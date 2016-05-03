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  • Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством

Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством

«Лестер» – чемпион, а Лондон теперь в красном», – веселится Лукас Подольски.

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«Поздравляю «Лестер» с историческим достижением», – реагирует Петр Чех.

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«Поздравления «Лестеру»! Что за сюжет!», – восхищен Тони Кроос.

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Рио Фердинанд передал привет Энди Кингу и поздравления с победой в Лиге 1, Чемпионшипе, а теперь и АПЛ.

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Из России – с любовью от Вячеслава Малафеева.

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Федор Смолов в разгар своей карьеры может говорить и писать все, что угодно. Мы и этому поверим.

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Марио Балотелли напомнил о себе. Поздравил игроков, но, прежде всего, Раньери.

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Бастиан Швайнштайгер тоже отписался с поздравлениями, назвав выступление «Лестера» невероятным.

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Привет из Турции! Там сейчас обитает Робин ван Перси. «Невероятное достижение!», – изумлен голландец.

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Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компании тоже поздравил «Лестер». Респект и тебе за это, Венсан.

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Гарет Бэйл, конечно же, болел за «Тоттенхэм», но тоже отдал должное победе «Лестера».

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Гарри Кейн нашел в себе силы поздравить победителей.

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Серхио Агуэро не сомневается: чемпионство «Лестера» абсолютно заслуженно.

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Клаудио Маркизио радуется за «Лестер» и, конечно, за соотечественника Раньери

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А Леонардо Бонуччи еще и дополнил разнообразными хэштегами.

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Массимилиано Аллегри выделил в успехе итальянскую школу тренеров.

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Поздравления от Джанлуиджи Буффона дорогого стоят.

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Тим Кэхилл не остался в стороне. «ПОЗДРАВЛЯЮ» – прямо так, капсом.

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Джон Терри тоже очень рад за Раньери.

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Дэвид Бекхэм поздравил всех причастных, но выделил династию чемпионов-Шмейхелей

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«Не могу подобрать нужные слова», – написал счастливый отец. – «Вернее, могу, но меня заблокируют»

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«Поздравления и «Лестеру», и моему другу Клаудио Раньери», – подытожил у себя в Instagram Карло Анчелотти

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Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи 

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Бекхэм Дэвид Смолов Федор Швайнштайгер Бастиан Кроос Тони Подольски Лукас Агуэро Серхио Компани Венсан Чех Петр Терри Джон Бэйл Гарет Буффон Джанлуиджи Балотелли Марио Кейн Гарри Анчелотти Карло
Комментарии (10)
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hodyrev
1462274521
Все с детства за Лестер,а если серьезно то футбол объединяеь а точнее такие редкие футбольные успехи)
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selik121
1462275026
Вот такие сказки и дают понять насколько футбол крут, то что эта игра объединяет)
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Flydis
1462275298
Редкость в современном футболе, когда побеждает футбольный клуб, а не коммерческий проект. С рад за лис, они заслужили.
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MU-fanatic
1462279229
рад за них!)
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kotwoodman
1462279885
лисы показали что бабло не главное!! сити мю и челси в опе
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MrVanes-Zenit
1462302260
По-прежнему не верится За это мы и любим футбол! Удивительные Лисы!
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rm4612
1462324785
Большинство поздравило на международном английском, итальянцы поздравили земляка на родном, и только ГОСПОДИН Малафеев сделал это на русском.... И правильно - пускай в Евросоюзе учат его заранее!
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firs04
1462348960
Молодчаги!!!!
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T-CANNONeeR
1462365422
внукам буду рассказывать,что видел как Лестер стал чемпионом
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