Бразилия может остаться без тренера, а Сычев – без футбола. Грустный дайджест

Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии

Руководители Конфедерация футбола Бразилии всерьез задумались об увольнении Дунги с поста главного тренера сборной. Причиной тому послужили не самые выдающиеся результаты сборной, а также конфликтом с не вызовом на игры национальной команды защитника «Реала» Марсело: специалист отказался от услуг футболиста в матчах с Уругваем (2:2) и Парагваем (2:2), сославшись на состояние здоровья игрока. Дунга утверждал, что консультировался с тренерским штабом мадридцев, однако в клубе опровергли эти слова.

ВГТРК покажет матчи России со Словакией и Уэльсом, а «Первый канал» — встречу с Англией

На «Первом канале» покажут матч группового этапа чемпионата Европы-2016 между сборными России и Англии (11 июня), а также первую игру российской сборной в плей-офф, если она туда попадет. Таким образом, две других игры сборной России на групповой стадии покажет ВГТРК. Речь идет о встречах со Словакией (15 июня) и Уэльсом (20 июня). Сегодня об этом заявил первый заместитель генерального директора, генеральный продюсер канала Александр Файфман.

Блан: «Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан признал, что клуб старается удержать форварда Златана Ибрагимовича и ведет с ним переговоры о продлении контракта, который истекает летом.«Давайте немного потерпим. Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются. Мы размышляем и обсуждаем все. У нас желание продолжить сотрудничество. Знаем, чего он хочет, знаем, чего хотим мы. Но нужно понимать, что придет день, когда каждому игроку нужно будет искать замену», – заявил он.

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Диего Коста дисквалифицирован на один матч

Форварда «Челси» Диего Косту дисквалифицировали на один матч за недостойное поведение в матче Кубка Англии с «Эвертоном» (0:2), сообщается на сайте Федерации футбола Англии. Кроме того, испанский футболист получил официальное предупреждение от английской федерации и штраф в 20 тысяч фунтов. Из-за наказания форвард не сыграет «Астон Виллой» 2 апреля. Напомним, что игрок поругался с игроком «Эвертона» Гаретом Бэрри.

Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино со следующего сезона может возглавить «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что основным претендентом на пост рулевого «красных дьяволов» является Жозе Моуринью, «МЮ» склонно сделать ставку на аргентинского специалиста. Напомним, нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал по окончании нынешнего сезона должен покинуть стан английского клуба.

Маурисио ждет получения российского гражданства

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассчитывает продлить свой действующий контракт с клубом по окончании текущего сезона. «Я очень хочу получить российское гражданство. Я разговаривал на эту тему с руководством «Зенита», и мне обещали оказать содействие. Посмотрим, как все сложится», – заявил Маурисио. Напомним, что действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2016 года.

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Сефас Доку не подошел «Спартаку»

Наставник столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой 17-летнего форварда молодежной сборной Ганы Сефас Доку. «Его в «Спартаке» уже нет. Потренировался, сыграл, забил мяч, но не впечатлил. Скорее всего, мы с ним попрощались»,– рассказал Аленичев. Напомним, что «Спартаку» предстоит выездной матч российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Сычев не соответствует уровню «Нефтчи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтчи» Вели Гасымов считает, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не соответствует уровню команды. «Честно говоря, такой вопрос в клубе не рассматривался. Но даже если бы рассматривали, то он, по-моему, просто не подошел бы нам. Можно сказать, что он в данный момент как футболист не соответствует уровню «Нефтчи», – заявил Гасымов.

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