«Атлетико» выбил «Барселону». «Бавария» пропустила дважды, но вышла в полуфинал. Ключевые моменты 1/4 Лиги чемпионов

«Атлетико» – «Барселона» – 2:0 (первый матч – 1:2)

В Мадриде уже царит ажиотаж! Два года назад «Атлетико» выбил «Барселону» из ЛЧ на той же стадии. Как будет сегодня?

Шикарный перформанс фанатов на «Висенте Кальдерон»

Уже в самом начале матча неплохой момент был у Габи, но мяч после его удара прошел выше.

Месси, тем временем, обновил свой «сухой» антирекорд с 2011 года. 378 минут без забитых мячей.

Антуан Гризманн открыл счет на 36-й минуте, забив в 9 из 10 последних матчей за «Атлетико». Пока мадридский клуб выходит в полуфинал, устраняя с дороги «Барселону»!

Сауль! Едва второй мяч не прилетел в ворота «Барселоны» – перекладина спасла.

А что же «Барселона»? Неплохой момент был на исходе часа у Жорди Альбы.

А потом Луис Суарес влепил фингал соотечественнику Диего Годину. Ой, некрасиво.

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Суарес бил не только по лицу, но и по мячу, однако забить не сумел. Неплохой момент, но мимо гола.

А под занавес матча Иньеста сыграл рукой в своей штрафной и Гризманн реализовал пенальти – 2:0!

Ну а теперь споров будет масса, потому что судья не дал чистый пенальти в ворота «Атлетико». Только штрафной. И его Месси запорол. А его команда вылетела уже в четвертьфинале. Фантастика.

«Бенфика» – «Бавария» – 2:2 (первый матч – 0:1)

Роскошный «Да Луш» жаждет сенсации. Сможет ли «Бенфика» прогреметь на всю Европу, выбив мюнхенского гранда?

Официальный твиттер Лиги чемпионов пребывает в полной уверенности: к победе «Бенфику» поведет юный Ренату Санчес!

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Рауль Хименес открыл счет и сравнял его по итогам двух матчей – 1:0!

И буквально тут же едва не удвоил его, ох моментище!

Наказание пришло ближе к концу первого тайма – ошибку в опорной зоне «Бенфики» подкараулил Артуро Видаль – 1:1.

В начале второго тайма все стало окончательно ясно – «Бенфика» ошиблась в защите после углового «Баварии», а Томас Мюллер подкараулил момент и уничтожил интригу в противостоянии – 1:2.

Дуглас Коста мог еще раз огорчить и без того расстроенных болельщиков «Бенфики», но угодил в штангу.

А Талиска взял да и взорвал тишину на «Да Луш». 2:2 со штрафного! Два достойных матча «Бенфики», но дальше заслуженно прошла «Бавария».

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