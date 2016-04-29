Кто заменит Широкова и других ветеранов после Евро-2016

Центральные защитники

Кто может уйти: братья Березуцкие (по 33 года), Сергей Игнашевич (36 лет)

Кто может заменить: Иван Новосельцев (25 лет), Андрей Семенов (27 лет)

Наибольшая концентрация ветеранов в сборной наблюдается в линии защиты. Голкиперов в расчет не берем – Акинфеев и Лодыгин по вратарским меркам сейчас в самом соку, про внезапно заблиставшего Крицюка и говорить нечего. А вот с центральными защитниками – беда. В сборной эти позиции уже около 10 лет занимает армейское трио: братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

Центральный защитник с российским паспортом – вымирающий вид. Практически во всех командах РФПЛ, всерьез претендующих на еврокубки, столпами обороны являются легионеры. Исключение составляют ЦСКА и бердыевский «Ростов», где эту позицию закрывает Иван Новосельцев. Он является железобетонным игроком основы клуба с берегов Дона. В текущем чемпионате ростовчанин пропустил лишь две игры, во всех остальных неизменно выходил в стартовом составе. Леонид Слуцкий с Новосельцевым уже успел познакомиться – защитник принял участие в товарищеской встрече с Хорватией.

Второе место в центре обороны может занять Андрей Семенов. Футболиста, защищающего цвета грозненского «Терека», давно и упорно сватают в Москву и Петербург. В сборной игрок дебютировал. Как и Новосельцев, он появился на поле в матче с хорватами.

Крайние защитники

Кто может уйти: Олег Кузьмин (35 лет), Юрий Жирков (33 года)

Кто может заменить: Марио Фернандес (25 лет), Константин Рауш (26 лет), Тимофей Маргасов (23 года), Сергей Ткачев (26 лет), Сергей Петров (25 лет)

Правый защитник «Рубина» Олег Кузьмин в почтенном для футболиста возрасте ударно дебютировал в сборной России, вытащив ее в финальную часть Евро-2016. Первый же крупный турнир в футболке национальной команды почти наверняка станет для игрока и последним. В том, что во Францию Кузьмин поедет, сомневаться не приходится. Леонид Слуцкий опытных игроков любит и хорошее не забывает.

Позиции в сборной Юрия Жиркова не выглядят столь непоколебимыми, однако шанс оказаться в составе команды у него есть. Благодаря Гусу Хиддинку, в сборной Жирков до сих пор отрабатывает на позиции крайнего защитника. Надо признать, не от хорошей жизни.

Скудность выбора нет-нет, да и заставляет вспомнить о возможных легионерах. Вызвав голкипера Гилерме, Слуцкий показал, что совсем не против натурализации. Если Марио Фернандес все-таки успеет получить паспорт с двуглавым орлом, он почти наверняка окажется в обойме сборной на Евро.

Найдется применение и другому возможному легионеру – русскому немцу Константину Раушу. Уроженец Томской области, ныне проживающий в Германии и защищающий цвета «Дармштадта», недавно получил российское гражданство и, вроде бы, непрочь помочь нашей сборной. В клубе Константин закрывает всю левую бровку, зачастую оказываясь даже на позиции нападающего. По словам самого игрока, он вполне может сыграть и на краю обороны.

Если не брать в расчет «варягов», самым очевидным сменщиком постаревших оборонцев видится новичок московских армейцев Сергей Ткачев. Судя по последним матчам ЦСКА, Леонид Слуцкий видит этого игрока исключительно на позиции левого защитника. Из наименее возможных кандидатов отметим Тимофея Маргасова из «Ростова» и Сергея Петрова из «Краснодара». Оба стабильны в своих клубах, но пока не обладают достаточным опытом, чтобы говорить о них, как о ближайшем резерве.

Полузащитники

Кто может уйти: Роман Широков (34 года)

Кто может заменить: Алексей Миранчук (20 лет), Павел Мамаев (27 лет), Александр Головин (19 лет)

Провал сборной на чемпионате мира в Бразилии многие связали с отсутствием в обойме Капелло Романа Широкова. Годы плеймейкеру не помеха – скорость никогда не была визитной карточкой нынешнего капитана национальной команды, а в умении отдать последний пас с Романом даже сейчас в России мало кто может поспорить.

Показателем доверия Слуцкого можно считать контракт Широкова с ЦСКА. Правда, здесь у Романа пока все складывается не лучшим образом. Леонид Викторович может сколько угодно твердить о ротации состава, но факт остается фактом – юный Головин все чаще выигрывает конкуренцию у ветерана. Учитывая, что соглашение Широкова с армейцами действует до конца сезона, вполне может статься, что по его окончании игрок перейдет на какую-нибудь тренерскую должность в красно-синем коллективе.

Заменить Романа Широкова в национальной команде может все тот же Головин. Футболист стал едва ли не первым со времен Дзагоева воспитанником клуба, пробившимся в основу армейцев. Наличие в сборной все того же Дзагоева дает тренерскому штабу массу вариантов игры в средней линии.

Своего часа ждет и другой игрок, знакомый Слуцкому не понаслышке. Экс-армеец Павел Мамаев, ныне выступающий за «Краснодар», является одним из лучших ассистентов чемпионата, что само по себе говорит о многом. Добавьте сюда отточенное до автоматизма взаимодействие со Смоловым, и получится игрок, уже сейчас готовый играть за основу сборной.

Говоря о возможных сменщиках Широкова, не забудем и Алексея Миранчука. Громко заявив о себе в прошлом сезоне, молодой «железнодорожник» не сбавляет оборотов и в нынешнем. На его счету 23 матча за «Локомотив» и два забитых мяча. Успел Алексей отличиться и в сборной – в дебютном матче против Белоруссии он забил гол, который в итоге стал решающим.

Нападающие

Кто может уйти: Александр Кержаков (32 года)

Кто может заменить: Александр Кокорин (25 лет), Артем Дзюба (27 лет), Федор Смолов (26 лет)

Главный бомбардир российского футбола после долгого простоя решился на переезд в Швейцарию, где сейчас с присущей себе постоянностью забивает за «Цюрих». Двери сборной для Кержакова по-прежнему открыты, правда национальная команда уже научилась обходиться и без него. Вполне вероятно, что свой последний официальный матч за национальную команду Кержаков уже сыграл. Дзюба, Смолов и Кокорин, если они будут в порядке, могут оставить ветерана без Евро-2016, а значит, и без яркого завершения карьеры.