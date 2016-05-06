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  • Головин, Акинфеев, Билялетдинов и другие русские, ворвавшиеся во взрослый футбол

Головин, Акинфеев, Билялетдинов и другие русские, ворвавшиеся во взрослый футбол

Александр Кокорин

Начало карьеры: «Динамо»

Сейчас: «Зенит»

«Золотой мальчик» российского футбола впечатлял своим талантом всех тренеров и партнеров по команде еще в детских школах. Кокорин забивал невероятное количество мячей на юношеском уровне, однако с переходом во взрослый футбол у него возникли проблемы. Несмотря на первый яркий сезон в «Динамо», в котором он отметился несколькими мячами и взял с командой бронзовые медали, в последующих долгое время сидел на скамейке запасных. В 2012 Александра прорвало, и он вырос в одного из сильнейших нападающих лиги, закрепившись в основе сборной России. В данный же момент фигура Кокорина вызывает ожесточенные споры по поводу того, что нападающему более интересно – футбол, либо роскошная жизнь молодого миллионера.

Александр Кержаков

Начало карьеры: «Зенит»

Сейчас: «Цюрих»

Задорный и молодой «Зенит» времен Юрия Морозова надолго остался в сердцах огромного количества болельщиков питерского клуба, а также сильно повлиял на создание самой большой в России фанатской армии сине-бело-голубых. Во многом та команда вызывала симпатию из-за наличия в ней молодых россиян, которые через несколько лет стали незаменимыми фигурами в сборной. Одним из них был Александр Кержаков. Дебютировал же в «Зените» юный форвард в возрасте 18-ти лет именно при Морозове, разглядевшем в Александре талант бомбардира. В свой первый же сезон во взрослом футболе Кержаков стал игроком основы и, несмотря на то, что для того, чтобы забить первый в карьере гол, ему понадобилось 13 матчей, он быстро завоевал любовь трибун. После гола «Спартаку» нападающего прорвало – по итогам сезона он был признан лучшим молодым игроком сезона, а его голы помогли «Зениту» завоевать бронзовые медали.

Андрей Аршавин

Начало карьеры: «Зенит»

Сейчас: «Кайрат»

В том же сезоне дебютировал за «Зенит» и Андрей Аршавин, в 19 лет перешагнувший порог взрослого футбола. Юный полузащитник также своей яркой игрой завоевал место в основе и уже в 19 лет стал одним из самых ярких игроков России. Вместе с Кержаковым Андрей создал «золотую» связку в нападении питерской команды, которая своим бесстрашием и напором наводила ужас на оборонительные порядки соперников. Юнцы оставляли в дураках опытных защитников РФПЛ и уже в свой первый сезон привели «Зенит» к бронзовым медалям. Дальнейший путь Аршавина известен всем – десять великолепных сезонов в Питере, гастроли в лондонский «Арсенал», звание лучшего футболиста России XXI века, многочисленные титулы. Несмотря на огромное количество критики в последние годы, достижения Андрея говорят сами за себя.

Алан Дзагоев

Начало карьеры: ЦСКА

Сейчас: ЦСКА

Начинал свою карьеру Дзагоев за димитровградское «Крылья Советов-СОК», за которые в первом же сезоне уже в 16 лет забил шесть мячей, чем приковал к себе внимание селекционеров ЦСКА. После перехода в московский клуб Алана стали потихоньку подпускать к играм за основной состав, и уже в следующем сезоне Дзагоев раскрыл свой талант уже на самом высоком уровне. Дубль в ворота «Зенита» на «Петровском», три голевых передачи в матче со «Спартаком», первый вызов в сборную России – неплохой послужной список для игрока, которому только перевалило за 18. Однако после 22-х Алан немного сдал обороты. Конечно, он и сейчас остается лидером ЦСКА, однако о карьере в «Реале», «Челси» или «Арсенале», которую ему прочили в начале его пути, сейчас он может только мечтать.

Динияр Билялетдинов

Начало карьеры: «Локомотив»

Сейчас: «Рубин»

Динияр начинал карьеру в футбольной школе «Чертаново», а в «Локомотиве» оказался только в 16 лет по приглашению отца, работавшего в системе «железнодорожников» в качестве тренера молодежной команды. Как показала практика, ни о каком блате в этом случае не могло идти и речи. Спустя три года Билялетдинов-младший дебютировал за первую команду «Локо» и доказал, что является одним из самых талантливых российских игроков своего поколения. В первый же сезон он завоевал место в основе и выиграл чемпионат России, в конце чемпионата будучи признан самым молодым игроком лиги. После пяти лет стабильной игры за красно-зеленых, Динияр решил попробовать свои силы в Англии. Не сказать, что в «Эвертоне» у него ничего не вышло, все-таки более 60 игр за 2,5 года – не самый плохой показатель, однако в 2012 году Билялетдинов окончательно потерял место в основе и вернулся в Россию, подписав контракт со «Спартаком». Не сумев показать ничего толкового в красно-белой футболке, к 31 годам он не может пробиться даже в основу «Рубина».

