Российские клубы узнали своих соперников по еврокубкам. Дайджест событий дня

"Динамо" рассчиталось с долгами. Гвардиола все ближе к "Манчестер Юнайтед". "Краснодар" ищет нового голкипера. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Динамо" рассчиталось с долгами

Сегодня пресс-служба "Динамо" распространила сообщение о том, что клуб добился погашения задолженности перед "Анжи", "Зенитом" и тренерским штабом Станислава Черчесова. Напомним, что Станислав Черчесов возглавил "Легию" в начале октября. А на днях стало известно о выделении около 3 миллионов рублей от спонсора московского клуба – банка ВТБ.

"Краснодар" интересуется несколькими вратарями клубов РФПЛ

"Краснодар" ищет усиление вратарской позиции в РФПЛ. Сообщается, что краснодарцы интересуются Александром Беленовым ("Кубань"), Давидом Юрченко ("Уфа"), а также голкиперами "Динамо" Владимиром Габуловым и Антоном Шуниным. В последнем случае речь может идти об аренде, а всех остальных игроков "Краснодар" готов подписать на постоянной основе.

"Реал" хочет обменять Родригеса на Азара

"Реал" хочет подписать полузащитника "Челси" Эдена Азара и готов предложить лондонцам вариант с обменом на другого игрока. Мадридцы собираются отдать за бельгийца своего полузащитника Хамеса Родригеса, а сам Азар не против того, чтобы сменить клуб. Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в 80 миллионов евро, а Азара – в 70 миллионов.

"Динамо" требует от "Арсенала" не менее семи миллионов за Кокорина

"Динамо" готово продать нападающего Александра Кокорина в "Арсенал" за семь-восемь миллионов евро. Сообщается, что стороны уже контактировали для обсуждения возможного трансфера, однако пока не смогли договориться о цене. Лондонский клуб не готов платить требуемую "Динамо" сумму. Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина как раз в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ футболист провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя голами. Его действующий контракт истекает после завершения этого сезона.

"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение Гвардиоле

"Манчестер Юнайтед" продолжает свои попытки переманить главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу. Сообщается, что недавние выступления команды вынудили владельцев "МЮ" усилить попытки подписать другого специалиста.

По информации источника, руководство "Юнайтед" форсирует переговоры с Гвардиолой, предложив испанцу контракт с улучшенными условиями. Нынешнее соглашение Гвардиолы с "Баварией" рассчитано до июня 2016 года.

Возрождение "Ювентуса" и крах философии Ван Гаала. Главные события европейского уик-энда

"Зенит" сыграет с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары на этой стадии выглядят следующим образом:

"Гент" - "Вольфсбург"

"Рома" - "Реал"

"ПСЖ" - "Челси"

"Арсенал" - "Барселона"

"Ювентус" - "Бавария"

ПСВ - "Атлетико" М

"Бенфика" - "Зенит"

"Динамо" К - "Манчестер Сити"

Отметим, что "сеяные" команды свои первые матчи (16/17, 23/24 февраля) проведут в гостях, а ответные (8/9, 15/16 марта) – дома.

Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей "Бомбардира"

"Локомотив" сыграет с "Фенербахче", "Краснодар" - со "Спартой", "Боруссия" - с "Порту" и другие пары плей-офф Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. На этой стадии Россию представляют два клуба: "Краснодар" и "Локомотив". Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы можно посмотреть здесь. Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные - 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Шведские СМИ заподозрили Дзанетти в махинациях во время жеребьевки ЛЧ

Шведское издание Expressen.se подозревает Хавьера Дзанетти в махинациях во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. При выборе соперника для "Ромы" Дзанетти зафиксировал один из шаров в руке и им перемешал остальные, не выпуская его. Затем аргентинец достал этот же шар, определив в соперники "Ромы" "Реал". По мнению шведского СМИ, это может свидетельствовать о заговоре в пользу мадридского клуба.

Онлайн жеребьевки