Салас и Кристиан Вьери («Лацио»)

Быстрый Салас и любитель крикета Вьери играли вместе только один сезон 1998/99. Один из лучших в истории «Лацио». Там действительно есть, что вспомнить – оба забили по 15 голов, благодаря чему «Лацио» завершил сезон на втором месте. Правда, на мучительном втором месте позади «Милана».

4. Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

Индзаги и Дель Пьеро подпитывали Зинедина Зидана. Они – это, пожалуй, все, что нужно для того, чтобы мечты стали реальностью. «Юве» выиграл чемпионат и дошел до финала Лиги Чемпионов в сезоне 1997/98, благодаря 39 голам в исполнении этих двух итальянцев.

3. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»)

У них даже было милое прозвище. SAS привели «Блэкберн» к своему первому чемпионскому титулу (аж с 1914 года) в сезоне 1994/95, забив совместными усилиями 49 голов. Правда, на международном уровне они не смогли проявить себя так успешно, как в домашнем чемпионате.

2. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»)

Пришел, увидел, победил. Ромарио провел в «Барселоне» только два года, и первый был наполнен совершенно незабываемым футболом. Как и в дуэте Далглиша/Раша, Стоичков играл в штрафной, реализовав 16 впечатляющих голов. А Ромарио пошел еще дальше – он забил 30 голов в чемпионате Испании 1993/94, показав лучший результат.

1. Иан Раш и Кенни Далглиш («Ливерпуль»)

Этот дуэт считается лучшим за всю историю британского футбола. Не сложно догадаться, почему. Далглиш привносил в футбол определенную долю лукавства своими остроумными касаниями и передачами, Раш показывал скорость и виртуозную игру на острие атаки – все это стало причиной большей части голов, забитых в 80-е годы.

Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио