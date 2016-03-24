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    Натхо намерен покинуть ЦСКА. Ушел из жизни Йохан Кройфф. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    24.03.2016 21:30
    Джонсону дали шесть лет тюрьмы. Капелло не будет работать с Италией. Кержаков хочет вернуться в «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Бибрас Натхо раздумывает над уходом из ЦСКА

    Агент полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати признал, что его клиент может покинуть клуб летом ввиду недостатка игровой практики. «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Он ко мне не обращался и хочет исправить ситуацию в клубе. Я верю, что у него получится», — сказал Истрати. Во всех четырех официальных матчах 2016 года Натхо не выходил в основном составе ЦСКА. Кроме того, он не получил вызов в сборную Израиля.

    «Локомотив» хочет купить Гассама

    «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Лорьяна» Ламину Гассама, сообщает Russianfootballnews. Российский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт Гассама с «Лорьяном» завершается летом и заполучить игрока бесплатно. Также Гассама интересуются «Олимпиакос», «Сандерленд» и «Фенербахче». В этом сезоне футболист сыграл 26 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

    Кержаков: «Хотел бы вернуться в «Зенит»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков заявил, что хочет вернуться в «Зенит». Никогда не скрывал того, что хотел бы вернуться в «Зенит». Но это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Посмотрим, как сложится. Если не будет такой возможности, придется искать другие варианты. Пока играю, получаю от этого удовольствие, пытаюсь вернуться в сборную и хочу вернуться в «Зенит», – рассказал форвард.

    Умер Йохан Кройфф

    Сегодня ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Йохан Кройфф. В последнее время 68-летний Кройфф боролся с раком. Кройфф известен своими выступлениями за «Аякс» и «Барселону», а также сборную Голландии. Кроме того, он добился больших успехов на посту главного тренера каталонского клуба.

    «Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа

    Адама Джонсона приговорили к шести годам тюрьмы

    Суд приговорил бывшего игрока сборной Англии Адама Джонсона к шести годам тюремного заключения. Как сообщалось ранее, 28-летнего футболиста признали виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней. Суд постановил, что Джонсону был известен возраст девушки (15 лет), и, несмотря на это, он вступил с ней в интимную связь. Последним клубом Джонсона был «Сандерленд», который расторг контракт с игроком в феврале.

    Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за секс с 15-летней девушкой

    Капелло: «Я не хочу работать со сборной Италии»

    Бывший наставник сборной России Фабио Капелло не собирается обсуждать с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио возможное возвращение в итальянскую сборную. Напомним, что СМИ считают Капелло главным кандидатом на должность наставника сборной Италии. «Встреча с Тавеккио? Я не заинтересован в работе со сборной Италии. Переубедить меня невозможно. Я не общался с Тавеккио и не буду этого делать», — сказал тренер.

    УЕФА не планирует изменять формат Лиги чемпионов

    Появилась информация, что руководство УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов с целью повысить зрительский интерес и доходы. Сообщалось, что в УЕФА хотят уменьшить число участников на групповой стадии до 16-ти команд вместо 32-х, и уменьшить число групп с восьми до двух. Однако позже это было опровергнуто.

    Турнир, которым (возможно) заменят Лигу чемпионов

    Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

    Президент Украины Петр Порошенко наградил девятерых футболистов сборной Украины, а также главного тренера именным огнестрельным оружием. Именное огнестрельное оружие получили президент ФФУ Андрей Павелко, тренер сборной Михаил Фоменко, футболисты киевского «Динамо» Олег Гусев, Евгений Хачериди и Андрей Ярмоленко, днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань и Артем Федецкий, донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук, а также Евгений Селезнев и Анатолий Тимощук.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 6 апреля 2016, 19:47

      Во!!!!! Конявый иудей, тот который не тренер, свалить из конюшни захотел. Но это не самое главное. Тут вот на Соккере флудераторы объявились! Что это такое и с чем их кушают? В интернете нашёл следующее:
      "А флудератор - это типо флудящий модератор..) ) мне так сказали тут...)) ). Ещё много всяких разных бывает: флудилы, флудозвоны, флудерасты... и даже флудерастишки".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vologodeц 5 апреля 2016, 14:08

      Бибрас уже не тот(

      -2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 апреля 2016, 21:23

      Го в Рубин обратно, братан!)))

      0
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      Рейтинг: +11

      Xiler 3 апреля 2016, 12:27

      Эх, Натхо, Натхо, работать надо больше

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 апреля 2016, 15:39

      вечная память Йохан Кройфф!великий игрок и великий тренер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 марта 2016, 11:38

      Украинцы теперь противника на поле расстреливать будут)))

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Karpathian 25 марта 2016, 12:50

      Надеюсь не пулемётами снабдил...

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 марта 2016, 04:45

      Натхо в Ростов, к Бердыеву. Как раз Канга часто на дисквалификациях сидит...

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > compka 7 апреля 2016, 20:44

      Канга моторчик, Гацкан лучший по единоборствам, Нобоа просто лучший. Могилевец стоит в очереди. Даже неизвестно, на что Натхо может расчитывать.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 марта 2016, 03:12

      Жалко, если уйдёт Натхо, помню его яркую игру в сезоне 2014/2015, сейчас некоторый спад, но думаю это временно, нужно подождать и игроку, и тренеру, думаю нужная кондиция придёт, только не опускать рук, а упорно продолжать тренироваться

      2
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