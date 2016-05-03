Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством

«Лестер» – чемпион, а Лондон теперь в красном», – веселится Лукас Подольски.

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«Поздравляю «Лестер» с историческим достижением», – реагирует Петр Чех.

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«Поздравления «Лестеру»! Что за сюжет!», – восхищен Тони Кроос.

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Рио Фердинанд передал привет Энди Кингу и поздравления с победой в Лиге 1, Чемпионшипе, а теперь и АПЛ.

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Из России – с любовью от Вячеслава Малафеева.

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Федор Смолов в разгар своей карьеры может говорить и писать все, что угодно. Мы и этому поверим.

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Марио Балотелли напомнил о себе. Поздравил игроков, но, прежде всего, Раньери.

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Бастиан Швайнштайгер тоже отписался с поздравлениями, назвав выступление «Лестера» невероятным.

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Привет из Турции! Там сейчас обитает Робин ван Перси. «Невероятное достижение!», – изумлен голландец.

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Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компании тоже поздравил «Лестер». Респект и тебе за это, Венсан.

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Гарет Бэйл, конечно же, болел за «Тоттенхэм», но тоже отдал должное победе «Лестера».

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Гарри Кейн нашел в себе силы поздравить победителей.

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Серхио Агуэро не сомневается: чемпионство «Лестера» абсолютно заслуженно.

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Клаудио Маркизио радуется за «Лестер» и, конечно, за соотечественника Раньери

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А Леонардо Бонуччи еще и дополнил разнообразными хэштегами.

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Массимилиано Аллегри выделил в успехе итальянскую школу тренеров.

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Поздравления от Джанлуиджи Буффона дорогого стоят.

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Тим Кэхилл не остался в стороне. «ПОЗДРАВЛЯЮ» – прямо так, капсом.

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Джон Терри тоже очень рад за Раньери.

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Дэвид Бекхэм поздравил всех причастных, но выделил династию чемпионов-Шмейхелей

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«Не могу подобрать нужные слова», – написал счастливый отец. – «Вернее, могу, но меня заблокируют»

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«Поздравления и «Лестеру», и моему другу Клаудио Раньери», – подытожил у себя в Instagram Карло Анчелотти

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Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи