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  • Анри и Бергкамп, Роналдо и Рауль и еще 15 крутых дуэтов форвардов

Анри и Бергкамп, Роналдо и Рауль и еще 15 крутых дуэтов форвардов

17. Алексис Санчес и Антонио Ди Натале («Удинезе»)

Ди Натале провел в «Удинезе» 12 сезонов, в профессиональном футболе – 20 лет. И, когда он называет Санчеса лучшим партнером в нападении, который у него когда-либо был – это дорогого стоит. Пара помогла «Удинезе» занять четвертое место в Серии А и пройти в квалификацию Лиги чемпионов, забив совместными усилиями 40 голов.

16. Халк и Радамель Фалькао («Порту»)

Фалькао не всегда был объектом для шуток. В 2011 году он был на пике возможностей наряду с мощным Халком. Дуэт настрелял 74 гола во всех соревнованиях, а «Порту» завоевал четыре титула в одном сезоне.

15. Рональдо и Рауль («Реал»)

Мадридцы сделали «требл бедных» в сезоне 2002/03, выиграв в чемпионате Испании, Межконтинентальном кубке и Суперкубке. Особенно круто смотрелась связка доморощенного Рауля и приобретенного за 45 миллионов евро бразильца Рональдо.

14. Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

Еще один пример дуэта, представители которого играли в совершенно разных стилях. Трезеге стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2001/02, забив 24 мяча. Хотя ему, на самом деле, помогла не столько развитая мускулатура, сколько оставшийся на скамейке запасных Марсело Салас.

13. Крис Саттон и Хенрик Ларссон («Селтик»)

Ларссон забил 35 голов всего за 37 матчей в сезоне-2000/01 и получил «Золотую бутсу». Не без помощи виртуозной игры в воздухе Саттона. Теперь игроки такого уровня редко появляются в Шотландии.

12. Диего Тристан и Рой Макай («Депортиво»)

Тристан и Макай играли вместе сразу после сезона, когда «Депортиво» шокировало мир победой в испанской лиге. Нападающие забили 37 голов, правда, команда упустила все возможные титулы.

11. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»)

Если вы сможете построить идеальную ударную силу, то она будет выглядеть примерно, как Анри и Бергкамп. Последний мог забить мяч с любого места на поле при помощи своей магической правой ноги. А сила, контроль и атлетизм Анри стали ночным кошмаром абсолютно всех защитников.

10. Джимми Флойд Хассельбайнк и Эйдур Гудьонсен («Челси»)

Хассельбайнк и Гудьонсен, перешедшие из мадридского «Атлетико» и «Болтона» соответственно, сработались сразу же. Легендарные удары левой ногой от Джимми и хитрые передачи Гудьонсена стали причиной 39 голов и помогли голландцу выиграть «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги в сезоне-2000/01.

9. Андрей Шевченко и Оливер Бирхофф («Милан»)

Очень редко встретишь нападающего, который умеет делать все. Еще реже встретишь двоих таких нападающих в одной команде. Шева и Бирхофф угрожали вратарям с абсолютно любого места на поле в сезоне-1999/2000, забив 35 голов на двоих.

8. Нил Куинн и Кевин Филлипс («Сандерленд»)

Не все супергерои носят футболки топ-клубов. Куинн и Филлипс забили 34 гола за скромный «Сандерленд» в сезоне-1999/2000. После чего Филлипс получил европейскую «Золотую бутсу».

7. Винченцо Монтелла и Марко Дельвеккио («Рома»)

Монтелла и Дельвеккио, итальянская версия «толстого и тонкого», блистали в сезоне 1999/2000, забив 19 и 11 голов соответственно. Однако тогда «Рома», под руководством Фабио Капелло, смогла занять в Серии А только 6-е место.

6. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»)

Этот список не может обойтись без короля Коула и его лучшего одноклубника Йорка. Они были хорошими друзьями как на поле, так и вне его. Правда, как ни странно, знаковое событие для «МЮ» – победа в Лиге Чемпионов 1998/99 – случилась именно тогда, когда двух этих игроков не было на поле.

5. Марсело Салас и Кристиан Вьери («Лацио»)

Быстрый Салас и любитель крикета Вьери играли вместе только один сезон 1998/99. Один из лучших в истории «Лацио». Там действительно есть, что вспомнить – оба забили по 15 голов, благодаря чему «Лацио» завершил сезон на втором месте. Правда, на мучительном втором месте позади «Милана».

4. Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

Индзаги и Дель Пьеро подпитывали Зинедина Зидана. Они – это, пожалуй, все, что нужно для того, чтобы мечты стали реальностью. «Юве» выиграл чемпионат и дошел до финала Лиги Чемпионов в сезоне 1997/98, благодаря 39 голам в исполнении этих двух итальянцев.

3. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»)

У них даже было милое прозвище. SAS привели «Блэкберн» к своему первому чемпионскому титулу (аж с 1914 года) в сезоне 1994/95, забив совместными усилиями 49 голов. Правда, на международном уровне они не смогли проявить себя так успешно, как в домашнем чемпионате.

2. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»)

Пришел, увидел, победил. Ромарио провел в «Барселоне» только два года, и первый был наполнен совершенно незабываемым футболом. Как и в дуэте Далглиша/Раша, Стоичков играл в штрафной, реализовав 16 впечатляющих голов. А Ромарио пошел еще дальше – он забил 30 голов в чемпионате Испании 1993/94, показав лучший результат.

1. Иан Раш и Кенни Далглиш («Ливерпуль»)

Этот дуэт считается лучшим за всю историю британского футбола. Не сложно догадаться, почему. Далглиш привносил в футбол определенную долю лукавства своими остроумными касаниями и передачами, Раш показывал скорость и виртуозную игру на острие атаки – все это стало причиной большей части голов, забитых в 80-е годы.

Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Реал Рома Блэкберн Ювентус Лацио Арсенал Порту Барселона Анри Тьерри Индзаги Филиппо Ди Натале Антонио Ларссон Хенрик Халк Санчес Алексис Вьери Кристиан Фалькао Радамель Рауль
Комментарии (11)
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subbdim
1462606877
Рауль красавчик!
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ARMEN13
1462610142
Самый лучший дуэт был РАУЛЬ - МОРИЕНТОС!!!!
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Seamus
1462611047
Оуэн с Хески еще были весьма неплохи
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Lexa_Lexa
1462611073
Ребров - Шева в ДК лучше небыло и небудет!
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ZENIT GOAL
1462612097
Отличные игроки!Но в этом списке незаслуженно забыты Графите и Джеко 2009 года,как и Хённес с Гердом Мюллером,рекорд которых парочка из Вольфсбурга в том сезоне побила.
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weinmar
1462616702
"Шева и Бирхофф угрожали вратарям с абсолютно любого места на поле в сезоне-1999/2000"???? Прямо с абсолютно любого? Абсолютно?? Т.е. если бы один из них получил мяч возле углового флажка на своей половине поля, вратарь-соперник уже начинал нервничать, чувствуя угрозу? )))))
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sachsen-leipzig
1462617640
a po4emu netu tut duet Shewchenko i Rebrowa? Arshawina i Kerzhakowa?..awtor prostal poxodu)).... A esli 4estno to Kiewskiy duet do six por ostaetsja samim welikim iz wsex ! po kraine mere oni ne bili kupleni
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serg30
1462634702
Связка Рауля с Морьентесом в "Реале" была круче, чем с Зубастиком. ИМХО. А у Роналдо с Саморано в "Интере" был адовый дуэт.
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Inter
1462909484
Адриан Муту и Адриано (в Парме)
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El_Chori
1463175312
Кежман и Роббен Джеко и Графите
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