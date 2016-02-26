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    Путин послал Инфантино поздравительную телеграмму

    Президент России Владимир Путин поздравил Джанни Инфантино с победой на выборах главы ФИФА.

    "Активная и плодотворная деятельность в международных спортивных организациях, значимый личный вклад в развитие футбольного движения по праву снискали Вам высокий авторитет.

    Уверен, что профессиональный опыт, большой творческий, организаторский потенциал помогут Вам в работе на новом ответственном посту, послужат укреплению позиций Международной федерации футбольных ассоциаций в мире.

    Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с ФИФА, в частности в подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года", – сказано в поздравительной телеграмме Путина.

    Источник: Kremlin.ru

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    26.02.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 22:08

      А посылочку вслед за телеграммой не отправил?

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