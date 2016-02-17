Тень Зидана. Матерацци — последний великий защитник Италии

У каждой большой футбольной нации есть что-то вроде собственной идеологии, по которой ее можно идентифицировать. Узнаваемый стиль, помогающий провести границы между инкарнациями игры, будь то кальчо или "фусбаль". Англичане играют весь матч в высоком темпе, у испанцев хорошо развита культура короткого-среднего паса, бразильцы техничные, а итальянцы могут похвастаться организованной обороной. Это, конечно, не правила, а клише, но и они появились неспроста.

Маленький тест: кого вы представляете, когда слышите словосочетание "итальянский защитник"? Люди из поколения постарше могут назвать, например, Гаэтано Ширеа, люди намного старше – Джачинто Факкетти. Подавляющему большинству на ум приходит кто-то из пары Неста-Мальдини или последний игрок обороны, получивший "Золотой мяч" – Фабио Каннаваро. Каждый из этих ответов будет правильным, ведь все это –ключевые фигуры своих эпох, заставлявшие говорить об итальянской обороне с интимным придыханием Ильи Казакова.

Фольклорным персонажем итальянский защитник стал на рубеже 60-х годов, благодаря самому известному и ненавидимому (в том числе самими итальянцами, десятилетиями пытающимися сорвать с себя этот ярлык) изобретению кальчо – "катеначчо" Эленио Эрреры. О том, что это такое, знают все, кто слышал о "гостевой модели" Лобановского, пусть сравнение и немного грубое.

Не то чтобы это направление футбольной мысли просуществовало особенно долго. Зато изменило вектор воспитания итальянской молодежи. Обучение грамотной игре в обороне и чтению действий соперника стало фундаментом, на котором, в том числе, выросла великая Серия А 90-х.

Поэтому "итальянский защитник" – понятие нарицательное, а виднейшие представители этой касты – фигуры для поклонения. Однако сегодня этот культ резко пошел на спад, пусть футбольные школы и прививают ставшую традиционной оборонительную выучку.

В последние годы в Серии А доминирует одна команда – "Ювентус". Исключение составляет, пожалуй, лишь этот сезон, отредактированный усилением соперников и перестройкой в Турине. Но "Юве", когда выстраивает оборону из четырех игроков в линию, играет лучшая пара защитников в чемпионате – Бонуччи и Кьеллини. Они же являются основными в сборной. Поскольку и "старая синьора", и "скуадра адзурра" любят играть в три защитника, к ним присоединяется кто-то еще. Чаще всего, молодеющий ветеран Андреа Бардзальи.

После недавней победы над "Наполи" сухая серия "Юве" в чемпионате составила семь матчей. Повод для аплодисментов Бонуччи-Кльеллини. Они сыграны, подготовлены и пригодятся почти любому клубу. Но так ли они хороши на самом деле?

Нет, они однозначно хороши и это подтвердит любая статистическая выкладка на ваш вкус, но поставили вы бы их в один ряд с Нестой и Каннаваро? Вряд ли. Окей, не каждое поколение может похвастаться великими игроками. Задачка попроще: сильнее ли Кьеллини и/или Бонуччи, чем тот же Бардзальи, скажем, образца 2010-2011 годов? Тогда все эксперты по Италии с надрывом доказывали, что Андреа – лучший защитник в мире. Вы сомневаетесь. И правильно делаете, ведь и тот и другой способны привезти, а комментаторы еще любят говорить о Кьеллини, который должен был стать для "Ювентуса" новым Каннаваро. Должен, но не стал. Кто-то скажет, что это вопрос харизмы. Возможно, но лишь отчасти. Ведь если бы в футбол играла харизма, Джоуи Бартон считался бы игроком мирового уровня.

В каком-то смысле это веяние эпохи. Сейчас принято обороняться всей командой, соответственно индивидуальности в этом процессе играют меньшую роль, чем прежде. Плюс, многие любят говорить, что в Италии сейчас играет "неудачное поколение". Но если вдруг это действительно конец, и игроки обороны впредь не поднимутся выше утилитарных элементов в общей системе, что мы должны занести в учебники? Кто последний итальянский защитник с большой буквы И? Бардзальи, конечно, продукт той эпохи, но символом не был никогда.

Последнее слово в жанре сказал презираемый и всеми забытый Марко Матерацци. После ЧМ-2006 он провел в "Интере" еще пять лет, но в истории остался лишь реликтовый удар от Зинедина Зидана. Есть люди, которые до сих пор ненавидят его за то, что Зидан тенью прошел мимо кубка мира. Великий француз, впрочем, бросил на Матерацци тень еще гуще. Никто не помнит, как человек совершенно не выдающихся способностей блестяще подменил гениального Несту в двух важнейших матчах.

Как не запомнили, что Матрикс воплощал все великое в итальянском футболе. Неста – поцелованный богом игрок, чей первый пас можно демонстрировать на арт-галереях. Каннаваро – дьявол, способный при 176 см роста перепрыгнуть дом и читающий игру, будто играет в шахматы. Про Мальдини и Ширэа можно даже не начинать. На их фоне Марко был всего лишь средним защитником, который и в "Интере" играл, потому что "нерадзурри", в отличие от соседей, не удалось разжиться игроками мирового масштаба.

В том же заключается феномен Матерацци. Довольно посредственный игрок, он достиг высочайшего мастерства в эксплуатации итальянского стиля. И для кого-то из соперников был страшнее Несты. Во время матча Марко методично избивал соперника, при каждом контакте аккуратно выставляя локоть или колено. Так, чтобы судья не увидел или не захотел видеть. И в этом нет ничего постыдного – Серия А тех лет была чемпионатом, где по ногам били не в следующую, а в ту же секунду, когда игрок принимал мяч.

К концу матча многие форварды просто не хотели иметь с Матерацци никаких дел. Молодых и неопытных такой подход мог деморализовать и выключить из игры насовсем. При этом Марко не был маньяком, ломающим ноги налево и направо. О нет, он – методичный жестокий психолог, который понимал правила игры лучше всех и поставил их себе на службу. Футбольная жестокость у него не была проявлением варварства, а изысканным приемом гроссмейстера. Продуманным способом заменить талант. Самое прекрасное в этом, что, не будучи великим игроком, Матерацци точнее прочих отражал эпоху великих.

В сегодняшней Италии таких игроков нет. Хоть нет и недостатка в защитников классом "выше среднего". Какой-нибудь Астори или Ачерби при случае достойно впишется в тройку рядом с туринцами. В том же "Юве" подрастает Ругани, а "Милан" не просто так выкинул кучу денег на покупку Романьоли, которого уже успели окрестить "новым Нестой". Возможно, так бы оно и было, родись он лет на десять раньше.

Изменились условия игры и ключевые тенденции – "Золотой мяч" дают сегодня игрокам атаки. Пока не все так плохо. Школа работает, даже самые молодые итальянские защитники анализируют игру на приличном уровне. Но слово "итальянский" больше не синоним слова "лучший". Так что, когда ваши друзья устроят вечер ностальгии, вспоминая Фигу, Недведа или Индзаги, удивите их – вспомните Матерацци. Антигероя поколения и последний символ эпохи великих итальянских защитников.

Неохота лис. Почему "Лестер" такой крутой

[cr]