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Видео дня. Очередное свинство Найджела де Йонга

Экс-футболист «Милана» и «Манчестер Сити» Найджел де Йонг вновь оскандалился – теперь уже во время матча МЛС, прыгнув в ногу футболисту сборной США и «Портленда» Дарлингтону Нагбе. Несчастного унесли с поля на носилках, а де Йонг отметился всего лишь желтой карточкой, но вряд ли теперь избежит более сурового наказания от местного КДК, который пообещал рассмотреть эпизод в деталях.

«Я никого не хотел обидеть и прошу прощения. Нагбе – отличный парень, и я уж точно не хотел нанести ему травму», – позже сказал де Йонг. Только вот Нагбе, покинувшего стадион на коляске, вряд ли это сильно интересует.

А уж то, что де Йонг натворил в финале чемпионата мира, вы наверняка не забыли.

США. МЛС Весь мир Портленд Лос-Анджелес Гэлакси Де Йонг Найджел Нагбе Дарлингтон
Комментарии (8)
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Alek7183
1460382727
Дисквалификация однозначная.
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mihail1980
1460386171
)
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truvor86
1460440548
Жестковато
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Lev Aleks
1463266734
он просто пидор...нигер сраный
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