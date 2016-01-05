Демо-версия. Как россияне могут вернуться в АПЛ

Для клубов АПЛ стало традицией арендовать на пару зимних месяцев звезд MLS. В США играют по системе весна-осень, и с декабря до марта игроки отдыхают. Почти как в РФПЛ. «Бомбардир» отобрал четверых россиян, которые могли бы пойти тем же путем.

Для клубов АПЛ стало традицией арендовать на пару зимних месяцев уехавших доигрывать в MLS звезд. В США играют по системе весна-осень, и с декабря до марта игроки отдыхают. Почти как в РФПЛ. "Бомбардир" отобрал четверых россиян, которые могли бы пойти тем же путем.

Первопроходцем движения по репатриации в далеком 2009 году стал Дэвид Бекхэм (американца Донована по понятным причинам не учитываем). Звездный англичанин после "Реала" явно скучал в Америке. Двухмесячная аренда в мощный тогда "Милан" стала отдушиной. Дэвид вписался в состав сходу, что помогло продлить срок соглашения до лета. Фанаты с основного места работы – "Лос-Анджелес Гэлакси" – поступок англичанина не оценили, устроив тому по возвращении обструкцию.

Но прецедент был создан. Последующие арендные соглашения заключались уже строго на два месяца, а основным направлением стала АПЛ. В разное время на январь-февраль приезжали Робби Кин, Тьерри Анри и Клинт Демпси. Это не всегда приносило дивиденды игре, зато становилось мощным маркетинговым ходом, вызывая у фанатов дикую ностальгию. Сейчас слухи отправляют в Европу Пирло, Лэмпарда, Дрогба, Джеррарда и Вилью.

После Евро-2008 в АПЛ перебрались Жирков, Павлюченко, Аршавин и Билялетдинов, однако все они не сумели должным образом реализовать свой потенциал. А деньги за трансферы были отданы немалые. С тех пор команды с Туманного Альбиона не рискуют вкладываться в загадочные русские души. Однако почему не попробовать оценить возможности игрока с помощью двухмесячной аренды? Вряд ли выступления в сильнейшей лиге мира хуже испанских сборов. Такой вариант выгоден и английским клубам, и игрокам.

Артем Дзюба ("Зенит")

Возраст: 27 лет

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 6 млн. евро

Зарплата: 3,6 млн. евро в год

Срок контракта с "Зенитом": до 2020 года

Кому может пригодиться: "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Челси"

Мощный габаритный форвард – типичная фигура в составе середняков АПЛ. Только гранды могут позволить себе разносторонних нападающих экстра-класса вроде Агуэро. В этом сезоне Дзюба очень хорош как дома, так на внешней арене. Шесть забитых мячей и пятиматчевая голевая серия в ЛЧ – рекорд. Плюс восемь голов в квалификации Евро. Попадание в десятку лучших спортсменов года. Артем уже сделал имя в Европе и заставил говорить о себе. К тому же Дзюба – лидер медиарейтинга футболистов сборной России, что важно для игры в топовых чемпионатах.

"Кристал Пэлас" при симпатичной средней линии остро не хватает забивного форварда. Проблемы с нападающими и у "молотобойцев", которые не прочь избавиться зимой от Энди Кэррола. В "Челси" у русских всегда более высокие шансы, да и Азар выходит впереди не от хорошей жизни. Вопрос только в деньгах и мотивации. Если с первым в Англии проблем нет, то заинтересовать Дзюбу борьбой за место в десятке проблематично. Даже при всех его мечтах играть в АПЛ. А стоимость нападающего подвергнется по итогам этого сезона пересмотру. Очное противостояние с англичанами летом на Евро наверняка даст ответ на вопрос о возможности переезда.

Александр Кокорин ("Динамо")

Возраст: 24 года

Трансферная стоимость: 8 млн. евро

Зарплата: 5 млн. евро в год

Срок контракта с "Динамо": до лета 2016 года

Кому может пригодиться: "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм"

Слухи отправляют Кокорина в "Арсенал". У Венгера как всегда эпидемия травм, а россиянин мог бы добавить глубины обойме. Одно "но" – Александр сам довольно подвержен повреждениям. В то же время Кокорин – универсал, способен сыграть на любой позиции в атаке. Выполняет колоссальный объем беговой работы, отрабатывает сзади, хорош в подыгрыше. Приличные габариты, скорость, техника, поставленный удар – все при нем. То, что он не заигран в Лиге чемпионов – тоже несомненный плюс.