Игорь Акинфеев

Начало карьеры: ЦСКА

Сейчас: ЦСКА

Во время межсезонья сезона 2002/03 тренерский штаб ЦСКА взял с собой на сборы юного вратаря молодежной команды Акинфеева, который неплохо проявлял себя в первенстве резервистов. Игорь произвел великолепное впечатление в товарищеских матчах, затмив своей игрой даже первого номера команды Вениамина Мандрыкина. В 17 лет Акинфеев дебютировал за ЦСКА в матче против «Зенита» в рамках Кубка России. Отстояв встречу на «ноль», голкипер создал себе хорошую прессу, а спустя два месяца так и вовсе стал главным героем спортивных публикаций, выйдя на замену в матче с «Крыльями Советов» и взяв пенальти от Андрея Каряки. Всего в том сезоне он провел 13 матчей и пропустил 11 мячей, а уже через два года являлся железобетонным игроком основы, на годы закрепив за собой пост первого номера в ЦСКА и сборной России.

Георгий Щенников

Начало карьеры: ЦСКА

Сейчас: ЦСКА

Еще один воспитанник школы ЦСКА, попавший в основу прямиком из дубля. В 2008 году ЦСКА испытывал дефицит левых защитников, потому Леонид Слуцкий, только-только возглавивший армейцев, решил сделать ставку на патлатого паренька из молодежной команды по фамилии Щенников. Георгий быстро освоился во взрослом футболе и вскоре застолбил за собой место на левом краю обороны. Конечно, не обходилось без ошибок, вспомнить хотя бы памятный матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», однако со временем Щенников вырос в крепкого по российским меркам оборонца.

Павел Яковлев

Начало карьеры: «Спартак»

Сейчас: «Крылья Советов»

Как и школа ЦСКА, спартаковская академия также дарит нам большое количество талантливых игроков, однако многие из них, ярко проведя первый сезон, затем уходили в тень. Так случилось и с одаренным нападающим Павлом Яковлевым, которого в свое время заприметил Валерий Карпин. Молодой футболист произвел большое впечатление на главного тренера «Спартака», который взял юношу на предсезонный сбор команды в Австрию, а со следующего сезона начал наигрывать в основе команды. Яковлев отблагодарил Валерия Георгиевича за доверие, забив 4 гола в 14-ти матчах и отметившись одной голевой передачей. Однако впоследствии Павел появлялся на поле уже не так регулярно, дважды смотался в аренду в «Крылья Советов», которые впоследствии выкупили его контракт, и теперь, не сумев показать себя на самом высоком уровне, борется за место в основе самарского клуба.



Алан Гатагов

Начало карьеры: «Локомотив»

Сейчас: «Левадия»

Полностью пройдя систему юношеских школ «Локомотива», Гатагов в 2008 году подписал долгосрочный контракт с клубом, а спустя год в возрасте 18-ти лет дебютировал за первую команду. В своем первом сезоне под руководством Рашида Рахимова Гатагов произвел впечатление не по годам умного и очень техничного футболиста, который в скором времени может вырасти в игрока основы сборной – 21 игра в первом сезоне на взрослом уровне тому показатель. Однако в следующем сезоне Алан был уже не так ярок, потому был продан в «Динамо». В составе бело-голубых полузащитник также закрепиться не сумел, и, помотавшись по арендам, подписал контракт с эстонской «Левадией».

Александр Головин

Начало карьеры: ЦСКА

Сейчас: ЦСКА

Уже сейчас, за несколько туров до окончания сезона 2015/16, трудно представить атакующую линию ЦСКА без Головина. За красно-синих юноша дебютировал еще в прошлом розыгрыше РФПЛ, однако провел на поле всего 20 минут, потому смело дебютным сезоном именно этот. Первую часть сезона Александр был игроком резерва, однако в весенней части первенства превратился в игрока основного состава, выиграв конкуренцию у пришедшего в команду зимой Романа Широкова. После яркого дебюта в ЦСКА последовал вызов в сборную России, за которую в своем первом же матче Головин забил гол в ворота Литвы. Недавний же поединок с «Краснодаром», в котором 19-летний полузащитник отметился двумя красивыми мячами, показал, что он готов к игре на самом серьезном уровне.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Локомотив Спартак Динамо Билялетдинов Динияр Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Кержаков Александр Щенников Георгий Дзагоев Алан Кокорин Александр Головин Александр Яковлев Павел
Комментарии (7)
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Kulimen
1462530990
Одна из немногих последних статей бомбардира, которую реально интересно было почитать.
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mik1954
1462533041
Головин очень хорош...
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vladimir-7
1462551184
Отличная статья.
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арейская
1462583556
Не всех, конечно, молодых , да ранних, охватили, но статья хорошая, можно сказать ретро-статья, вспомнили, прочувствовали...
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sebp05
1462691874
Гатагов, Вы серьёзно?=))) Если вспоминать, тех, кто именно ворвался в рассматриваемый временной период, здесь не хватает Быстрова, Денисова, Власова, Измайлова, Базелюка, Ефремова (где вы там сейчас играете оба), Шишкина etc
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СтараяШкола
1462964105
Неплохая подборка, особенно в контексте "было - стало".
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