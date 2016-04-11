Видео дня. Очередное свинство Найджела де Йонга

Экс-футболист «Милана» и «Манчестер Сити» Найджел де Йонг вновь оскандалился – теперь уже во время матча МЛС, прыгнув в ногу футболисту сборной США и «Портленда» Дарлингтону Нагбе. Несчастного унесли с поля на носилках, а де Йонг отметился всего лишь желтой карточкой, но вряд ли теперь избежит более сурового наказания от местного КДК, который пообещал рассмотреть эпизод в деталях.

«Я никого не хотел обидеть и прошу прощения. Нагбе – отличный парень, и я уж точно не хотел нанести ему травму», – позже сказал де Йонг. Только вот Нагбе, покинувшего стадион на коляске, вряд ли это сильно интересует.

А уж то, что де Йонг натворил в финале чемпионата мира, вы наверняка не забыли.