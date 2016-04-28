Черышев восстановился от травмы. Хуммельс уйдет в «Баварию». Дайджест событий дня

Черышев готов сыграть против «Вильярреала»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может принять участие в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Напомним, что 25-летний россиянин пропустил больше месяца из-за травмы. «Мы рассчитываем, что Денис к выходным начнет тренироваться без ограничений. Таким образом, он может выйти на поле уже в ближайшем туре в матче с «Вильярреалом», – сообщает пресс-служба испанского клуба.

УЕФА предварительно дисквалифицировал Сахо на 30 дней

УЕФА вынес наказание защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо за употребление допинга. Союз европейских ассоциаций дисквалифицировал игрока на 30 дней, но не закончил расследование дела. Окончательный вердикт будет объявлен позднее. Напомним, что в крови футболиста был обнаружен препарат, сжигающий жир. 26-летний француз отказался от вскрытия допинг-пробы Б и признал свою вину.

«Боруссия» подтвердила, что Хуммельс хочет перейти в «Баварию»

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о том, что защитник Матс Хуммельс желает перейти в «Баварию». Напомним, ранее немецкий футболист заявил руководству клуба, что намерен сменить команду в летнее межсезонье. Сообщается, что боссы черно-желтых не собираются насильно удерживать игрока и готовы отпустить его в стан принципиального соперника, если получат от мюнхенцев достойное предложение о трансфере.

Роналду пройдет лечение стволовыми клетками

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после надрыва мышцы бедра. Травма не позволил ему сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). В ближайшие дни для ускорения процесса реабилитации звезда «Реала» пройдет лечение стволовыми клетками, сообщает радиостанция Cadena Cope. Португалец точно пропустит воскресный матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедад», но имеет шанс сыграть в ответной встрече с «Сити», который состоится в среду, 4 мая.

Алли дисквалифицирован до конца сезона

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли на три игры, оставшиеся до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. Причиной такого наказания послужило неподобающее поведение 20-летнего игрока в матче 35-го тура против «Вест Бромвича». Напомним, что на 26-й минуте встречи Алли рукой нанес удар в область живота хавбеку «дроздов» Клаудио Якобу. Отметим, что судейская бригада, работавшая на встрече, не заметила грубость молодого англичанина, однако эпизод был запечатлен телекамерами и разобран впоследствии.

Бензема может пропустить остаток сезона

Нападающий «Реала» Карим Бензема рискует пропустить оставшиеся игры мадридской команды в нынешнем сезоне из-за повреждения, полученного в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Француз, по всей вероятности, не сыграет в ответной встрече с «Сити», а также во всех матчах чемпионата Испании сезона-2015/16.

Игроки «Мордовии» по-прежнему отказываются тренироваться

Футболисты «Мордовии» в очередной раз отказались от тренировки в общей группе из-за долгов по зарплате. Вчера игроки провели встречу с руководством саранского клуба, которое пообещало начать выплачивать задолженности с сегодняшнего дня. «Пока погашение задолженностей не начато. Ждем поступления денег на расчетный счет клуба. Как только они появятся, сразу же выплатим. Организованной тренировки сегодня тоже не будет. Думаю, как и накануне, ребята будут заниматься по индивидуальной программе», – заявил пресс-атташе саранчан Виталий Лаптев.

Матч «Спартак» – «Динамо» начнется на два с половиной часа позже запланированного

Изменилось время начала матча 27-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо». Изначально встреча на «Открытие-Арене» должна была начаться 8 мая в 17:00 по московскому времени, однако теперь игра перенесена на 19:30. Сообщается, что ранее проданные билеты с неправильным временем начала матча действительны.

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