И все же намного интереснее было бы понаблюдать за Кокориным в "Лестере". "Лисам" для продолжения борьбы за высокие места необходимо усиление. Кокорин бы отлично вписался как в пару к Варди, так и на левый фланг. Маурисио Почеттино не помешает иметь альтернативу Кейну. Не говоря уже о том, что Кокорин железно усилил бы любой клуб-середняк вроде "Вест Хэма" или "Сток Сити". Добавляет вероятности переходу заканчивающийся контракт форварда. Минусом может стать негативный имидж Александра в СМИ. Но это у нас фото с Мамаевым и дорогими машинами – моветон, а в Европе к таким вещам относятся спокойнее.

Таблица зимних трансферов АПЛ. Атсу вернулся в «Челси»

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Возраст: 25 лет

Трансферная стоимость: 18 млн. евро

Зарплата: 1,5 млн. евро в год

Срок контракта с "ЦСКА": до 2019 года

Кому может пригодиться: "Манчестер Сити", "Арсенал"

Хавбек не слишком заметно для широкой публики, зато ощутимо для специалистов прогрессирует в последние годы. Возможно, "десятка" армейцев не столь ярко выглядит в атаке, как на заре карьеры. Зато теперь Алан умеет на поле все. Он прибавил в работоспособности, явно улучшив оборонительные навыки: отборы, перехваты, добавил в движении. Сейчас Дзагоев – центральный универсальный хавбек европейского уровня, ведь плотный удар, видение поля и умение отдать последний пас никуда не делись. Техника, игровой интеллект и физические данные позволяют ему заиграть в любом клубе-середняке и бороться за место в составе топовых команд.

У "горожан" на его позиции только стареющий Туре и новичок Дельф, проблемы "Арсенала" в центре поля перманентны. Огромной зарплатой Алан не избалован. В АПЛ он мог бы получать значительно больше. Единственное препятствие – пятилетний контракт, который игрок сборной России подписал с клубом прошлым летом. Менеджмент армейцев в очередной раз сработал на "отлично". Это значит, что, во-первых, ЦСКА может вывесить серьезный ценник. И, во-вторых, хавбека все устраивает в Москве. Иначе бы он не отсекал себе путь в Европу таким образом.

Олег Шатов ("Зенит")

Возраст: 25 лет

Трансферная стоимость: 10 млн. евро

Зарплата: 2,5 млн. евро в год

Срок контракта с "Зенитом": до 2020 года

Кому может пригодиться: "Тоттенхэм", "Челси", "Уотфорд"

Шатов летом продлил контракт с "Зенитом", однако намеренно прописал для себя возможность ухода. Отступные составляют вполне подъемную даже для аутсайдера АПЛ сумму в 15 миллионов евро. Оклад хавбека тоже не чрезмерен. Шатов здорово проявил себя в Лиге чемпионов и матчах за сборную. В этом сезоне полузащитник "Зенита" вышел на качественно новый уровень. Мобильность, скорость, жажда борьбы, цепкость, универсализм – все это в пользу Олега. Мини-футбольное прошлое делает его одним из самых техничных и быстро мыслящих игроков РФПЛ. Смутить способны только участившиеся повреждения.

Другое дело, что привлечь Шатова, как и других сборников, может лишь серьезный клуб. Как минимум, борющийся за место в Лиге Европы. О русском факторе в "Челси" всем известно, к тому же Хиддинк уже работал с Шатовым. Молодому "Тоттенхэму" может не хватить глубины состава и стабильности. Пожалуй, именно в стане "шпор" Олег способен заиграть и прибавить. Наконец, бодро ворвавшийся в элиту интернациональный "Уотфорд" поборется за еврозону. Шатов точно не слабее уехавшего туда летом Хурадо. Правда, пока о предметном интересе к россиянину говорили только в Дортмунде.

У кого-то могут возникнуть вопросы, где же Смольников, Смолов, Мамаев, Миранчук, Набиуллин, Ерохин, Тарасов, Оздоев, Зобнин. Большинству из них не хватает матчей за сборную, а без этого в Англию не уедешь. Со Смольниковым ситуация иная: в отличие от Шатова, отступные за защитника составляют 40 миллионов евро. Поскольку достойной альтернативы у питерцев нет, резона продавать Игоря они не имеют. Смолов был свободным агентом летом и выбрал "Краснодар" – вряд ли в ближайшем будущем он собирается в Европу. Почему только Англия? Другие чемпионаты вряд ли потянут запросы с нашего перегретого трансферного рынка. Есть, конечно, "Бавария" и ПСЖ, но они обычно ищут усиление в других местах.

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Фото: en.fc-zenit.ru, zimbio.com, genius.com