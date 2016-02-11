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    Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться


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    11.02.2016 09:00
    Болельщики «Ливерпуля» добились исторического результата. Клуб остановил рост цен на билеты, а владельцы даже извинились перед трибунами. Вслед за Англией о себе заявили фанаты дортмундской «Боруссии». «Бомбардир» показывает, как в Европе проходили акции протеста из-за подорожания билетов.

    Случай с "Ливерпулем" предельно простой. Со следующего сезона стоимость билетов должна вырасти с 59 до 77 фунтов. Такой скачок цен не устраивает болельщиков, которые и так не получают от любимой команды достойного зрелища. Притушить народный гнев результатами "Ливерпуль" не может. На 77-й минуте игры против "Сандерленда" фанаты "Ливерпуля" потянулись со стадиона. Хозяева к тому моменту выигрывали 2:0, но умудрились упустить преимущество перед самым финальным свистком. "Мы довольны этой демонстрацией и количеством фанатов, которые ее поддержали. Впереди игры с "Манчестер Сити" и "Челси", где у нас будет возможность еще громче о себе заявить", - рассказал представитель болельщиков Джей Маккена. Но уже сейчас ясно, что акция фанатов незамеченной не осталась.

    Сначала протест выражали баннерами

    "Позвольте мне рассказать вам историю про бедного мальчика", - так начинается один из чантов фанатов "Ливерпуля". Теперь "бедный мальчик" - не метафора.

    "Футбол для фанатов". Без второй части.

    "Игра рабочего класса, цены - бизнес-класса".

    "Не жертвуйте другим поколением". Одно из значений "price" (цена) - жертва.

    Затем перешли к действию

    Другой случай произошел в Германии. Фанаты дортмундской "Боруссии" оказались недовольны ценами на билеты, которые выставил "Штутгарт". Хозяева поля оценили стоячие места в 19,5 евро, а на самые дешевые сидячие – 38,5 евро. "Футбол должен быть доступным", – с таким лозунгом дортмундские болельщики явились на стадион. Случилось это только на 20-й минуте. Затем в ход пошли теннисные мячики, которыми болельщики начали закидывать газон. Капитану "Боруссии" Матсу Хуммельсу, пока его партнеры занимались уборкой, пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы заставить фанатов успокоиться.

    И это точно не последние акции протеста.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, mirror.co.uk, belfasttelegraph.co.uk, dailymail.co.uk, theguardian, independent.co.uk, skysports.com, bbci.co.uk
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 февраля 2016, 22:20

      Правильно делают фаны, зажираются современные футболисты

      -1
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      ...
      Рейтинг: +18

      nelegus > roman230582 11 февраля 2016, 21:59

      Это не футболисты зажираются. При чем здесь вообще футболисты?!
      Владельцы стадиона (и клуба вообще) - вот кто настоящие негодяи. Такие богатейшие клубы - а, им все мало!!
      Да, и в самих странах одна нищета собралась!!!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 февраля 2016, 18:27

      Да у нас тоже цены относительно з/п высоковаты, но 8753,21 руб. за билет это что-то.

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