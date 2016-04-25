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    Цифра дня. Поражение «Наполи» принесло «Ювентусу» пятый подряд титул


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    Голосов: 0
    25.04.2016 18:35
    Главная интрига итальянского сезона умерла за три тура до конца чемпионата. Парадоксально, но матч второй и третьей команд Серии А решал судьбу золотых медалей. Пятый титул подряд «Ювентусу» несколько минут назад принес гол Раджи Наинголлана.

    Начав сезон с ряда провалов, ко второй части чемпионата «Ювентус» пришёл в себя и создал такой задел перед лидерами, который позволил ему уже сегодня праздновать чемпионство. Вчера «бьянконерри» в горячем матче одолели «Фиорентину», набрав 85 очков и увеличив отрыв от «Наполи» до 12.

    Сегодня же в очном противостоянии сошлись два других претендента на места в Лиге чемпионов. Чтобы сохранить шансы на трофей, «Наполи» была нужна только победа. Однако гол Наинголлана лишил неаполитанцев последних шансов на трофей.

    «Ювентус» сохраняет за собой скудетто и, похоже, в ближайшие годы совсем не собирается делиться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Moglover 25 апреля 2016, 21:04

      Стабильно Юве лучшие!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 25 апреля 2016, 20:55

      Возвращают свое))) что когда то отняли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 апреля 2016, 20:22

      самцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 25 апреля 2016, 20:01

      У Ювентуса нет конкурентов в серии А

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Politik-duri 25 апреля 2016, 18:53

      Браво Юве!

      1
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