Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться

Случай с «Ливерпулем» предельно простой. Со следующего сезона стоимость билетов должна вырасти с 59 до 77 фунтов. Такой скачок цен не устраивает болельщиков, которые и так не получают от любимой команды достойного зрелища. Притушить народный гнев результатами «Ливерпуль» не может. На 77-й минуте игры против «Сандерленда» фанаты «Ливерпуля» потянулись со стадиона. Хозяева к тому моменту выигрывали 2:0, но умудрились упустить преимущество перед самым финальным свистком. «Мы довольны этой демонстрацией и количеством фанатов, которые ее поддержали. Впереди игры с «Манчестер Сити» и «Челси», где у нас будет возможность еще громче о себе заявить», – рассказал представитель болельщиков Джей Маккена. Но уже сейчас ясно, что акция фанатов незамеченной не осталась.

Сначала протест выражали баннерами

«Позвольте мне рассказать вам историю про бедного мальчика», – так начинается один из чантов фанатов «Ливерпуля». Теперь «бедный мальчик» – не метафора.

«Футбол для фанатов». Без второй части.

«Игра рабочего класса, цены – бизнес-класса».

«Не жертвуйте другим поколением». Одно из значений «price» (цена) – жертва.

Затем перешли к действию

Другой случай произошел в Германии. Фанаты дортмундской «Боруссии» оказались недовольны ценами на билеты, которые выставил «Штутгарт». Хозяева поля оценили стоячие места в 19,5 евро, а на самые дешевые сидячие – 38,5 евро. «Футбол должен быть доступным», – с таким лозунгом дортмундские болельщики явились на стадион. Случилось это только на 20-й минуте. Затем в ход пошли теннисные мячики, которыми болельщики начали закидывать газон. Капитану «Боруссии» Матсу Хуммельсу, пока его партнеры занимались уборкой, пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы заставить фанатов успокоиться.

И это точно не последние акции протеста.