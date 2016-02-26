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    Дзюба провел тренировку с биатлонистами

    Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Дмитрий Богаев посетили учебно-тренировочный центр в Токсово, где провели тренировку с биатлонистами Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым.

    Игроки "Зенита" совершили стометровую пробежку на лыжах и провели стрелковую сессию.

    "Всегда мечтал испытать эти ощущения, узнать, что такое биатлон. Смотреть по телевизору – это одно, а выйти на трассу – совсем другое. И кататься непросто, и подъезд к стрельбищу непростой, и патроны надо определенным образом доставать. Но все классно!

    Спасибо Алексею Волкову за то, что с пониманием к нам отнесся, все показал и объяснил. Это было потрясающе! Надеюсь, как-нибудь встретимся с биатлонистами и на футбольном поле! И, конечно, будем за них болеть!" – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.02.2016 23:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 16:26

      Встретиться с биатлонистами на поле - это как? Быть мишенью? Впрочем, не помешало бы иметь в команде стрелка, чтобы бегали быстрее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 27 февраля 2016, 00:10

      Керж бы выбил 5 из 5, на соседской мишени )

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 23:52

      Блин, осталось нырнуть за амфорой и полетать со стерхами, так сказать, по стопам...

      -2
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 > Aztec58 27 февраля 2016, 08:27

      Завидуй молча!

      1
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