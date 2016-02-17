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  • Тень Зидана. Матерацци — последний великий защитник Италии

Тень Зидана. Матерацци — последний великий защитник Италии

У каждой большой футбольной нации есть что-то вроде собственной идеологии, по которой ее можно идентифицировать. Узнаваемый стиль, помогающий провести границы между инкарнациями игры, будь то кальчо или "фусбаль". Англичане играют весь матч в высоком темпе, у испанцев хорошо развита культура короткого-среднего паса, бразильцы техничные, а итальянцы могут похвастаться организованной обороной. Это, конечно, не правила, а клише, но и они появились неспроста.

Маленький тест: кого вы представляете, когда слышите словосочетание "итальянский защитник"? Люди из поколения постарше могут назвать, например, Гаэтано Ширеа, люди намного старше – Джачинто Факкетти. Подавляющему большинству на ум приходит кто-то из пары Неста-Мальдини или последний игрок обороны, получивший "Золотой мяч" – Фабио Каннаваро. Каждый из этих ответов будет правильным, ведь все это –ключевые фигуры своих эпох, заставлявшие говорить об итальянской обороне с интимным придыханием Ильи Казакова.

Фольклорным персонажем итальянский защитник стал на рубеже 60-х годов, благодаря самому известному и ненавидимому (в том числе самими итальянцами, десятилетиями пытающимися сорвать с себя этот ярлык) изобретению кальчо – "катеначчо" Эленио Эрреры. О том, что это такое, знают все, кто слышал о "гостевой модели" Лобановского, пусть сравнение и немного грубое.

Не то чтобы это направление футбольной мысли просуществовало особенно долго. Зато изменило вектор воспитания итальянской молодежи. Обучение грамотной игре в обороне и чтению действий соперника стало фундаментом, на котором, в том числе, выросла великая Серия А 90-х.

Поэтому "итальянский защитник" – понятие нарицательное, а виднейшие представители этой касты – фигуры для поклонения. Однако сегодня этот культ резко пошел на спад, пусть футбольные школы и прививают ставшую традиционной оборонительную выучку.

В последние годы в Серии А доминирует одна команда – "Ювентус". Исключение составляет, пожалуй, лишь этот сезон, отредактированный усилением соперников и перестройкой в Турине. Но "Юве", когда выстраивает оборону из четырех игроков в линию, играет лучшая пара защитников в чемпионате – Бонуччи и Кьеллини. Они же являются основными в сборной. Поскольку и "старая синьора", и "скуадра адзурра" любят играть в три защитника, к ним присоединяется кто-то еще. Чаще всего, молодеющий ветеран Андреа Бардзальи.

После недавней победы над "Наполи" сухая серия "Юве" в чемпионате составила семь матчей. Повод для аплодисментов Бонуччи-Кльеллини. Они сыграны, подготовлены и пригодятся почти любому клубу. Но так ли они хороши на самом деле?

Нет, они однозначно хороши и это подтвердит любая статистическая выкладка на ваш вкус, но поставили вы бы их в один ряд с Нестой и Каннаваро? Вряд ли. Окей, не каждое поколение может похвастаться великими игроками. Задачка попроще: сильнее ли Кьеллини и/или Бонуччи, чем тот же Бардзальи, скажем, образца 2010-2011 годов? Тогда все эксперты по Италии с надрывом доказывали, что Андреа – лучший защитник в мире. Вы сомневаетесь. И правильно делаете, ведь и тот и другой способны привезти, а комментаторы еще любят говорить о Кьеллини, который должен был стать для "Ювентуса" новым Каннаваро. Должен, но не стал. Кто-то скажет, что это вопрос харизмы. Возможно, но лишь отчасти. Ведь если бы в футбол играла харизма, Джоуи Бартон считался бы игроком мирового уровня.

В каком-то смысле это веяние эпохи. Сейчас принято обороняться всей командой, соответственно индивидуальности в этом процессе играют меньшую роль, чем прежде. Плюс, многие любят говорить, что в Италии сейчас играет "неудачное поколение". Но если вдруг это действительно конец, и игроки обороны впредь не поднимутся выше утилитарных элементов в общей системе, что мы должны занести в учебники? Кто последний итальянский защитник с большой буквы И? Бардзальи, конечно, продукт той эпохи, но символом не был никогда.

Последнее слово в жанре сказал презираемый и всеми забытый Марко Матерацци. После ЧМ-2006 он провел в "Интере" еще пять лет, но в истории остался лишь реликтовый удар от Зинедина Зидана. Есть люди, которые до сих пор ненавидят его за то, что Зидан тенью прошел мимо кубка мира. Великий француз, впрочем, бросил на Матерацци тень еще гуще. Никто не помнит, как человек совершенно не выдающихся способностей блестяще подменил гениального Несту в двух важнейших матчах.

Как не запомнили, что Матрикс воплощал все великое в итальянском футболе. Неста – поцелованный богом игрок, чей первый пас можно демонстрировать на арт-галереях. Каннаваро – дьявол, способный при 176 см роста перепрыгнуть дом и читающий игру, будто играет в шахматы. Про Мальдини и Ширэа можно даже не начинать. На их фоне Марко был всего лишь средним защитником, который и в "Интере" играл, потому что "нерадзурри", в отличие от соседей, не удалось разжиться игроками мирового масштаба.

