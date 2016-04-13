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  • «Атлетико» выбил «Барселону». «Бавария» пропустила дважды, но вышла в полуфинал. Ключевые моменты 1/4 Лиги чемпионов

«Атлетико» выбил «Барселону». «Бавария» пропустила дважды, но вышла в полуфинал. Ключевые моменты 1/4 Лиги чемпионов

«Атлетико» – «Барселона» – 2:0 (первый матч – 1:2)

В Мадриде уже царит ажиотаж! Два года назад «Атлетико» выбил «Барселону» из ЛЧ на той же стадии. Как будет сегодня?

Шикарный перформанс фанатов на «Висенте Кальдерон»

Уже в самом начале матча неплохой момент был у Габи, но мяч после его удара прошел выше.

Месси, тем временем, обновил свой «сухой» антирекорд с 2011 года. 378 минут без забитых мячей.

Антуан Гризманн открыл счет на 36-й минуте, забив в 9 из 10 последних матчей за «Атлетико». Пока мадридский клуб выходит в полуфинал, устраняя с дороги «Барселону»!

Сауль! Едва второй мяч не прилетел в ворота «Барселоны» – перекладина спасла.

А что же «Барселона»? Неплохой момент был на исходе часа у Жорди Альбы.

А потом Луис Суарес влепил фингал соотечественнику Диего Годину. Ой, некрасиво.

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Суарес бил не только по лицу, но и по мячу, однако забить не сумел. Неплохой момент, но мимо гола.

А под занавес матча Иньеста сыграл рукой в своей штрафной и Гризманн реализовал пенальти – 2:0!

Ну а теперь споров будет масса, потому что судья не дал чистый пенальти в ворота «Атлетико». Только штрафной. И его Месси запорол. А его команда вылетела уже в четвертьфинале. Фантастика.

 

«Бенфика» – «Бавария» – 2:2 (первый матч – 0:1)

Роскошный «Да Луш» жаждет сенсации. Сможет ли «Бенфика» прогреметь на всю Европу, выбив мюнхенского гранда?

Официальный твиттер Лиги чемпионов пребывает в полной уверенности: к победе «Бенфику» поведет юный Ренату Санчес!

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Рауль Хименес открыл счет и сравнял его по итогам двух матчей – 1:0!

И буквально тут же едва не удвоил его, ох моментище!

Наказание пришло ближе к концу первого тайма – ошибку в опорной зоне «Бенфики» подкараулил Артуро Видаль – 1:1.

В начале второго тайма все стало окончательно ясно – «Бенфика» ошиблась в защите после углового «Баварии», а Томас Мюллер подкараулил момент и уничтожил интригу в противостоянии – 1:2.

Дуглас Коста мог еще раз огорчить и без того расстроенных болельщиков «Бенфики», но угодил в штангу.

А Талиска взял да и взорвал тишину на «Да Луш». 2:2 со штрафного! Два достойных матча «Бенфики», но дальше заслуженно прошла «Бавария».

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Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Барселона Атлетико Бавария Гризманн Антуан Хименес Рауль
Комментарии (18)
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DemSerg
1460580106
Поделом избалованным каталонским симулянтам.
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Ronaldinho R10
1460581370
Можно сколько угодно спорить по поводу неназначенного пенальти.Ныть,что Атлетико грубо играет.Но команда,которая не забивает голы - не выигрывает матчи.А Барселона абсолютно была неспособна забить.Месси в отвратительной форме.Суарес без мяча.Неймар полное днище(про ето чмо ,после его запросов по зарплате ,вообще говорить не хочется).Защита разбита,центра поля нет. Сегодня по-настоящему играли Иньеста и Маскерано.Остальные вышли отбывать номер.Все по делу.Атлетико заслуженно идет дальше,с чем болельщиков (если таковые тут есть)и поздравляю.Ну а нам нужно разбираться с 45 лямами ,еле носящими свою грязную жопу по полю,ну и что-то менять в игре,иначе Атлетико еще и чемпионат возьмет.
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DemSerg
1460581530
Давно пора проучить этого жадину Неймара. В последнее время кроме понтов за ним ничего нет. И еще - не умеет проигрывать с достоинством. Хамит и свинячит, без обид, все видели его подкат в Хуанфрана. Пенальти? Был, конечно. Но и красная Иниесте за игру рукой тоже. 95% что, не прерви он пас -быть голу. Так что фол последней надежды.
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Барклай де Толли
1460589604
Вива Атлетико и Барса гоу хоум!..Это не умаление заслуг противника,я как и Симеоне,уважаю сильного противника,ибо тем слаще победа,лучше,красочнее,пикантн
ее и приятнее...и еще...все две встречи перед этим матчем где Атлетико получил красные карточки...барсе просто свезло...четвертьфинал это просто доказал...
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palych1974
1460598089
Атлетико - круть!!!
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pik54
1460609723
МС не подвёл прошёл дальше.
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Strig
1460612865
Барсы зазнались...
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pickapick
1460613797
Интересно, что во всех полуфиналах общий счет 3:2!
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3ton
1460641003
все по делу , Атлетико сыграл лучше и по праву выиграл достойному сопернику проиграли , Атлетико и конкурент в чемпионате еще Барселона в яме , видно в психологической после смерти Круйфа , что-то с ними стало , как в свое время и с болезнью Тито Главное сейчас чемпионат выиграть и кубок Атлетико с победой , достойнейший соперник
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D'achkov
1460670805
талиска классно положил
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