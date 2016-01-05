«Манчестер Юнайтед» хочет купить Бэйла. «Зенит» может потерять защитника. Дайджест событий дня

Бенитес получит от «Реала» 9,5 миллионов

«Реал» заплатит бывшему главному тренеру Рафаэлю Бенитесу 9,5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Сообщается, что размер этой компенсации зависит от числа рабочих дней, которые Бенитес провел в качестве наставника мадридского клуба. Испанец возглавлял «Реал» на протяжении семи месяцев, а его договор был рассчитан до 2017 года.

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Вальке может быть дисквалифицирован на девять лет

Следственная палата комитета по этике ФИФА желает на 45 дней продлить отстранение от футбольной деятельности генерального секретаря организации Жерома Вальке. Кроме того, следственная палата рекомендовала дисквалифицировать спортивного функционера на девять лет.

Напомним, срок 90-дневного отстранения Вальке заканчивается в полночь 5 января.

Витсель может перейти в «Челси» или «Тоттенхэм»

Полузащитником «Зенита» Акселем Витселем интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что оба лондонских клуба могут попытаться приобрести бельгийца этой зимой. Летом «Челси» уже предлагал за Витселя 23 миллиона фунтов, но тогда переговоры завершились неудачно, поскольку «Зенит» хочет заработать на продаже своего игрока как можно больше.

На данный момент «Челси» планирует сделать «Зениту» новое предложение.

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Лиссабонский «Спортинг» хочет приобрести Нету у «Зенита»

Защитник «Зенита» Луиш Нету может стать игроком лиссабонского «Спортинга». Сообщается, что представители португальского клуба уже связались с агентом футболиста.

По данным Transfermarkt, стоимость 27-летнего защитника составляет четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне Нету провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей.

Гвардиола: «Не продлил контракт с «Баварией», потому что хочу тренировать клуб АПЛ»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола назвал причину, из-за которой он не продлил контракт с мюнхенским клубом.

«Причина, по которой я не продлил контракт с «Баварией», проста: я хочу тренировать клуб английской Премьер-лиги. У меня есть несколько предложений из Англии, но я пока не определился, где продолжу работу», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Юнайтед» предложит за Бэйла 102 миллиона

«Манчестер Юнайтед» предпримет очередную попытку переманить к себе полузащитника«Реала» Гарета Бэйла. Сообщается, что «красные дьяволы» предложат за валлийского хавбека 102 миллиона евро, что на один миллион больше, чем мадридский клуб заплатил «Тоттенхэму» летом 2014 года.

Однако Бэйл пока не собирается покидать Мадрид и хочет знать, какая ему будет отведена роль в команде Зинедина Зидана.

«Челси» отказался возвращать Косту в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах своего бывшего нападающего Диего Косты, который летом 2014 года перешел в «Челси» за 40 миллионов евро. «Матрасники» прощупывали почву на счет возвращения футболиста в команду, пытаясь воспользоваться тем, что Коста в этом сезоне проводит не совсем удачный сезон на «Стэмфорд Бридж», однако получили отказ от лондонского клуба.

Вместе с тем сообщается, что «Челси» в поисках усиления атакующей линии команды обратил внимание на нападающего «Атлетико» Джексона Мартинеса.

«Интер» и «Манчестер Сити» начали переговоры по трансферу Сабалеты

«Интер» проявляет интерес к приобретению защитника «Манчестер Сити» Пабло Сабалеты.

Сообщается, что стороны вступили в переговоры после рождества. Сам футболист не намерен покидать «Манчестер Сити» в январе, однако будет готов сменить место работы летом.

По информации источника, инициатором этого трансфера является главный тренер «Интера» Роберто Манчини, который уже работал с Сабалетой, когда возглавлял английский клуб.

В нынешнем сезоне Сабалета сыграл пять матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Зимнее трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» предложит 102 миллиона за Бэйла