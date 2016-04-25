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  • «Ювентус» досрочно выиграл чемпионат. Марез – лучший игрок АПЛ. Дайджест событий дня

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат. Марез – лучший игрок АПЛ. Дайджест событий дня

«Ювентус» – чемпион!

«Ювентус» самоуверенно начал праздновать еще вчера и, как оказалось, вовсе не зря. Тотти продолжил творить чудеса, дав изящный импульс голевой атаке «Ромы» в самом конце матча с «Наполи». Тем самым римляне не только сократили отставание от второго места до двух очков, но и подарили «бьянконерри» скудетто. Оно для туринцев стало уже пятым подряд, а интрига вновь не дожила до последнего тура.

Коллеги признали Мареза лучшим футболистом года в АПЛ

«Лестер» еще не чемпион, но уже может похвастать игроком года в своих рядах. Показав сумасшедшую статистику (17+11) и еще более сумасшедший футбол, Марез восхитил не только болельщиков, но и других игроков, которые отдали ему свои голоса. Интересно, что алжирец стал первым африканцем, удостоившимся подобной награды.

«Бавария» продолжает переманивать к себе лидеров «Боруссии»

По информации авторитетного немецкого издания Bild, Матс Хуммельс согласовал с мюнхенцами контракт. Также сообщаются и подробности сделки: по слухам, зарплата нынешнего капитана «Боруссии» в рядах главных конкурентов составит 10 миллионов евро в год, а контракт будет заключен на 4 года. В «Баварии» он присоединиться к своим бывшим одноклубникам: Марио Гетце и Роберту Левандовскому.

Каспер Шмейхель может перейти в «Барселону»

Игроки «Лестера» удостаиваются не только наград, но и внимания сильнейших клубов мира. В британском прессе активно муссирует слух о том, что «Барселона» всерьез заинтересовалась Шмейхелем и готова выложить за него порядка 20 миллионов евро. Клуб рассматривает Каспера, как замену Марку-Андре тер Штегену, который летом может перебраться в другую команду.

Денис Черышев начал тренироваться в общей группе

Дмитрий Черышев – отец футболиста – сообщил, что Денис полностью здоров и уже приступил к полноценным тренировкам. Хавбек «Валенсии» получил травму в начале марта в игре против «Атлетико». Партнеры по команде активно поддерживали Черышева и даже сделали совместную фотографию с его футболкой после сенсационной победы над «Барселоной».

Ибрагимович согласен играть за китайский клуб лишь при сумасшедшей зарплате

Продолжают появляться слухи о продолжении карьеры великого и ужасного Златана Ибрагимовича. Он как никто другой знает себе цену и даже называет конкретную цифру – 100 миллионов евро в год. Именно столько потребовал легендарный швед в ответ на предложение некоего клуба из Китая. Возможно, им стоит поторопиться и приобрести Златана, пока сам Златан не приобрел их клуб.

Бендтнер больше не является игроком «Вольфсбурга»

Другой великий мегаломаньяк мирового футбола уже покинул свой клуб, расторгнув длящий до 2017 года контракт досрочно. Отчислен из команды Лорд был еще зимой за совершенно банальные для него вещи, которые сочли нарушением дисциплины. Однако, в отличие от Златана, стомиллионных предложений в адрес Бендтнера не поступало. Слухи связывают его пока лишь с одной командой – московским «Спартаком».

«Милан» вновь проиграл аутсайдеру

В отличие от «Ювентуса», только что оформившего чемпионство, дела у другого великого итальянского клуба идут совсем не здорово. «Россонери» ведут борьбу за попадание в зону Лиги Европы, но отстают от пятого места на целых шесть очков. В этом туре был шанс приблизиться к проигравшей как раз туринцам «Фиорентине», но миланцы им не воспользовались, уступив замыкающей таблицу «Вероне». Еще больнее фанатам красно-черных от того, что победный гол Силигарди забил на последних секундах матча.

«Милан» намерен продлить аренду Балотелли

Но есть из стана многострадального клуба и хорошие (или нет?) новости – Марио Балотелли не прочь остаться в команде еще на год. Все упирается в деньги: на такой шаг «россонери» пойдут лишь в том, случае, если форвард согласится на понижение зарплаты. Подобное рвение сохранить «звезду» удивительно, ведь за 18 проведенных в текущем сезоне матчей Марио отличился лишь однажды.

Цифра дня. Поражение «Наполи» принесло «Ювентусу» пятый подряд титул

I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста

Италия. Серия А Европа Ювентус Лестер Милан Валенсия Барселона Бавария Хуммельс Матс Бендтнер Никлас Шмейхель Каспер Ибрагимович Златан Балотелли Марио Черышев Денис Марез Рияд
Комментарии (9)
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Rus_Football Na_DNE
1461610464
Поздравляю лучший клуб мира с победой!
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maksspartak
1461611515
юве красавцы
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BoltCX
1461615983
Теперь слив до конца сезона и слив кубка)
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Solmon
1461626380
Все звезды в Китай! Там медом намазали
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боро27
1461627588
Сколько ошибок в этой статье их школьники пишут?
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swot1205
1461647167
Красавцы
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rumbinaddd
1461650754
жаль что в лч не остались
Ответить
kachan63
1461652309
Надеюсь, в следующем сезоне Марез не сдуется как Азарка в этом.
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Ильгизар И
1461733745
Юве! ОК
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