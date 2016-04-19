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Игнашевич, Гранат и Широков – в антисборной 24-го тура

Антисборная 24-го тура РФПЛ:

Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит»)

После матча со сборной Франции голкипера «Зенита» критиковали все кому не лень. Какое-то время Лодыгин держался: отстоял 270 минут без пропущенных голов, отметился неплохими сейвами в матчах с ЦСКА и «Амкаром». Увы, в игре со «Спартаком» идиллия закончилась. Лодыгин снова достал кассету с выходами из ворот Нойера и решил повторить излюбленный трюк Мануэля. Как итог – Зе Луиш и Попов перед пустыми воротами, и 0:1 к 11-й минуте.

Центральный защитник. Владимир Гранат («Спартак»)

«Динамо» погрязло в собственных проблемах. Команда падает все ниже и уже находится в одном балле от зоны «стыков»! При этом «бело-голубые» не забывают доставлять проблемы извечным врагам, в том числе путем продажи своих игроков. Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат в этом туре ошибался из любых позиций, на любой вкус. Гранат подарил «Зениту» три гола! Этим фактом Владимир явно не был расстроен – наоборот, улыбался весеннему закату. Впереди лето, зарплата огромная – что еще нужно для беззаботной улыбки?

Центральный защитник. Николас Ломбертс («Зенит»)

«Россия священная наша держава; Россия – великая наша страна» – пропел Ломбертс. Уверенно, без фламандского акцента. Это исполнение стало самым ярким воспоминанием Ломбертса за неделю. В матче со «Спартаком» Николас допустил ряд позиционных ошибок, две из которых привели к голу москвичей.

Центральный защитник. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Евро-2016 неумолимо приближается. И от каждого потенциального кандидата в сборную России хочется видеть безошибочную игру. Но на сей раз выступление ряда потенциальных «сборников» доставило одно разочарование. На 22-й минуте Игнашевич халатно отнесся к опеке Ведрана Чорлуки при подаче углового. Реакция хорвата на такую расслабленность обычно хладнокровная и безжалостная. «Локо» повел 1:0 и едва не довел дело до победы.

Правый полузащитник. Алексей Ионов («Динамо»)

Пока молодежь только познает азы взрослого футбола, а швед Хольмен и албанец Бечирай пытаются понять русскую душу, роль лидера «Динамо» должен взвалить на себя Ионов. Самый опытный и талантливый футболист «бело-голубых» не использовал стопроцентный шанс для взятия ворот. В такие моменты Ионову не должно мешать ничто: ни ссора с подругой, ни мозоль на правой ноге. Но пока Алексей расправляется с вратарями только с 11-метровой отметки.

Центральный полузащитник. Алихан Шаваев («Амкар»)

«Моя мечта? Попасть в сборную России. И забить за нее гол» – признался Алихан в конце ноября. Буквально через неделю после того интервью Шаваев не оставил шансов Акинфееву. Сборная стала ближе, чем кажется. Увы, в весенней части сезона игрок пока ничем не запомнился. В матче с «Мордовией» Гаджиев выпустил Шаваева в основе, в ответ Алихан просто растворился на поле и ничем не помогал атаке.

Центральный полузащитник. Роман Широков (ЦСКА)

Стакан Широкова наполовину полон. Во многом благодаря его действиям ЦСКА во втором тайме прижал «Локо» к стенке и не выпускал до самого финального свистка. Широков интересен, его открывания свежи и опасны. Но с реализацией моментов у Романа – настоящая беда. Мы все-таки включаем центрхава ЦСКА в антисборную. С надеждой, что через неделю он станет лучшим. Без всяких оговорок!

Центральный полузащитник. Иван Маевский («Анжи»)

Белорус здорово провел предыдущий матч с «Ростовом». И за неделю восстановиться не успел. В ключевом матче с «Уфой» центр поля «Анжи» выглядел уныло и безыдейно. Остается лишь посочувствовать активному Яннику Боли: все его открывания прошли вхолостую. Маевский вчистую проиграл дуэль реактивному Зинченко. А его команда де-факто капитулировала в борьбе за выживание.

Левый полузащитник. Евгений Макеев («Спартак»)

На очередной матч с «Зенитом» Аленичев избрал тактику 4-2-3-1. В ней Макееву была отдана вся левая бровка, которая и дала трещину. Второй и третий гол «Зенита» рождались именно в зоне Макеева. Вдобавок Евгений грубо сфолил на Маурисио и удалился с поля. Год назад ходили слухи об интересе к Макееву со стороны «Суонси» и «Эвертона». С тех пор Евгений делает все, чтобы британские покупатели исчезли с «красно-белого» рынка.

Нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

Оскорбления с динамовских трибун становятся все язвительнее, но даже это не способно повлиять на игру Погребняка. Пока в атаке был один Бечирай, «Динамо» создавало моменты впереди. Погребняк и албанец стали дублировать друг друга. И дружно потерялись на поле. Таких «кумиров», как Павел, среди динамовских болельщиков не было очень давно. И пока дело не перешло на новый уровень, Погребняку нужно срочно перестать имитировать игру в футбол!

Нападающий. Георге Букур («Кубань»)

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев довел свою сухую серию до 630 минут. И сделал это без особого труда. Ростовчане атаковали почти весь матч и заслуженно забили гол. У «Кубани» совершать голевые подвиги было некому. Евгений Селезнев пока только ищет себя в новой команде и РФПЛ. А его напарник Георге Букур все силы бросает на сплетни с арбитрами. Матч с «Ростовом» стал вторым за весь 2016 год, в котором Букур не получил предупреждения. Но это не спасает румына от включения в антисборную. По совокупности.

Виллаш-Боаш, Смолов, Широков и другие герои и антигерои – в обзоре жгучего 24-го тура РФПЛ

Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак ЦСКА Динамо Амкар-Пермь Анжи Кубань (ЛФЛ) Игнашевич Сергей Погребняк Павел Гранат Владимир Ломбертс Николас Ионов Алексей Широков Роман Макеев Евгений Маевский Иван Букур Георге Шаваев Алихан Лодыгин Юрий
Комментарии (8)
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multiscan
1461057567
Игнашевич,увы уже старик. Пора на пенсию. Широков, как был болтуном, так и остался. Погребняк, как и большинство из вернувшихся из-за бугра, превратился в ноль. За остальными из представленного списка я особо не слежу.
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aleks.meskini12
1461058857
4 igroka sbornoi rossii zdes
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ufos73
1461068043
Погреб Широков Гранат, просто обязаны попасть в антисборную по итогам чемпа. Павлюк Шавка, хотя многие скажут что они не виноваты, а я считаю, не можешь ср*ть, не мучай ж*пу! И о красота то какая!! ))))
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1461073764
погребняк в анти сборной - очень неудевительно
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LINED
1461074056
С Широковым согласен, но на счет Игнашевича соневаюсь (не говорю что, что не по делу он тут оказался), я думаю, что в том моменте не Игнашевича нужно ругать, а Чорлуку хвалить. Ведь он его обхитрил.
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somn
1461075600
Вины Лодыгина в пропущенных голах нет.
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Kuban23
1461079126
мда... Основание включения Букура в антисборную это не получение желтой карточки?))))) Или то что не забил гол в очередном туре? Что за бредня то?
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eleng
1461217461
Гранат 100% в антисборной
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