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    Первый раунд выборов президента ФИФА не выявил победителя

    На проходящих в швейцарском Цюрихе выборах нового главы ФИФА завершился первый раунд голосования. По его итогам Джанни Инфантино набрал 88 голосов, шейх Салман бен Ибрагим Аль Халифа — 85, принц Иордании Али бен аль-Хусейн — 27, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань — 7.

    Формально победителем первого тура голосования стал Инфантино, однако ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов, необходимых для победы на выборах в первом туре. Таким образом, в ближайшее время в Цюрихе будет проведен второй раунд, в котором для победы необходимо будет набрать больше половины голосов (104).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2016 18:22
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 26 февраля 2016, 20:06

      Кого из них купил Кремль??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Altayvovan 26 февраля 2016, 19:08

      Арабы сделают Инфантино!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 26 февраля 2016, 19:06

      Победит тот, у кого денег больше. Коррупция, она везде.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 февраля 2016, 18:34

      Ну наверно Инфантино победит.

      2
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