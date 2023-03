Цифра дня. Поражение «Наполи» принесло «Ювентусу» пятый подряд титул

Начав сезон с ряда провалов, ко второй части чемпионата «Ювентус» пришёл в себя и создал такой задел перед лидерами, который позволил ему уже сегодня праздновать чемпионство. Вчера «бьянконерри» в горячем матче одолели «Фиорентину», набрав 85 очков и увеличив отрыв от «Наполи» до 12.

Сегодня же в очном противостоянии сошлись два других претендента на места в Лиге чемпионов. Чтобы сохранить шансы на трофей, «Наполи» была нужна только победа. Однако гол Наинголлана лишил неаполитанцев последних шансов на трофей.

«Ювентус» сохраняет за собой скудетто и, похоже, в ближайшие годы совсем не собирается делиться.

WE WANT TO PARTY!!!! #HI5TORY pic.twitter.com/uW5uzVJXaI