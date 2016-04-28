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    Фанаты сорвали матч в Швеции, бросив петарду в ноги игроку


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    Голосов: 0
    28.04.2016 12:00
    Встреча чемпионата Швеции между «Гетеборгом» и «Мальме» не была доиграна. Один из фанатов бросил петарду в ноги разминавшемуся футболисту. Игрок ответил на это, кинув угловой флажок. «Бомбардир» рассказывает все об ужасном инциденте.

    Полузащитник «Мальме» Тобиас Сана три года выступал за «Гетеборг». Именно из «Гетеборга» футболист уезжал в амстердамский «Аякс», где считался талантливым парнем. Но закрепиться в Голландии не получилось. Игрок вернулся обратно в Швецию, оказавшись в «Мальме». Однако горячие фанаты «Гетеборга» не простили бывшему любимцу такого предательства.

    До конца очной встречи между «Гетеборгом» и «Мальме» оставалось около 15 минут. Сана разминался на бровке, готовясь выйти на замену. Разминка проходила недалеко от фанатской трибуны «Гетеборга», где в этот момент начали разгораться файеры и петарды. Одну из петард фанаты бросили в сторону игроков. Она взорвалась прямо под ногами у Тобиаса.

    Игрок не пострадал, но произошедшее вывело его из себя. Пока судья бежал на перехват и свистел в надежде остановить игрока, тот вырвал из земли угловой флажок и бросил в сторону фанатов «Гетеборга». Те разозлились настолько, что готовились прорвать ограждение и разорвать футболиста. Матч остановили, а игроков увели с поля. 30 минут продолжалась пауза, после чего из-за соображений безопасности было принято решение не доигрывать встречу.

    Видео инцидента

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Mirror
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 29 апреля 2016, 08:07

      Дибил

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 28 апреля 2016, 12:56

      Макаке на трибуне дико повезло,что это был Сана,а не Кантона.В противном случае лежал бы сейчас где-нибудь с минимум сотрясом .

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