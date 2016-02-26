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    Клопп: «Отличный жребий, я хотел получить в соперники «МЮ»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, на этой стадии турнира мерсисайдцы сыграют против "Манчестер Юнайтед".

    "Отлично. Мы заслужили эти матчи, будет непросто. Вчера я сказал своему тренерскому штабу, что хочу получить в соперники "Манчестер Юнайтед".

    В АПЛ мы хорошо с ними сыграли, но уступили со счетом 0:1. Мы не заслуживали такого результата. Теперь мы получили возможность выступить удачнее. На этой стадии простых матчей быть не может", – сказал Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

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    26.02.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 27 февраля 2016, 11:35

      Будем откровенны, последняя игра и победа МЮ - кое кому больше повезло. Хотя игра полностью контролировалась Ливерпулем. Теперь посмотрим кто кого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 26 февраля 2016, 22:39

      Любит погорячее)))+ точно хочет реванша за поражение в чемпионате

      2
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    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 26 февраля 2016, 20:29

      Смело, но не безумно)

      2
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