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  • «Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков». Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

«Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков». Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

- Роман Широков с большой вероятностью окажется в ЦСКА. Как такое могло случиться?

- Такой футболист нужен везде и всем. Даю 200 процентов, что он не затеряется в ЦСКА.  Сложилась ситуация, что его выкинул "Спартак". Думаю, в таких условиях именно Широкову больше нужен ЦСКА, чем армейцам необходим хавбек. Но если переход состоится, будет хорошее приобретение.

 - Но Широкову уже 34 года, что не вписывается в философию ЦСКА брать молодых игроков, которых впоследствии можно продать.

 - Бывают и такие моменты, это неоднозначная ситуация. Да, ЦСКА держит курс на омоложение состава, но могу сказать, что это одно из приятных исключений, когда можно заполучить в команду опытного, титулованного футболиста, который поможет ЦСКА в завоевании трофеев.

 - Есть мнение, что Слуцкий захотел увидеть Широкова в ЦСКА, чтобы дать ему игровую практику перед чемпионатом Европы.

 - Конечно, и такой момент присутствует. Но нельзя не признать, что Широков – игрок высочайшего уровня, особенно в российских рамках. Поэтому разбрасываться такими футболистами не стоит.

 - На позиции Широкова в ЦСКА играет Еременко, в центре поля выходит Дзагоев. Кто может пострадать от перехода Широкова?

 - А почему вы думаете, что он приходит на чье-то место? Почему бы не сказать, что это какая-то помощь команде. Могут же уживаться вместе Роналду и Бэйл, образно говоря. Почему бы и здесь не ужиться таким игрокам, как Широков, Еременко и Дзагоев? Все возможно. У Леонида Викторовича широкие взгляды на тактику. Вспомните, например, как с "Ростовом" в Химках Вернблум вышел играть центрального нападающего. Бывает и такое. Я не удивлюсь, если у Слуцкого будут какие-то новые наработки в тактическом плане. Век живи – век учись.

 - ЦСКА подписывает полузащитников Широкова и Ткачева, хотя ушел основной нападающий Думбия. Будут покупки в атаку, или Слуцкому придется искать резервы?

 - Вспомните, когда в позапрошлом году у нас был Думбия, но он получил травму. Больше половины сезона мы играли с Мусой на острие, неплохо действовали те же Дзагоев и Еременко, которые моментами выдвигались в нападение. Здесь нельзя говорить, что в команде обязательно должен быть строгий центрфорвард. В современном футболе это не обязательно.

Ретроспектива Романа Широкова. Новичок ЦСКА, каким мы его уже не помним

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Россия. Премьер-лига Интервью ЦСКА Широков Роман Думбия Сейду Муса Ахмед
Комментарии (1)
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Fandorine
1454417994
Смешной ДЮСШ-тренер Максим Боков)))))))
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