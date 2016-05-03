Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством

«Лестер» – чемпион, а Лондон теперь в красном», – веселится Лукас Подольски.
«Поздравляю «Лестер» с историческим достижением», – реагирует Петр Чех.
«Поздравления «Лестеру»! Что за сюжет!», – восхищен Тони Кроос.
Рио Фердинанд передал привет Энди Кингу и поздравления с победой в Лиге 1, Чемпионшипе, а теперь и АПЛ.
Из России – с любовью от Вячеслава Малафеева.
Федор Смолов в разгар своей карьеры может говорить и писать все, что угодно. Мы и этому поверим.
Марио Балотелли напомнил о себе. Поздравил игроков, но, прежде всего, Раньери.
Бастиан Швайнштайгер тоже отписался с поздравлениями, назвав выступление «Лестера» невероятным.
Привет из Турции! Там сейчас обитает Робин ван Перси. «Невероятное достижение!», – изумлен голландец.
Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компании тоже поздравил «Лестер». Респект и тебе за это, Венсан.
Гарет Бэйл, конечно же, болел за «Тоттенхэм», но тоже отдал должное победе «Лестера».
Гарри Кейн нашел в себе силы поздравить победителей.
Серхио Агуэро не сомневается: чемпионство «Лестера» абсолютно заслуженно.
Клаудио Маркизио радуется за «Лестер» и, конечно, за соотечественника Раньери
А Леонардо Бонуччи еще и дополнил разнообразными хэштегами.
Массимилиано Аллегри выделил в успехе итальянскую школу тренеров.
Поздравления от Джанлуиджи Буффона дорогого стоят.
Тим Кэхилл не остался в стороне. «ПОЗДРАВЛЯЮ» – прямо так, капсом.
Джон Терри тоже очень рад за Раньери.
Дэвид Бекхэм поздравил всех причастных, но выделил династию чемпионов-Шмейхелей
«Не могу подобрать нужные слова», – написал счастливый отец. – «Вернее, могу, но меня заблокируют»
«Поздравления и «Лестеру», и моему другу Клаудио Раньери», – подытожил у себя в Instagram Карло Анчелотти
Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи