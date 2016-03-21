Селезнев, Ткачук и Хенти. Антисборная 21-го тура РФПЛ

Антисборная 21-го тура РФПЛ

Вратарь. Евгений Помазан («Анжи»)

Зимой в «Анжи» перешел один из лучших вратарей сезона Давид Юрченко, разругавшийся с «Уфой». Дебют у него получился так себе: в двух матчах после зимнего перерыва — пять пропущенных голов. На игру со «Спартаком» вышел Евгений Помазан, получивший сразу четыре гола. Кто бы мог подумать, что «Анжи» будет скучать по Сергею Песьякову.

Центральный защитник. Джонатан Менса («Анжи»)

«О, «Анжи»? Это тот, где Это’О играет? Еду!», – наверняка подумал Менса, когда решил переехать из тихого французского Эвиана в Махачкалу. В «Анжи» Это’о обнаружить не удалось, зато проблем в обороне хватает. Менса должен был стать лидером самой надежной обороны лиги, у него все-таки и опыт в сборной Ганы есть, но вышло только хуже. В последних двух матчах махачкалинцы пропустили восемь голов. Менса пока не вписывается в игровую модель «Анжи»: то ли из-за незнания языка, то ли из-за расстройства по поводу Это’О.

Центральный защитник. Алексей Никитин («Уфа»)

В предыдущих турах защитники «Урала» и «Терека» легко нейтрализовали новичка «Динамо» Фатоша Бечирая. Албанец казался инородным телом в игре своей команды. Все изменилось, как только оппонентом Бечирая стал Алексей Никитин. Никитин позволил себе разочек «передохнуть», чем идеально воспользовался Бечирай. Сразу после гола, защитник что есть силы ударил ладонью по штанге. К сожалению, за это не дают очков ни в одном виде спорта.

Центральный защитник. Пабло Фонтанелло («Урал»)

Один из самых надежных защитников в истории «Урала» никогда не забудет 33-ю минуту матча с «Тереком». Это были одни из худших мгновений его жизни. За свою карьеру Фонтанелло переигрывал Коноплянку, Ярмоленко и Дзюбу. Но перед Олегом Ивановым спасовал. Капитан «Терека» в одиночку прошел в штрафную «Урала», неспешно уложил на газон Фонтанелло и вколотил мяч в сетку ворот гостей.

Правый полузащитник. Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»)

Цаллагов не был худшим игроком матча с «Зенитом». Временами Ибрагиму удавались фирменные подключения по флангу – они, как правило, застают соперников врасплох. Один из его навесов едва не стал голевым, но Молло каким-то чудом пробил в Лодыгина. В обороне Ибрагим справлялся заметно хуже. Немалое количество атак «Крылья» получили именно через его зону.

Центральный полузащитник. Иван Маевский («Анжи»)

«Привяжу себя веревками к раздевалке и буду умолять, чтобы меня не выгнали», – заявлял Маевский в пору выступлений за польскую «Завишу». Веревки не помогли, и март 2016-го Иван начал в составе «Анжи». Теперь повязать веревками Маевского мечтают махачкалинские фанаты: белорус проиграл почти всю борьбу на жизненно важном участке поля. Кто выигрывает центр, тот выигрывает матч. В игре «Анжи» – «Спартак» эта поговорка сработала на все 100%.

Центральный полузащитник. Шелдон Бато («Крылья Советов»)

«Мне повезло, что я дебютировал именно в матче с «Зенитом», – с довольной улыбкой произнес питерскому журналисту защитник «Крыльев» Шелдон. Шел август 2015. Самарцы пребывали в явной эйфории от выхода в Премьер-лигу и какое-то время даже пребывали в шестерке сильнейших.

С тех пор многое поменялось. «Крылья» растеряли кураж и очутились в шаге от зоны вылета. А Шелдон Бато сменил амплуа: в матче с «Зенитом» ему пришлось играть на позиции опорника. Со своей задачей Бато не справился. «Крылья» атаковали в основном через фланги. Изредка самарцы что-то пытались создать в центральной зоне, но ужасающий процент брака со стороны Шелдона испортил не одну атаку «Крыльев».

Левый полузащитник. Денис Ткачук («Рубин»)

Заунывная игра «Рубина» привела к закономерному поражению в первом тайме матча с «Мордовией». Наставник казанцев справедливо решил, что дело в недостаточной активности левого фланга. И заменил Ткачука на проверенного Гекдениза Карадениза. Тренерское чутье не подвело Чалого. Игра «Рубина» во втором тайме заметно усилилась, и именно турок сравнял счет. Да еще показал борцовский прием.

Нападающий. Адис Яхович («Крылья Советов»)

Звучит стартовый свисток арбитра. Мяч с центра поля разыгрывают хозяева. Яхович откатывает мяч на Молло, и француз в приступах паники выбивает мяч куда-то в аут. В этот момент стало понятно: «Крылья» собираются играть на 0:0. Шансов при сверхосторожной тактике у Адиса изначально было немного. На половине поля «Крыльев» находилось 10 самарцев. В какой-то момент Яхович осознал бесперспективность своего пребывания впереди и начал оттягиваться в поисках мяча в глубину поля. Увы, в обороне Адис принес ненамного больше пользы.

Нападающий. Евгений Селезнев («Кубань»)

Украинский форвард впервые в карьере сыграл в Химках. И явил местным болельщикам свои недюжинные ораторские способности. Словарный запас Селезнева не заканчивался все 90 минут матча. Евгений периодически конфликтовал с футболистами ЦСКА, а по окончании встречи осадил судейскую бригаду. Подмосковные морозы никак не сказались на складности его речи. Зато на игре – более чем. Селезнев не создал ни одного опасного момента, а его «Кубань» закономерно уступила армейцам.

Нападающий. Эзекиэль Хенти («Локомотив»)

Победителей обычно не судят, но матч между «Краснодаром» и «Локо» – исключение из правил. В течение нескольких минут Хенти дважды выходил один на один, и оба раза бил точно в Крицюка. За пять минут до конца Эзекиэль решил устроить рандеву Вандерсона и Гилерме. Своим небрежным пасом назад Хенти едва не обрезал всю команду, но Гилерме ценой неимоверных усилий оказался первым на мяче.