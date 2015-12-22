Пранделли может возглавить «Зенит». Блаттера и Платини отстранили от футбола. Дайджест событий дня

Гвардиола встанет у руля "Манчестер Сити". Быстров стал жертвой ограбления. Каморанези стал тренером. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Пранделли может возглавить "Зенит"

Нынешний главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш летом покинет свой пост, о чем он заявил ранее. Руководство клуба продолжает искать варианты замены португальцу.

Приоритетной целью для "Зенита" был Карло Анчелотти, который на днях подписал контракт с "Баварией". Еще одним кандидатом был Сергей Семак, но он до сих пор не имеет соответствующей тренерской лицензии, поэтому сможет войти лишь в тренерский штаб. Среди прочих претендентов выделяется бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли, чьи представители уже связались с руководством российского клуба и предложили услуги 58-летнего специалиста.

Моуринью не будет вести переговоры с "МЮ" до отставки ван Гаала

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не будет вести переговоры о возможной работе в "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока наставником манкунианцев остается Луи ван Гаал.

Сообщается, что такая позиция Моуринью связана с тем, что португалец уважает голландского специалиста и считает неэтичным вступать в переговоры, пока тот остается у руля команды. Ранее сообщалось, что представители Моуринью уже начали работу по продвижению его кандидатуры на пост наставника "МЮ".

Каморанези возглавил аргентинский "Тигре"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Мауро Каморанези продолжает свою футбольную карьеру, но уже в качестве тренера. В понедельник было объявлено о его назначении главным тренером аргентинского клуба "Тигре". Контракт между сторонами рассчитан на полтора года.

За свою карьеру 39-летний итальянец аргентинского происхождения выступал за "Альдосиви", "Сантос Лагуна", "Монтевидео Уондерерс", "Банфилд", "Крус Асуль", "Верону", "Штутгарт", "Ланус" и "Расинг Авельянеда".

Гвардиола согласился возглавить "Манчестер Сити"

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, вероятно, станет новым наставником "Манчестер Сити" после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает немецкий телеканал ZDF Sport, испанец уже дал свое согласие руководству "горожан". Напомним, недавно стало известно, что Гвардиола не станет продлевать свое соглашение с мюнхенским клубом, а его место в "Баварии" займет Карло Анчелотти.

Парадоксы "Баварии" и рекорд "ПСЖ". Главные события европейского уик-энда

"Зенит" хочет получить за Витселя 30 миллионов

"Милан" хочет приобрести полузащитника "Зенита" Акселя Витселя уже в ближайшее трансферное окно.

Однако, по информации Milan News, руководство петербургского клуба не хочет терять бельгийца перед матчами плей-офф Лиги чемпионов и требует за футболиста не менее 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за Витселя 20 миллионов.

Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ

Блаттер и Платини отстранены от футбольной деятельности на 8 лет

Президенты ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет. Такое решение было вынесено после рассмотрения дела о переводе 2 миллионов швейцарских франков со счета ФИФА в адрес Платини. Таким образом Блаттер уступит пост президента ФИФА.

В дом Быстрова ворвались вооруженные грабители и застрелили собаку

В дом полузащитника "Краснодара" Владимира Быстрова в коттеджном поселке Мистолово во Всеволожском районе Ленинградской области ворвались вооруженные грабители, которые связали сторожа и застрелили собаку.

– Похищенное и сумма ущерба устанавливается, – сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Владимир Быстров в момент ЧП находился в Испании во время перерыва в чемпионате России.

ЦСКА может сыграть товарищеский матч с польским клубом "Пяст"

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов анонсировал товарищеский матч "армейцев" с польским клубом "Пяст". К слову, он дал понять, что сейчас о его точном проведении говорить рано.

"Пока не могу сказать утвердительно, но там договариваются на этот счет. У меня нет информации по поводу проведения спарринга с польским "Пястом". Пока идет процесс обсуждения. Игра запланирована на первый сбор", — сказал Аксенов.