В том же заключается феномен Матерацци. Довольно посредственный игрок, он достиг высочайшего мастерства в эксплуатации итальянского стиля. И для кого-то из соперников был страшнее Несты. Во время матча Марко методично избивал соперника, при каждом контакте аккуратно выставляя локоть или колено. Так, чтобы судья не увидел или не захотел видеть. И в этом нет ничего постыдного – Серия А тех лет была чемпионатом, где по ногам били не в следующую, а в ту же секунду, когда игрок принимал мяч.

К концу матча многие форварды просто не хотели иметь с Матерацци никаких дел. Молодых и неопытных такой подход мог деморализовать и выключить из игры насовсем. При этом Марко не был маньяком, ломающим ноги налево и направо. О нет, он – методичный жестокий  психолог, который понимал правила игры лучше всех и поставил их себе на службу. Футбольная жестокость у него не была проявлением варварства, а изысканным приемом гроссмейстера. Продуманным способом заменить талант. Самое прекрасное в этом, что, не будучи великим игроком, Матерацци точнее прочих отражал эпоху великих.

В сегодняшней Италии таких игроков нет. Хоть нет и недостатка в защитников классом "выше среднего". Какой-нибудь Астори или Ачерби при случае достойно впишется в тройку рядом с туринцами. В том же "Юве" подрастает Ругани, а "Милан" не просто так выкинул кучу денег на покупку Романьоли, которого уже успели окрестить "новым Нестой". Возможно, так бы оно и было, родись он лет на десять раньше.

Изменились условия игры и ключевые тенденции – "Золотой мяч" дают сегодня игрокам атаки. Пока не все так плохо. Школа работает, даже самые молодые итальянские защитники анализируют игру на приличном уровне. Но слово "итальянский" больше не синоним слова "лучший". Так что, когда ваши друзья устроят вечер ностальгии, вспоминая Фигу, Недведа или Индзаги, удивите их – вспомните Матерацци. Антигероя поколения и последний символ эпохи великих итальянских защитников.

Неохота лис. Почему "Лестер" такой крутой

[cr]

Италия. Серия А Ювентус Интер Милан Каннаваро Фабио Неста Алессандро Кьеллини Джорджо Матерацци Марко Барцальи Андреа Бонуччи Леонардо
Комментарии (4)
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Aztec58
1455724889
Это самостоятельное творчество или перевод из иностранного источника? Слишком демонизировали, блин. Сам-то я, как шестидесятник, отдам голос за Факкетти, ага.
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Kano
1455730117
Зидан был и остается кумиром миллионов. По сравнению с ним Марко кто? Никто! Так скажут миллионы, и еще миллион это подтвердят. В том году Зинедин завершал карьеру. Успешную карьеру, которая останется в памяти многих, карьеру, которая для многих желанна. И многим хотелось чтоб точка в ней была в финале, к которому он шел и тащил("тащил", ибо командный вид спорта) свою("свою", ибо он алжирец) сборную. И всем сказалось, вот она сказка, вот он герой времени. Но......... Но появляется некий Марко Матерацци, которого быть может многие знать не знали, и всю эту сказку превращает, точнее говорит нагло всем: "happy end-а не будет" и тушит свет над всеми и над всем. И тут то, очень применимо слова великого философа(не чуть не уступает Ван Галлу) Аршавина: "Ваши ожидания, это ваши проблемы". По сути это и сделал Марко. Вы хотите сказку, а я хочу кубок Мира, и берет его. Вот скажите, он подлец? По мне, не чуть. Он хотел, вы хотели. Он свое получил, а вы нет. Я тоже думал Марко Матерацци тот еще гад и все такое, но и Зидан повелся. Быть может у Зизу даже сдали нервы и от хотел слиться. Хотя многие скажут что он на такое не способен. Зидан мог бы биться до конца и даже выиграть кубок Мира и в конце кинуть свою футболку ему в лицо со словами: "На держи, весь матч хотел ведь". Но к сожалению он этого не сделал. Чувства взяли верх и он бросился выяснять отношения. Да это мужественно быть может и что для него моральная ценность при выше всего, но о какой моральной ценности идет речь, когда твой соперник этими качествами не владеет(быть может, ибо судить его я не могу, т.к. не знаю Марко). В любом бою, ну если ты очень правильный человек, нужно использовать тоже самое что и твой соперник. В тоже время хочется сказать и о Марко, который плюнул на репутацию и взял такие для страны кубок Мира. Скажу одно в заключении: "Не которые войны не выиграть без таких персонажей как Марко Матерацци". И самое главное этот персонаж в отличии от Зидана сыграет свою роль на отлично и принесет результат. Не судите, да не судимы будете. Спасибо за внимание!!!
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t1sseda
1455870059
Статья бред! Матерацци конечно герой того ЧМ, но герой своеобразный. До уровня Мальдини, Несты и Каннаваро никогда не дотягивал. И считать его последним символ той эпохи топ защитников глупо! Трио из Турина индивидуально сильнее Марко, Кьел в борьбе более мастеровит и часто подключается к атакам, головой играет ничем нихуже, Бонн с первым пасом и умением играть старого Либеро (последнего Защитника), ну а Барц в свои 35 просто монстр и именно он сейчас последний символ Итальянских топ защиткиов, то как он выбирает позицию и читает игру в защите, наверное никто не делает так в мире. Про Астори и прочих просто смех...еслиб они были классом выше среднего играли бы в том же Юве с теми же Кьеллини Бонуччи Барцальи, или в других топ командах Европы! Да и синоним слова Итальянский Защитник до сих пор Лучший!!!
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ЦСКА 3011
1456654719
"Интимным придыханием Ильи Казакова" фу , жесть, эй автор свою склонность мужеложству нужно скрывать.....есть закон такой
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