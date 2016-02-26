Клопп: «Отличный жребий, я хотел получить в соперники «МЮ»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, на этой стадии турнира мерсисайдцы сыграют против "Манчестер Юнайтед".

"Отлично. Мы заслужили эти матчи, будет непросто. Вчера я сказал своему тренерскому штабу, что хочу получить в соперники "Манчестер Юнайтед".

В АПЛ мы хорошо с ними сыграли, но уступили со счетом 0:1. Мы не заслуживали такого результата. Теперь мы получили возможность выступить удачнее. На этой стадии простых матчей быть не может", – сказал Клопп.