Инфантино возглавил ФИФА. «МЮ» попал на «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги Европы. Дайджест событий дня

Моуринью – кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Вот уж чудеса, стоило вчера "Манчестер Юнайтед" уничтожить в 1/16 финала Лиги Европы датский "Мидтьюлланд" (5:1), как тут же стихли слухи о замене Луи ван Гаала португальцем Жозе Моуринью. Впрочем, от "особенного" не отстали, а тут же сосватали прямо в сборную Англии на смену Рою Ходжсону. Назначение произойдет в том случае, если англичане провалятся на Евро-2016.

"Манчестер Юнайтед" заплатит 60 миллионов евро "Бенфике" за Ренату Санчеса

Раз уж вопрос о приходе Моуринью временно приостановлен, надо кого-нибудь прикупить за немыслимые деньги. Португальские СМИ уверены в том, что сделка по переходу 18-летнего полузащитника "Бенфики" Ренату Санчеса в стан "Манчестер Юнайтед" уже согласована, и англичане расстанутся аж с 60 миллионами евро. И все это ради футболиста, который дебютировал во взрослом футболе (то есть, в основном составе "Бенфики") всего лишь четыре месяца назад!

Сезон для Майкона практически завершен

Очень грустные новости для фанатов московского "Локомотива". Клуб и так испытывает острый дефицит качественных форвардов, а теперь еще и лишается бразильца Майкона, которого Игорь Черевченко в первой половине сезона очень эффективно использовал для усиления в последние полчаса игры. Причина – травма в первом матче с "Фенербахче", из-за которой футболист провел на поле всего 13 минут. Ожидалось, что восстановление займет примерно до двух месяцев, но сейчас прогнозы куда менее оптимистичны – от трех до пяти месяцев без футбола. А там уже и сезон-2015/16 подойдет к концу.

Дзюба угодил в сферу интересов римского "Лацио"

"Лацио" раздумывает над покупкой форварда "Зенита" Артема Дзюбы, поскольку летом итальянцы потеряют сразу двух своих нападающих – Мирослав Клозе планирует завершить карьеру, а Алессандро Матри вернется в "Милан" по окончании арендного соглашения. Сумма трансфера российского футболиста может составить 10-15 миллионов евро. Внимание к себе Дзюба привлек, прежде всего, успешным выступлением в Лиге чемпионов – там он отметился шестью забитыми мячами в восьми матчах, а еще дважды выступил ассистентом. Пока же "Дзюбиньо" замышляет усилить сборную России по биатлону.

Десять трансферных попаданий и промахов "Зенита"

Инфантино стал новым президентом ФИФА

Выборы президента ФИФА выиграл улыбчивый швейцарский адвокат Джанни Инфантино, знакомый каждому, кто хоть раз смотрел жеребьевку еврокубков по телевизору. Изначально было пять кандидатов на заветный пост, однако свою кандидатуру сразу же после предвыборной речи снял южноафриканский бизнесмен Токио Севале. По итогам первого тура Инфантино набрал 88 голосов, а его главный конкурент – шейх Салман бен Ибрагим Аль Халифа — на три меньше.

Именно эти два господина стали центральными фигурами и во втором туре , и уже там Инфантино опередил шейха сразу на 27 голосов – 115 против 88. Таким образом, за него проголосовало более 50% избирателей, чего по правилам вполне хватило для победы, которая порадовала и президента России. Ликование министра спорта РФ также вполне объяснимо.

"Помой свои грязные руки". Что окружает выборы президента ФИФА

В 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" встретится с "Ливерпулем"

Сегодняшний день принес нам еще и крайне интересный расклад на следующей стадии Лиги Европы. По результатам сегодняшней жеребьевки между собой предстоит сыграть двум испанским командам – "Атлетику" и "Валенсии", однако главным противостоянием, конечно же, объявлена дуэль "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Юрген Клопп одобряет.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

"Шахтер" (Украина) — "Андерлехт" (Бельгия),

"Базель" (Швейцария) — "Севилья" (Испания),

"Вильярреал" (Испания) — "Байер" (Германия),

"Атлетик" (Испания) — "Валенсия" (Испания),

"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия),

"Спарта" (Чехия) — "Лацио" (Италия),

"Боруссия" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия),

"Фенербахче" (Турция) — "Брага" (Португалия).

Александр Мостовой-младший проходит просмотр в "Бенфике"

19-летний сын экс-полузащитника сборной России Александра Мостового может стать игроком португальской "Бенфики" - сейчас он находится на просмотре. Если понравится тренерам, то достанется лиссабонскому клубу бесплатно. А дальше-то что? А дальше все будут вспоминать о том, что 24 года назад контракт с "Бенфикой" подписал Мостовой-старший, но не провел в чемпионате Португалии и десяти матчей. Потеряться в Лиссабоне – не лучшая семейная традиция, лучше уж, как и отец, стать легендой симпатичного клуба из Испании. Удачи молодому футболисту.

Джеррард может завершить карьеру по окончании сезона

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард не стал отрицать, что нынешний сезон может стать для него последним в профессиональном футболе. "Я знаю, что моя карьера заканчивается. Я собираюсь заняться получением тренерской лицензии, а Футбольная ассоциация Англии ведет активную работу, помогая бывшим игрокам стать тренерами. Пока еще ничего не ясно на 100%, но этот сезон в "Гэлакси" может стать последним в моей карьере профессионального футболиста", - заявил легендарный английский игрок.

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