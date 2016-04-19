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    Игнашевич, Гранат и Широков – в антисборной 24-го тура


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    19.04.2016 11:00
    Обживающийся в опорной зоне Лодыгин, засланный казачок в «Спартаке», загадочный Широков и настоящий «кумир» динамовских болельщиков – в антисборной 24 тура от «Бомбардира».

    Антисборная 24-го тура РФПЛ:

    Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит»)

    После матча со сборной Франции голкипера «Зенита» критиковали все кому не лень. Какое-то время Лодыгин держался: отстоял 270 минут без пропущенных голов, отметился неплохими сейвами в матчах с ЦСКА и «Амкаром». Увы, в игре со «Спартаком» идиллия закончилась. Лодыгин снова достал кассету с выходами из ворот Нойера и решил повторить излюбленный трюк Мануэля. Как итог – Зе Луиш и Попов перед пустыми воротами, и 0:1 к 11-й минуте.

    Центральный защитник. Владимир Гранат («Спартак»)

    «Динамо» погрязло в собственных проблемах. Команда падает все ниже и уже находится в одном балле от зоны «стыков»! При этом «бело-голубые» не забывают доставлять проблемы извечным врагам, в том числе путем продажи своих игроков. Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат в этом туре ошибался из любых позиций, на любой вкус. Гранат подарил «Зениту» три гола! Этим фактом Владимир явно не был расстроен – наоборот, улыбался весеннему закату. Впереди лето, зарплата огромная – что еще нужно для беззаботной улыбки?

    Центральный защитник. Николас Ломбертс («Зенит»)

    «Россия священная наша держава; Россия – великая наша страна» – пропел Ломбертс. Уверенно, без фламандского акцента. Это исполнение стало самым ярким воспоминанием Ломбертса за неделю. В матче со «Спартаком» Николас допустил ряд позиционных ошибок, две из которых привели к голу москвичей.

    Центральный защитник. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

    Евро-2016 неумолимо приближается. И от каждого потенциального кандидата в сборную России хочется видеть безошибочную игру. Но на сей раз выступление ряда потенциальных «сборников» доставило одно разочарование. На 22-й минуте Игнашевич халатно отнесся к опеке Ведрана Чорлуки при подаче углового. Реакция хорвата на такую расслабленность обычно хладнокровная и безжалостная. «Локо» повел 1:0 и едва не довел дело до победы.

    Правый полузащитник. Алексей Ионов («Динамо»)

    Пока молодежь только познает азы взрослого футбола, а швед Хольмен и албанец Бечирай пытаются понять русскую душу, роль лидера «Динамо» должен взвалить на себя Ионов. Самый опытный и талантливый футболист «бело-голубых» не использовал стопроцентный шанс для взятия ворот. В такие моменты Ионову не должно мешать ничто: ни ссора с подругой, ни мозоль на правой ноге. Но пока Алексей расправляется с вратарями только с 11-метровой отметки.

    Центральный полузащитник. Алихан Шаваев («Амкар»)

    «Моя мечта? Попасть в сборную России. И забить за нее гол» – признался Алихан в конце ноября. Буквально через неделю после того интервью Шаваев не оставил шансов Акинфееву. Сборная стала ближе, чем кажется. Увы, в весенней части сезона игрок пока ничем не запомнился. В матче с «Мордовией» Гаджиев выпустил Шаваева в основе, в ответ Алихан просто растворился на поле и ничем не помогал атаке.

    Центральный полузащитник. Роман Широков (ЦСКА)

    Стакан Широкова наполовину полон. Во многом благодаря его действиям ЦСКА во втором тайме прижал «Локо» к стенке и не выпускал до самого финального свистка. Широков интересен, его открывания свежи и опасны. Но с реализацией моментов у Романа – настоящая беда. Мы все-таки включаем центрхава ЦСКА в антисборную. С надеждой, что через неделю он станет лучшим. Без всяких оговорок!

    Центральный полузащитник. Иван Маевский («Анжи»)

    Белорус здорово провел предыдущий матч с «Ростовом». И за неделю восстановиться не успел. В ключевом матче с «Уфой» центр поля «Анжи» выглядел уныло и безыдейно. Остается лишь посочувствовать активному Яннику Боли: все его открывания прошли вхолостую. Маевский вчистую проиграл дуэль реактивному Зинченко. А его команда де-факто капитулировала в борьбе за выживание.

    Левый полузащитник. Евгений Макеев («Спартак»)

    На очередной матч с «Зенитом» Аленичев избрал тактику 4-2-3-1. В ней Макееву была отдана вся левая бровка, которая и дала трещину. Второй и третий гол «Зенита» рождались именно в зоне Макеева. Вдобавок Евгений грубо сфолил на Маурисио и удалился с поля. Год назад ходили слухи об интересе к Макееву со стороны «Суонси» и «Эвертона». С тех пор Евгений делает все, чтобы британские покупатели исчезли с «красно-белого» рынка.

    Нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

    Оскорбления с динамовских трибун становятся все язвительнее, но даже это не способно повлиять на игру Погребняка. Пока в атаке был один Бечирай, «Динамо» создавало моменты впереди. Погребняк и албанец стали дублировать друг друга. И дружно потерялись на поле. Таких «кумиров», как Павел, среди динамовских болельщиков не было очень давно. И пока дело не перешло на новый уровень, Погребняку нужно срочно перестать имитировать игру в футбол!

    Нападающий. Георге Букур («Кубань»)

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев довел свою сухую серию до 630 минут. И сделал это без особого труда. Ростовчане атаковали почти весь матч и заслуженно забили гол. У «Кубани» совершать голевые подвиги было некому. Евгений Селезнев пока только ищет себя в новой команде и РФПЛ. А его напарник Георге Букур все силы бросает на сплетни с арбитрами. Матч с «Ростовом» стал вторым за весь 2016 год, в котором Букур не получил предупреждения. Но это не спасает румына от включения в антисборную. По совокупности.

    Виллаш-Боаш, Смолов, Широков и другие герои и антигерои – в обзоре жгучего 24-го тура РФПЛ

    Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 апреля 2016, 08:44

      Гранат 100% в антисборной

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 19 апреля 2016, 18:18

      мда... Основание включения Букура в антисборную это не получение желтой карточки?))))) Или то что не забил гол в очередном туре? Что за бредня то?

      -1
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      Рейтинг: +628

      somn 19 апреля 2016, 17:20

      Вины Лодыгина в пропущенных голах нет.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 19 апреля 2016, 16:54

      С Широковым согласен, но на счет Игнашевича соневаюсь (не говорю что, что не по делу он тут оказался), я думаю, что в том моменте не Игнашевича нужно ругать, а Чорлуку хвалить. Ведь он его обхитрил.

      2
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 19 апреля 2016, 16:49

      погребняк в анти сборной - очень неудевительно

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 апреля 2016, 15:14

      Погреб Широков Гранат, просто обязаны попасть в антисборную по итогам чемпа. Павлюк Шавка, хотя многие скажут что они не виноваты, а я считаю, не можешь ср*ть, не мучай ж*пу! И о красота то какая!! ))))

      1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2016, 12:40

      4 igroka sbornoi rossii zdes

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 апреля 2016, 12:19

      Игнашевич,увы уже старик. Пора на пенсию. Широков, как был болтуном, так и остался. Погребняк, как и большинство из вернувшихся из-за бугра, превратился в ноль. За остальными из представленного списка я особо не слежу.

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