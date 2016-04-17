«Ростов», Москва, «Зенит» и сборная России. Где Бердыев встретит осень?

Вариант первый. С «Ростовом» в еврокубки

Как бы не закончился текущий чемпионат, «Ростов» уже стал его главным открытием. Команда, которая до прихода Бердыева находилась в зоне вылета, имея огромные долги и, казалось, уже смирившаяся с участью московского «Торпедо», теперь всерьез претендует на чемпионство. При этом существенных изменений в финансовом плане не произошло. В клубе не появилось звездных игроков, в числе собственных воспитанников также сложно угадать нового русского Месси или Роналду.

При том, что оснащение отдельно взятых игроков «Ростова» осталось на том же уровне, что и до прихода Бердыева, команда в целом превратилась в настоящую машину, где каждый винтик четко выполняет свои простые функции. Достичь такой эффективности удалось за счет знаменитой бердыевской дисциплины и личных бесед, о чем неоднократно заявляли сами игроки. Именно в индивидуальном подходе, как видится, и кроется секрет успеха Курбана Бекиевича. Нечто подобное мы могли наблюдать в «Интере» времен Жозе Моуринью. Игравший под его началом Ибрагимович, тогда утверждал, что команда была готова драться за своего тренера. Брутальный Матерацци без стеснения рыдал, когда «особенный» уходил в «Реал». Что-нибудь в этом духе мы увидим и в «Ростове», если Бердыев все-таки решится покинуть берега Дона.

Соблазн остаться в команде и повторить с ней путь «Рубина», конечно, будет велик. Сложно представить, что, кроме пресловутого финансового fair play, может помешать российскому «Лестеру» попасть в еврокубки. Зона же Лиги чемпионов, как видится, практически гарантирует продление контракта с Бердыевым. Курбан Бекиевич любит свободу и личный контроль за всем, что происходит в клубе. В Казани эту свободу ему до поры до времени давали – и был результат. Руководство «Ростова» на это, вроде бы, тоже готово.

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Вариант второй. С московским клубом за чемпионством

Если с «Ростовом» не все пойдет гладко, приютить Бердыева будут рады в столице. Из очевидных претендентов – «Динамо», положение которого сейчас ничем не лучше чем у «Ростова» годичной давности. В случае если «Локомотив» в этом сезоне промахнется мимо еврокубков, вероятна отставка Игоря Черевченко. Правда, представить тандем Смородской и Бердыева достаточно сложно. У ЦСКА с тренерским штабом все в порядке. Если у Слуцкого все получится со сборной, его место у руля армейцев без проблем займет засидевшийся на вторых ролях Виктор Гончаренко.

Главным же претендентом на Бердыева был и остается московский «Спартак». В болельщицкой среде давно ходит шутка, что когда выигрывает «Ростов», где-то грустит один Федун. Владелец красно-белых, по слухам, еще в прошлом году склонялся к кандидатуре Бердыева, однако старожилы клуба настояли на приглашении Аленичева.

За шесть матчей до финиша «Спартак» сохраняет шансы на попадание в Европу. Если эта цель в итоге будет достигнута, об отставке Аленичева никто даже не заикнется. А вот если москвичи финишируют на привычном шестом-седьмом месте, возникнут варианты. Опять же по слухам, Федун уже пообщался с Бердыевым на тему возможного трудоустройства. Сам наставник встречу с босом красно-белых отрицает, однако дыма без огня, как известно, не бывает.

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Вариант третий. Пошуметь в Лиге чемпионов с «Зенитом»

Петербургский клуб также был бы не прочь увидеть в своих рядах лучшего тренера страны последнего времени. Сине-бело-голубые уже давно славятся тем, что без зазрений совести скупают ключевых игроков конкурентов, так почему же теперь не забрать тренера? В качестве аргументов «за» Питер может предложить Бердыеву не только солидную зарплату, но и возможности практически безграничного бюджета на трансферы. Кроме того, Курбану Бекиевичу предоставят шанс по-настоящему громко заявить о себе в Европе.

На берегах Невы не скрывают, что взгляды руководства устремлены, ни много ни мало, в полуфинал Лиги чемпионов. Бердыев же известен в Старом свете как победитель самой «Барселоны», да не где-нибудь, а на «Камп Ноу». Амбиции тренера и клуба вполне совпадают, и можно было бы уже ударить по рукам, если бы не одно но. Как только факт переговоров станет общественным достоянием, на авансцену выйдут болельщики сине-бело-голубых, которые почти наверняка выступят против приглашения Курбана Бекиевича. Репутация Бердыева бежит впереди него самого, а наставник из года в год подтверждает свою приверженность сухому оборонительному стилю. Согласится ли на это «вираж» взамен потенциальных успехов в Лиге чемпионов – даже при постановке вопроса так, вряд ли.

Почему Бердыев перейдет в «Зенит»: неограниченные траты на трансферы, амбициозные задачи в Лиге чемпионов.

Вариант четвертый. Со сборной России на ЧМ-2018

Все мы, конечно, надеемся на удачное выступление сборной России на грядущем чемпионате континента. С приходом Леонида Слуцкого команда время от времени демонстрирует добротный футбол. Однако последний товарищеский матч с французами вряд ли кому-то добавил оптимизма. На «Стад де Франс» нам дали понять, что играть на равных с грандами мы пока не можем. Впрочем, даже нынешний уровень может позволить выйти из группы на чемпионате Европы. В этом случае, выступление команды, скорее всего, будет признано успешным, а контракт со Слуцким автоматически будет продлен.

Однако если во Франции все сложится не столь удачно, второй шанс Леониду Викторовичу вряд ли дадут. Кто сможет заменить Слуцкого? Ответ напрашивается сам собой. После эпопеи с Фабио Капелло РФС вряд ли решится приглашать зарубежного специалиста. А из отечественных тренеров самым подходящим видится как раз Бердыев. Тем более что у нас к выбору тренера, будь то футбол или хоккей, подходят по одной схеме: проявил себя в чемпионате страны – созрел для сборной. Так было с Семиным, Газаевым, Адвокатом, да и с тем же Слуцким.

Как ни крути, а Курбан Бекиевич во многом идеальный вариант. При всем уважении к игрокам, настоящих звезд в составе национальной команды сейчас нет. Бердыев привык тренировать именно такие коллективы. Выжать максимум из того, что имеешь – вот тренерское кредо Курбана Бекиевича, как нельзя лучше подходящее для работы со сборной России.

Почему Бердыев перейдет в сборную России: возможность попробовать себя в новом амплуа. Самый большой вызов в карьере.

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